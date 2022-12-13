https://sputniknews.com.tr/20221213/rusyada-ukrayna-ordusuna-katilmak-isteyen-bir-kisi-yakalandi-1064542073.html
Rusya’da Ukrayna ordusuna katılmak isteyen bir kişi yakalandı
Rusya’da Ukrayna ordusuna katılmak isteyen bir kişi yakalandı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Sibirya bölgesinde yer alan Krasnoyarsk şehrinde, ülkeden ayrılarak Ukrayna ordu saflarına katılmak isteyen bir kişinin... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T19:17+0300
2022-12-13T19:17+0300
2022-12-13T19:17+0300
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FSB’nin açıklamasında, “Hakasya Cumhuriyeti’nin Abakan şehrinin, vatana ihanete teşebbüs ettiğinden şüphelenilen bir sakini gözaltına alındı” ifadesine yer verildi.Gözaltına alınan kişinin, “silahlı çatışmalara Ukrayna ordu saflarında katılma kararı aldığının” tespit edildiği kaydedilen açıklamada, zanlının “bölgedeki idari binalara yönelik vandalizm eylemlerinde bulunduğu ve bu bağlamda Hakasya Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nın dava açtığı” ifade edildi.Zanlının, “Ukrayna ordusuna katılmak amacıyla BDT ülkelerinden birinin topraklarından Ukrayna’ya gitmeye çalışırken Krasnoyarsk havaalanında gözaltına alındığı” kaydedildi.Vatana ihanetle ilgili maddeye göre, tutuklu 20 yıla kadar hapis cezası alabilir.
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Rusya’da Ukrayna ordusuna katılmak isteyen bir kişi yakalandı
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Sibirya bölgesinde yer alan Krasnoyarsk şehrinde, ülkeden ayrılarak Ukrayna ordu saflarına katılmak isteyen bir kişinin havalimanında yakalandığını belirtti.
FSB’nin açıklamasında, “Hakasya Cumhuriyeti’nin Abakan şehrinin, vatana ihanete teşebbüs ettiğinden şüphelenilen bir sakini gözaltına alındı” ifadesine yer verildi.
Gözaltına alınan kişinin, “silahlı çatışmalara Ukrayna ordu saflarında katılma kararı aldığının” tespit edildiği kaydedilen açıklamada, zanlının “bölgedeki idari binalara yönelik vandalizm eylemlerinde bulunduğu ve bu bağlamda Hakasya Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nın dava açtığı” ifade edildi.
Zanlının, “Ukrayna ordusuna katılmak amacıyla BDT ülkelerinden birinin topraklarından Ukrayna’ya gitmeye çalışırken Krasnoyarsk havaalanında gözaltına alındığı” kaydedildi.
Vatana ihanetle ilgili maddeye göre, tutuklu 20 yıla kadar hapis cezası alabilir.