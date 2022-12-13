Sabah başyazarı: Sözde müttefikimiz ABD Ege'ye askeri yığınak yaparak bize gözdağı vermeye çalışıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun'da gençlerle buluşmasında "Yunanistan rahat durmazsa vururuz" sözleri Türkiye'den çok Yunanistan'da ses getirdi. Belki de "ses getirdi" demek zayıf kalır; panik yarattı. Cumhurbaşkanıın Samsun'da gençlerle buluşmasındasözleri Türkiye'den çok Yunanistan'da ses getirdi. Belki dedemek zayıf kalır; panik yarattı.

Askeri olarak ABD'ye, ekonomik olarak da AB'ye mahkûm olan Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan, son dönemde Ege adalarını silahlandırarak açıkça Lozan'ı çiğnemişti. Akdeniz'deki enerji kaynakları konusunda Türkiye'yi sürekli tahrik eden Yunanistan artık bardağı taşırdı. Askeri olarak ABD'ye, ekonomik olarak da AB'ye mahkûm olan Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan, son dönemde Ege adalarını silahlandırarak açıkça Lozan'ı çiğnemişti. Akdeniz'deki enerji kaynakları konusunda Türkiye'yi sürekli tahrik eden Yunanistan artık bardağı taşırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tayfun" adı verilen füzeyle ilgili Yunanistan'a yaptığı uyarı Yunan basınında büyük yankı buldu. Ta Nea Gazetesi, "Erdoğan, Atina'yı vuracak" manşetini attı. Kathimerini Gazetesi ise "Yunanlılar sakinleşmezse Tayfun füzeleri Atina'yı vuracak" başlığıyla çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tayfun" adı verilen füzeyle ilgili Yunanistan'a yaptığı uyarı Yunan basınında büyük yankı buldu. Ta Nea Gazetesi, "Erdoğan, Atina'yı vuracak" manşetini attı. Kathimerini Gazetesi ise "Yunanlılar sakinleşmezse Tayfun füzeleri Atina'yı vuracak" başlığıyla çıktı.

Evet, Erdoğan hem Yunanistan'a hem de ABD'ye resti çekti. Cevabı şimdi Yunanistan'dan değil, ABD'den bekliyoruz. Çünkü sözde müttefikimiz ABD, Türkiye- Yunanistan sınırına ve Ege adalarına askeri yığınak yaparak bize gözdağı vermeye çalışıyor. Evet, Erdoğan hem Yunanistan'a hem de ABD'ye resti çekti. Cevabı şimdi Yunanistan'dan değil, ABD'den bekliyoruz. Çünkü sözde müttefikimiz ABD, Türkiye- Yunanistan sınırına ve Ege adalarına askeri yığınak yaparak bize gözdağı vermeye çalışıyor.