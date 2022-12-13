Sabah başyazarı: Sözde müttefikimiz ABD Ege'ye askeri yığınak yaparak bize gözdağı vermeye çalışıyor
10:48 13.12.2022 (güncellendi: 10:53 13.12.2022)
© AAABD-Yunanistan
© AA
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Yunanistan'ın Ege adalarında yapılan askeri yığınaklar nedeniyle yükselen gerilime ilişkin kaleme aldığı yazısında "Cevabı şimdi Yunanistan'dan değil, ABD'den bekliyoruz. Çünkü sözde müttefikimiz ABD, Türkiye- Yunanistan sınırına ve Ege adalarına askeri yığınak yaparak bize gözdağı vermeye çalışıyor" dedi.
Mehmet Barlas'ın "Zeki Müren de bizi görecek mi?" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun'da gençlerle buluşmasında "Yunanistan rahat durmazsa vururuz" sözleri Türkiye'den çok Yunanistan'da ses getirdi. Belki de "ses getirdi" demek zayıf kalır; panik yarattı.
Askeri olarak ABD'ye, ekonomik olarak da AB'ye mahkûm olan Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan, son dönemde Ege adalarını silahlandırarak açıkça Lozan'ı çiğnemişti. Akdeniz'deki enerji kaynakları konusunda Türkiye'yi sürekli tahrik eden Yunanistan artık bardağı taşırdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tayfun" adı verilen füzeyle ilgili Yunanistan'a yaptığı uyarı Yunan basınında büyük yankı buldu. Ta Nea Gazetesi, "Erdoğan, Atina'yı vuracak" manşetini attı. Kathimerini Gazetesi ise "Yunanlılar sakinleşmezse Tayfun füzeleri Atina'yı vuracak" başlığıyla çıktı.
Evet, Erdoğan hem Yunanistan'a hem de ABD'ye resti çekti. Cevabı şimdi Yunanistan'dan değil, ABD'den bekliyoruz. Çünkü sözde müttefikimiz ABD, Türkiye- Yunanistan sınırına ve Ege adalarına askeri yığınak yaparak bize gözdağı vermeye çalışıyor.
Peki buradan sıcak bir çatışma çıkabilir mi? Siyasi gözlemciler, Yunanistan'ın asla Türkiye'yle çatışmayı göze alamayacağını söylüyor. Peki ABD, Ege'de böyle bir çatışmanın fitilini ateşleyebilir mi? Ukrayna Savaşı'ndaki bataklıktan sıyrılmaya çalışan ABD'nin son isteyeceği şeyin, bölgede yeni bir çatışma olacağını düşünüyorum.