https://sputniknews.com.tr/20221213/putin-ve-xi-yil-sonundan-once-gorusecek-1064539718.html
Putin ve Xi, yıl sonundan önce görüşecek
Putin ve Xi, yıl sonundan önce görüşecek
Rus gazetesi Vedomosti'nin diplomatik bir kaynağa dayandırarak verdiği habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping yeni... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T18:57+0300
2022-12-13T18:57+0300
2022-12-13T18:57+0300
dünya
vladimir putin
xi jinping
rusya
çin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0d/1064539696_0:125:2205:1365_1920x0_80_0_0_4fba8c2dc8f4d73cd5682b609fd6d8ea.jpg
Gazetenin Kremlin’e yakın kaynağına göre, görüşme aralık ayının son günlerinde video konferans yoluyla gerçekleşecek.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Vedomosti’nin görüşmenin tarihi ve gündeminin belirlenip belirlenmediği sorusuna, “Belirlendi, ayrıntıları daha sonra açıklayacağız” diye yanıtladı.Putin ve Xi bu yıl iki kez bir araya geldi. Şubat ayında Pekin Olimpiyatları sırasında görüşen iki lider. ayrıca eylül ayında Semerkant'ta düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (SCO) zirvesi sırasında da bir araya geldi.
rusya
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0d/1064539696_110:0:2095:1489_1920x0_80_0_0_4c9adde5df6c8721dee9f66b02a267bb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir putin, xi jinping, rusya, çin
vladimir putin, xi jinping, rusya, çin
Putin ve Xi, yıl sonundan önce görüşecek
Abone ol
Rus gazetesi Vedomosti'nin diplomatik bir kaynağa dayandırarak verdiği habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping yeni yıldan önce bir görüşme gerçekleştirecek.
Gazetenin Kremlin’e yakın kaynağına göre, görüşme aralık ayının son günlerinde video konferans yoluyla gerçekleşecek.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Vedomosti’nin görüşmenin tarihi ve gündeminin belirlenip belirlenmediği sorusuna, “Belirlendi, ayrıntıları daha sonra açıklayacağız” diye yanıtladı.
Putin ve Xi bu yıl iki kez bir araya geldi. Şubat ayında Pekin Olimpiyatları sırasında görüşen iki lider. ayrıca eylül ayında Semerkant'ta düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (SCO) zirvesi sırasında da bir araya geldi.