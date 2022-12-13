https://sputniknews.com.tr/20221213/putin-rusya-hic-kimsenin-kahramanlarini-karalamasina-izin-vermeyecek-1064544984.html
Putin: Hiç kimsenin kahramanlarımızı karalamasına, onlara iftira atmasına izin vermeyeceğiz
Putin: Hiç kimsenin kahramanlarımızı karalamasına, onlara iftira atmasına izin vermeyeceğiz
Rusya lideri Putin, Rusya'nın hiç kimsenin kahramanlarını karalamasına ve onlara iftira atmasına izin vermeyeceğini, sağlam bilginin, hakikatin ve ülkeye olan... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T20:21+0300
2022-12-13T20:21+0300
2022-12-13T20:22+0300
dünya
vladimir putin
rusya
büyük anavatan savaşı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1947 yılında kurulan Znaniye (Bilgi) sivil toplum kuruluşunun 75. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen ödül töreninin katılımcılarına video mesaj ile seslendi.“Hiç kimsenin kahramanlarımızı karalamasına, onlara iftira atmasına izin vermeyeceğiz, dezenformasyona ve yalanlara karşı ana silahımız ise sağlam bilgi, hakikat ve Rusya sevgisi olmaya devam edecek” diye konuşan Putin, Znaniye kuruluşunun, atalar, ‘geçmişin sınavları’, kahramanlar ve anavatanı için savaşanlar hakkındaki gerçeğin korunması dahil olmak üzere her alanda Rusya'nın ve tüm bölgelerinin ulusal ve egemen kalkınmasına katkı sunmasına güvendiğini sözlerine ekledi.‘Rusya, en iyi milli geleneklerine dayanarak ilerlemeli’‘Büyük Vatanseverlik Savaşı’nda kazanılan zafer sonrasında Rus bilim insanlarının, tüm Rusya halkının çalışmaları ve zekaları sayesinde birçok alanda ve sektörde tartışılmaz, çığır açan başarılar elde ettiklerine’ dikkat çeken Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:Rus lider, bu bağlamda Rus Znaniye kuruluşunun üzerine düşen önemli bir sorumluluk olduğunu sözlerine ekledi.
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vladimir putin, rusya, büyük anavatan savaşı
vladimir putin, rusya, büyük anavatan savaşı
Putin: Hiç kimsenin kahramanlarımızı karalamasına, onlara iftira atmasına izin vermeyeceğiz
20:21 13.12.2022 (güncellendi: 20:22 13.12.2022) Abone ol
Rusya lideri Putin, Rusya'nın hiç kimsenin kahramanlarını karalamasına ve onlara iftira atmasına izin vermeyeceğini, sağlam bilginin, hakikatin ve ülkeye olan sevginin ise dezenformasyona karşı başlıca silah olacağını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1947 yılında kurulan Znaniye (Bilgi) sivil toplum kuruluşunun 75. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen ödül töreninin katılımcılarına video mesaj ile seslendi.
“Hiç kimsenin kahramanlarımızı karalamasına, onlara iftira atmasına izin vermeyeceğiz, dezenformasyona ve yalanlara karşı ana silahımız ise sağlam bilgi, hakikat ve Rusya sevgisi olmaya devam edecek” diye konuşan Putin, Znaniye kuruluşunun, atalar, ‘geçmişin sınavları’, kahramanlar ve anavatanı için savaşanlar hakkındaki gerçeğin korunması dahil olmak üzere her alanda Rusya'nın ve tüm bölgelerinin ulusal ve egemen kalkınmasına katkı sunmasına güvendiğini sözlerine ekledi.
‘Rusya, en iyi milli geleneklerine dayanarak ilerlemeli’
‘Büyük Vatanseverlik Savaşı’nda kazanılan zafer sonrasında Rus bilim insanlarının, tüm Rusya halkının çalışmaları ve zekaları sayesinde birçok alanda ve sektörde tartışılmaz, çığır açan başarılar elde ettiklerine’ dikkat çeken Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bunu hep birlikte hatırlamalıyız ve bundan gurur duyma hakkına sahibiz, en iyi milli bilimsel araştırma ve aydınlanma geleneklerine dayanarak ilerlemeliyiz, yeni ufuklara erişmek için çabalamalıyız, yeni çağın büyük, karmaşık, iddialı görevlerini birlikte çözmeliyiz, tarihsel meydan okumalar ve sınavlar döneminde her zaman açılan muazzam fırsatlardan tam olarak yararlanmalıyız.”
Rus lider, bu bağlamda Rus Znaniye kuruluşunun üzerine düşen önemli bir sorumluluk olduğunu sözlerine ekledi.