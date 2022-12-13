https://sputniknews.com.tr/20221213/rusya-savunma-bakanligi-donetsk-cephesinde-ukrayna-ordusunun-uc-saldirisi-puskurtuldu-1064538402.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk cephesinde Ukrayna ordusunun üç saldırısı püskürtüldü

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk cephesinde Ukrayna ordusunun üç saldırısı püskürtüldü

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donetsk cephesindeki ilerleyişi devam eden Rus askerlerinin Ukrayna ordusunun karşı saldırılarını başarıyla... 13.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-13T18:12+0300

2022-12-13T18:12+0300

2022-12-13T18:12+0300

ukrayna krizi

konaşenkov

rusya

donbass

ukrayna

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Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında, “Donetsk cephesinde, saldırıya devam eden Rus birlikleri bir gün içinde düşmanın üç karşı saldırısını püskürttü. İsabetli atış sonucu 30’dan fazla Ukraynalı asker, dört zırhlı savaş aracı ve üç kamyonet imha edildi” ifadesini kullandı.Krasnıy Liman cephesinde 3 Ukrayna taarruz birliğinin saldırısının önlendiğini anlatan Sözcü, bu yönde Ukrayna ordusunun 50’den fazla asker, iki piyade savaş aracı, bir zırhlı otomobil ve üç kamyonet kaybettiğini bildirdi.Kupyansk cephesinde, Rus topçuların tespit edilen çok sayıda Ukraynalı asker ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu noktalara saldırı düzenlediğini söyleyen Konaşenkov, bu yönde Ukrayna ordusunun kayıplarının 40’tan fazla asker ve militan, iki zırhlı savaş aracı ve dört otomobil olarak gerçekleştiğini kaydetti.Güney Donetsk cephesinde, Ukrayna deniz piyade alayının Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Pavlovka yerleşimi yönündeki saldırısının önlendiğini dile getiren Konaşenkov, “Düşmanın verdiği kayıp, ölü ve yaralı olarak yaklaşık 50 Ukraynalı asker, üç zırhlı savaş aracı ve üç kamyonet şeklinde” diye ekledi.

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