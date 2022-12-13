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https://sputniknews.com.tr/20221213/putin-ve-xi-yil-sonundan-once-gorusecek-1064539718.html
Putin ve Xi, yıl sonundan önce görüşecek
Putin ve Xi, yıl sonundan önce görüşecek
Rus gazetesi Vedomosti'nin diplomatik bir kaynağa dayandırarak verdiği habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping yeni... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T18:57+0300
2022-12-13T18:57+0300
dünya
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Gazetenin Kremlin’e yakın kaynağına göre, görüşme aralık ayının son günlerinde video konferans yoluyla gerçekleşecek.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Vedomosti’nin görüşmenin tarihi ve gündeminin belirlenip belirlenmediği sorusuna, “Belirlendi, ayrıntıları daha sonra açıklayacağız” diye yanıtladı.Putin ve Xi bu yıl iki kez bir araya geldi. Şubat ayında Pekin Olimpiyatları sırasında görüşen iki lider. ayrıca eylül ayında Semerkant'ta düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (SCO) zirvesi sırasında da bir araya geldi.
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vladimir putin, xi jinping, rusya, çin
vladimir putin, xi jinping, rusya, çin

Putin ve Xi, yıl sonundan önce görüşecek

18:57 13.12.2022
© Sputnik / Рамиль СитдиковRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Rus gazetesi Vedomosti'nin diplomatik bir kaynağa dayandırarak verdiği habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping yeni yıldan önce bir görüşme gerçekleştirecek.
Gazetenin Kremlin’e yakın kaynağına göre, görüşme aralık ayının son günlerinde video konferans yoluyla gerçekleşecek.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Vedomosti’nin görüşmenin tarihi ve gündeminin belirlenip belirlenmediği sorusuna, “Belirlendi, ayrıntıları daha sonra açıklayacağız” diye yanıtladı.
Putin ve Xi bu yıl iki kez bir araya geldi. Şubat ayında Pekin Olimpiyatları sırasında görüşen iki lider. ayrıca eylül ayında Semerkant'ta düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (SCO) zirvesi sırasında da bir araya geldi.
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