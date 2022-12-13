https://sputniknews.com.tr/20221213/pirinc-ithalatinda-gumruk-vergisi-sifirlandi-1064515588.html

Pirinç ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Pirinç ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Pirinç ithalatında gümrük vergisi 31 Ağustos 2023 tarihine kadar sıfırlandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 13.12.2022, Sputnik Türkiye

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ekonomi

türkiye

ithalat

ihracat

pirinç

gümrük vergisi

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Resmi Gazete'de yayımlanan ithalat rejimi kararında değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanı kararıyla, pirinç çeşitleri ve çeltik ithalatının menşe ülkelere göre gümrük vergilerini belirleyen listeye bir dipnot eklendi.Söz konusu ithalata uygulanmakta olan gümrük vergileri 31 Ağustos 2023 tarihine kadar sıfırlandı.Değişiklik yapılmadan önce sadece Bosna Hersek’ten yapılan ithalata sıfır gümrük vergisi alınırken, diğer ülke ve ülke gruplarına ise ürüne göre yüzde 5.6 ile yüzde 45 arasında değişen gümrük vergisi uygulanıyordu.

https://sputniknews.com.tr/20220915/aycicegi-yagi-ithalatinda-gumruk-vergisi-artirildi-1061214760.html

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türkiye, ithalat, ihracat, pirinç, gümrük vergisi