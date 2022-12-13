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https://sputniknews.com.tr/20221213/rusyada-moskovadan-kirima-uzanan-karayolu-insa-edilecek-1064545591.html
Rusya Başbakan Yardımcısı Husnullin: Moskova'dan Kırım'a uzanan karayolu inşa edilecek
Rusya Başbakan Yardımcısı Husnullin: Moskova'dan Kırım'a uzanan karayolu inşa edilecek
Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, başkent Moskova'dan Kırım Cumhuriyeti'ne uzanan bir karayolu inşa etmeyi planladıklarını söyledi. 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T20:34+0300
2022-12-13T20:35+0300
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı karayolu tesislerinin açılış töreninde konuşan Husnullin, "Erken finansman, sistemli çalışma Moskova'dan Kırım'a kadar kesintisiz bir karayolu inşa etmemize imkan sunuyor" dedi.Moskova'dan Kırım'a uzanacak karayolu için en önemli sorunun M-4 'Don' karayolu olduğunu kaydeden Husnullin, bu yolun Rostov-na-Donu'ya kadar tamamen otoban haline getirileceğinin altını çizdi.Bu arada Husnullin, Putin'in talimatı uyarınca bu yıl içinde Azak Denizi-Karadeniz havzasında Kerç'e, Kırım Köprüsü'ne kadar yol inşa etme çalışmalarının halihazırda tamamlandığını, gelecek yıl Anapa'dan Kırım Köprüsü'ne kadar uzanan yolu bitireceklerini söyledi.Herson Bölgesi’nde Azak Denizi’nin kıyısında yeni bir şehir inşa edilecekHerson Bölgesi Vali Vekili Vladimir Saldo, Rossiya 24 televizyonuna demecinde Azak Denizi’nin kıyısında yer alan Geniçsek’in yakınlarında yeni küçük bir şehrin inşası ile ilgili çalışmalara başlandığını müjdeledi.İnşaat fikrinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ait olduğu bilgisini veren Saldo, sürecin ilerlemeye başladığını, şu anda gerekli sosyal altyapıya sahip yeni yerleşim alanlarının inşa edileceği ve devlet kurumlarının çalışmaları için uygun koşulların yaratılacağı bir imar projesi geliştirildiğini vurguladı.“Oradaki doğa koşulları çok iyi, demiryolu ve karayolu bağlantıları mevcut. Çok cazip bir yer” diyen Saldo, sözlerini şöyle sürdürdü:“(Şehir inşa süreci) başlamış bulunuyor. Mariupol ile rekabet etmeye çalışacağız, yeni semtleri, okul ve kreşleri, yolları bakalım kim daha hızlı inşa edecek.”Yeni yerleşimde hem federal, hem de bölgesel hükümet organlarının çalışması için de uygun şartların oluşturulacağına dikkat çeken Saldo, genel olarak ta Azak Denizi kıyı kesiminin Mariupol’den Geniçesk’e kadar olan kısmının büyük sanayi işletmelerin bulunmayacağı doğal rezervli turizm bölgesine dönüştürüleceğini ifade etti.
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rusya, kırım
rusya, kırım

Rusya Başbakan Yardımcısı Husnullin: Moskova'dan Kırım'a uzanan karayolu inşa edilecek

20:34 13.12.2022 (güncellendi: 20:35 13.12.2022)
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinПрезидент РФ В. Путин принял участие в церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры
Президент РФ В. Путин принял участие в церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
© Sputnik / POOL
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Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, başkent Moskova'dan Kırım Cumhuriyeti'ne uzanan bir karayolu inşa etmeyi planladıklarını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı karayolu tesislerinin açılış töreninde konuşan Husnullin, "Erken finansman, sistemli çalışma Moskova'dan Kırım'a kadar kesintisiz bir karayolu inşa etmemize imkan sunuyor" dedi.

Moskova'dan Kırım'a uzanacak karayolu için en önemli sorunun M-4 'Don' karayolu olduğunu kaydeden Husnullin, bu yolun Rostov-na-Donu'ya kadar tamamen otoban haline getirileceğinin altını çizdi.

Bu arada Husnullin, Putin'in talimatı uyarınca bu yıl içinde Azak Denizi-Karadeniz havzasında Kerç'e, Kırım Köprüsü'ne kadar yol inşa etme çalışmalarının halihazırda tamamlandığını, gelecek yıl Anapa'dan Kırım Köprüsü'ne kadar uzanan yolu bitireceklerini söyledi.

Herson Bölgesi’nde Azak Denizi’nin kıyısında yeni bir şehir inşa edilecek

Herson Bölgesi Vali Vekili Vladimir Saldo, Rossiya 24 televizyonuna demecinde Azak Denizi’nin kıyısında yer alan Geniçsek’in yakınlarında yeni küçük bir şehrin inşası ile ilgili çalışmalara başlandığını müjdeledi.
İnşaat fikrinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ait olduğu bilgisini veren Saldo, sürecin ilerlemeye başladığını, şu anda gerekli sosyal altyapıya sahip yeni yerleşim alanlarının inşa edileceği ve devlet kurumlarının çalışmaları için uygun koşulların yaratılacağı bir imar projesi geliştirildiğini vurguladı.
“Oradaki doğa koşulları çok iyi, demiryolu ve karayolu bağlantıları mevcut. Çok cazip bir yer” diyen Saldo, sözlerini şöyle sürdürdü:
“(Şehir inşa süreci) başlamış bulunuyor. Mariupol ile rekabet etmeye çalışacağız, yeni semtleri, okul ve kreşleri, yolları bakalım kim daha hızlı inşa edecek.”
Yeni yerleşimde hem federal, hem de bölgesel hükümet organlarının çalışması için de uygun şartların oluşturulacağına dikkat çeken Saldo, genel olarak ta Azak Denizi kıyı kesiminin Mariupol’den Geniçesk’e kadar olan kısmının büyük sanayi işletmelerin bulunmayacağı doğal rezervli turizm bölgesine dönüştürüleceğini ifade etti.
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