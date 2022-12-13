https://sputniknews.com.tr/20221213/pirinc-ithalatinda-gumruk-vergisi-sifirlandi-1064515588.html
Pirinç ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı
Pirinç ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı
Pirinç ithalatında gümrük vergisi 31 Ağustos 2023 tarihine kadar sıfırlandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T09:44+0300
2022-12-13T09:44+0300
2022-12-13T09:44+0300
ekonomi
türkiye
ithalat
ihracat
pirinç
gümrük vergisi
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Resmi Gazete'de yayımlanan ithalat rejimi kararında değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararıyla, pirinç çeşitleri ve çeltik ithalatının menşe ülkelere göre gümrük vergilerini belirleyen listeye bir dipnot eklendi.Söz konusu ithalata uygulanmakta olan gümrük vergileri 31 Ağustos 2023 tarihine kadar sıfırlandı.Değişiklik yapılmadan önce sadece Bosna Hersek’ten yapılan ithalata sıfır gümrük vergisi alınırken, diğer ülke ve ülke gruplarına ise ürüne göre yüzde 5.6 ile yüzde 45 arasında değişen gümrük vergisi uygulanıyordu.
https://sputniknews.com.tr/20220915/aycicegi-yagi-ithalatinda-gumruk-vergisi-artirildi-1061214760.html
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türkiye, ithalat, ihracat, pirinç, gümrük vergisi
türkiye, ithalat, ihracat, pirinç, gümrük vergisi
Pirinç ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı
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Pirinç ithalatında gümrük vergisi 31 Ağustos 2023 tarihine kadar sıfırlandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete'de yayımlanan ithalat rejimi kararında değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararıyla, pirinç çeşitleri ve çeltik ithalatının menşe ülkelere göre gümrük vergilerini belirleyen listeye bir dipnot eklendi.
Söz konusu ithalata uygulanmakta olan gümrük vergileri 31 Ağustos 2023 tarihine kadar sıfırlandı.
Değişiklik yapılmadan önce sadece Bosna Hersek’ten yapılan ithalata sıfır gümrük vergisi alınırken, diğer ülke ve ülke gruplarına ise ürüne göre yüzde 5.6 ile yüzde 45 arasında değişen gümrük vergisi uygulanıyordu.