https://sputniknews.com.tr/20221213/ryabkov-istanbulda-abd-tarafiyla-yapilan-gorusmede-temel-konularda-ilerleme-kaydedilmedi-1064538900.html

Ryabkov: İstanbul'da ABD tarafıyla yapılan görüşmede temel konularda ilerleme kaydedilmedi

Ryabkov: İstanbul'da ABD tarafıyla yapılan görüşmede temel konularda ilerleme kaydedilmedi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD tarafıyla İstanbul'da yapılan görüşmelerin faydalı olduğunu ancak temel konularda herhangi bir ilerleme... 13.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-13T18:35+0300

2022-12-13T18:35+0300

2022-12-13T18:35+0300

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Gazetecilerle bir araya gelen Ryabkov, geçen hafta Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul'da yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Ryabkov, "Görüşmeler faydalı ancak zor geçti. İş havasında bir istişare oldu, ilerleme çok az ve daha çok ikincil öneme sahip konularda kaydedildi. Dış diplomatik temsilciliklerin çalışması, vize işlemleri, personelin rotasyonuyla ilgili temel konularda ilerleme yok" dedi.ABD'yle bu tür görüşmeleri sürdürme planlarının olup olmadığıyla ilgili soru karşısında Ryabkov, "Niyet var, ancak kesin tarihler ve yer konusunda henüz mutabakat yok. Konuşmak için henüz erken, tüm bunlar doğal olarak gelecek yıl olacak" yanıtını verdi.

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