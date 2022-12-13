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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221213/rusya-savunma-bakanligi-donetsk-cephesinde-ukrayna-ordusunun-uc-saldirisi-puskurtuldu-1064538402.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk cephesinde Ukrayna ordusunun üç saldırısı püskürtüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk cephesinde Ukrayna ordusunun üç saldırısı püskürtüldü
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donetsk cephesindeki ilerleyişi devam eden Rus askerlerinin Ukrayna ordusunun karşı saldırılarını başarıyla... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T18:12+0300
2022-12-13T18:12+0300
ukrayna krizi
konaşenkov
rusya
donbass
ukrayna
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Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında, “Donetsk cephesinde, saldırıya devam eden Rus birlikleri bir gün içinde düşmanın üç karşı saldırısını püskürttü. İsabetli atış sonucu 30’dan fazla Ukraynalı asker, dört zırhlı savaş aracı ve üç kamyonet imha edildi” ifadesini kullandı.Krasnıy Liman cephesinde 3 Ukrayna taarruz birliğinin saldırısının önlendiğini anlatan Sözcü, bu yönde Ukrayna ordusunun 50’den fazla asker, iki piyade savaş aracı, bir zırhlı otomobil ve üç kamyonet kaybettiğini bildirdi.Kupyansk cephesinde, Rus topçuların tespit edilen çok sayıda Ukraynalı asker ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu noktalara saldırı düzenlediğini söyleyen Konaşenkov, bu yönde Ukrayna ordusunun kayıplarının 40’tan fazla asker ve militan, iki zırhlı savaş aracı ve dört otomobil olarak gerçekleştiğini kaydetti.Güney Donetsk cephesinde, Ukrayna deniz piyade alayının Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Pavlovka yerleşimi yönündeki saldırısının önlendiğini dile getiren Konaşenkov, “Düşmanın verdiği kayıp, ölü ve yaralı olarak yaklaşık 50 Ukraynalı asker, üç zırhlı savaş aracı ve üç kamyonet şeklinde” diye ekledi.
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konaşenkov, rusya, donbass, ukrayna
konaşenkov, rusya, donbass, ukrayna

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk cephesinde Ukrayna ordusunun üç saldırısı püskürtüldü

18:12 13.12.2022
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya - Donbass Operasyonu - Harkov
Rusya - Donbass Operasyonu - Harkov - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donetsk cephesindeki ilerleyişi devam eden Rus askerlerinin Ukrayna ordusunun karşı saldırılarını başarıyla püskürttüğünü belirtti.
Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında, “Donetsk cephesinde, saldırıya devam eden Rus birlikleri bir gün içinde düşmanın üç karşı saldırısını püskürttü. İsabetli atış sonucu 30’dan fazla Ukraynalı asker, dört zırhlı savaş aracı ve üç kamyonet imha edildi” ifadesini kullandı.
Krasnıy Liman cephesinde 3 Ukrayna taarruz birliğinin saldırısının önlendiğini anlatan Sözcü, bu yönde Ukrayna ordusunun 50’den fazla asker, iki piyade savaş aracı, bir zırhlı otomobil ve üç kamyonet kaybettiğini bildirdi.
Kupyansk cephesinde, Rus topçuların tespit edilen çok sayıda Ukraynalı asker ve yabancı paralı askerlerin bulunduğu noktalara saldırı düzenlediğini söyleyen Konaşenkov, bu yönde Ukrayna ordusunun kayıplarının 40’tan fazla asker ve militan, iki zırhlı savaş aracı ve dört otomobil olarak gerçekleştiğini kaydetti.
Güney Donetsk cephesinde, Ukrayna deniz piyade alayının Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Pavlovka yerleşimi yönündeki saldırısının önlendiğini dile getiren Konaşenkov, “Düşmanın verdiği kayıp, ölü ve yaralı olarak yaklaşık 50 Ukraynalı asker, üç zırhlı savaş aracı ve üç kamyonet şeklinde” diye ekledi.
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