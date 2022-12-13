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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221213/rusyada-ukrayna-ordusuna-katilmak-isteyen-bir-kisi-yakalandi-1064542073.html
Rusya’da Ukrayna ordusuna katılmak isteyen bir kişi yakalandı
Rusya’da Ukrayna ordusuna katılmak isteyen bir kişi yakalandı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Sibirya bölgesinde yer alan Krasnoyarsk şehrinde, ülkeden ayrılarak Ukrayna ordu saflarına katılmak isteyen bir kişinin... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T19:17+0300
2022-12-13T19:17+0300
ukrayna krizi
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sibirya
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FSB’nin açıklamasında, “Hakasya Cumhuriyeti’nin Abakan şehrinin, vatana ihanete teşebbüs ettiğinden şüphelenilen bir sakini gözaltına alındı” ifadesine yer verildi.Gözaltına alınan kişinin, “silahlı çatışmalara Ukrayna ordu saflarında katılma kararı aldığının” tespit edildiği kaydedilen açıklamada, zanlının “bölgedeki idari binalara yönelik vandalizm eylemlerinde bulunduğu ve bu bağlamda Hakasya Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nın dava açtığı” ifade edildi.Zanlının, “Ukrayna ordusuna katılmak amacıyla BDT ülkelerinden birinin topraklarından Ukrayna’ya gitmeye çalışırken Krasnoyarsk havaalanında gözaltına alındığı” kaydedildi.Vatana ihanetle ilgili maddeye göre, tutuklu 20 yıla kadar hapis cezası alabilir.
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fsb, rusya, sibirya
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Rusya’da Ukrayna ordusuna katılmak isteyen bir kişi yakalandı

19:17 13.12.2022
© Пресс-служба ФСБ РФ / Multimedya arşivine gidinФСБ России задержала подозреваемого в покушении на государственную измену
ФСБ России задержала подозреваемого в покушении на государственную измену - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
© Пресс-служба ФСБ РФ
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Sibirya bölgesinde yer alan Krasnoyarsk şehrinde, ülkeden ayrılarak Ukrayna ordu saflarına katılmak isteyen bir kişinin havalimanında yakalandığını belirtti.
FSB’nin açıklamasında, “Hakasya Cumhuriyeti’nin Abakan şehrinin, vatana ihanete teşebbüs ettiğinden şüphelenilen bir sakini gözaltına alındı” ifadesine yer verildi.
Gözaltına alınan kişinin, “silahlı çatışmalara Ukrayna ordu saflarında katılma kararı aldığının” tespit edildiği kaydedilen açıklamada, zanlının “bölgedeki idari binalara yönelik vandalizm eylemlerinde bulunduğu ve bu bağlamda Hakasya Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nın dava açtığı” ifade edildi.
Zanlının, “Ukrayna ordusuna katılmak amacıyla BDT ülkelerinden birinin topraklarından Ukrayna’ya gitmeye çalışırken Krasnoyarsk havaalanında gözaltına alındığı” kaydedildi.
Vatana ihanetle ilgili maddeye göre, tutuklu 20 yıla kadar hapis cezası alabilir.
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