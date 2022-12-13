https://sputniknews.com.tr/20221213/putin-ve-xi-yil-sonundan-once-gorusecek-1064539718.html

Putin ve Xi, yıl sonundan önce görüşecek

Putin ve Xi, yıl sonundan önce görüşecek

Rus gazetesi Vedomosti'nin diplomatik bir kaynağa dayandırarak verdiği habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping yeni... 13.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-13T18:57+0300

2022-12-13T18:57+0300

2022-12-13T18:57+0300

dünya

vladimir putin

xi jinping

rusya

çin

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Gazetenin Kremlin’e yakın kaynağına göre, görüşme aralık ayının son günlerinde video konferans yoluyla gerçekleşecek.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Vedomosti’nin görüşmenin tarihi ve gündeminin belirlenip belirlenmediği sorusuna, “Belirlendi, ayrıntıları daha sonra açıklayacağız” diye yanıtladı.Putin ve Xi bu yıl iki kez bir araya geldi. Şubat ayında Pekin Olimpiyatları sırasında görüşen iki lider. ayrıca eylül ayında Semerkant'ta düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (SCO) zirvesi sırasında da bir araya geldi.

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vladimir putin, xi jinping, rusya, çin