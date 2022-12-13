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https://sputniknews.com.tr/20221213/rusyada-devlet-duzeyinde-yabanci-kelimelerin-kullanimi-yasaklandi-1064544677.html
Rusya’da devlet düzeyinde yabancı kelimelerin kullanımı yasaklandı
Rusya’da devlet düzeyinde yabancı kelimelerin kullanımı yasaklandı
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, devlet düzeyinde, sözlüklerde yer almayan ve Rusçada alternatifi bulunan yabancı kelimelerin kullanımını yasaklayan... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T20:07+0300
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Tasarıya göre, Rusya Hükümeti, Rus Dili Komisyonu’nun sunduğu teklifler esasında, normatif sözlükler listesini hazırlayacak.Tasarının metninde, çok halklı birleşik Rusya’nın devlet dili olarak Rusçanın birleştirici rolü kaydediliyor, devlet dilinin kullanımının zorunlu olduğu alanları belirtiliyor.Duma’nın açıklamasında, tasarıdaki normların, Rus dilini yabancı kelimelerin aşırı kullanımından korumayı amaçladığı kaydedildi.Tasarının, vatandaşların genel okuryazarlık düzeyini, devlet dilinin kullanımının doğruluğunu iyileştireceği, dilbilgisi kitapları ve sözlüklerden oluşan ‘birleşik külliyatın’ hazırlanmasında kalite kontrolünü ve tüm yetkililerin modern Rusçanın norm ve kurallarına uymasını sağlayacağı ifade edildi.
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rusya, yabancı dil, rusça
rusya, yabancı dil, rusça

Rusya’da devlet düzeyinde yabancı kelimelerin kullanımı yasaklandı

20:07 13.12.2022
© AARusya'nın başkenti Moskova’da, referandumlara destek amacıyla düzenlenen “Bizden olanları bırakmayız” etkinliğine yaklaşık 50 bin kişi katıldı
Rusya'nın başkenti Moskova’da, referandumlara destek amacıyla düzenlenen “Bizden olanları bırakmayız” etkinliğine yaklaşık 50 bin kişi katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
© AA
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, devlet düzeyinde, sözlüklerde yer almayan ve Rusçada alternatifi bulunan yabancı kelimelerin kullanımını yasaklayan tasarıyı kabul etti.
Tasarıya göre, Rusya Hükümeti, Rus Dili Komisyonu’nun sunduğu teklifler esasında, normatif sözlükler listesini hazırlayacak.
Tasarının metninde, çok halklı birleşik Rusya’nın devlet dili olarak Rusçanın birleştirici rolü kaydediliyor, devlet dilinin kullanımının zorunlu olduğu alanları belirtiliyor.
Duma’nın açıklamasında, tasarıdaki normların, Rus dilini yabancı kelimelerin aşırı kullanımından korumayı amaçladığı kaydedildi.
Tasarının, vatandaşların genel okuryazarlık düzeyini, devlet dilinin kullanımının doğruluğunu iyileştireceği, dilbilgisi kitapları ve sözlüklerden oluşan ‘birleşik külliyatın’ hazırlanmasında kalite kontrolünü ve tüm yetkililerin modern Rusçanın norm ve kurallarına uymasını sağlayacağı ifade edildi.
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