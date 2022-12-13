https://sputniknews.com.tr/20221213/perunun-devrik-cumhurbaskani-castillo-cezaevinden-mektup-yayimladi-1064511635.html

Peru'nun devrik Cumhurbaşkanı Castillo, cezaevinden mektup yayımladı

Peru'nun devrik Cumhurbaşkanı Castillo, cezaevinden mektup yayımladı

Peru'da 'görevi kötüye kullandığı' gerekçesiyle Kongre oylamasıyla görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo, gözaltına alındıktan sonra... 13.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-13T03:12+0300

2022-12-13T03:12+0300

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dünya

peru

pedro castillo

mektup

cezaevi

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Kaleme aldığı mektubu Twitter hesabından yayımlayan Peru'nun devrik lideri Pedro Castillo, 'zorla alıkonulduğunu' belirterek, eski yardımcısı ve yeni Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'yi 'gaspçı' olmakla suçladı.Castillo, "Hükümetimin en zor durumunda sizinle konuşuyorum. Aşağılanmış, iletişimsiz, kötü muamele görmüş ve kaçırılmış ancak sizin güveniniz ve mücadelenizle, egemen halkın görkemiyle giyinmiş ve ama aynı zamanda atalarımızın şanlı ruhundan ilham almış durumdayım" ifadesini kullandı.Halen Peru'nun cumhurbaşkanı olduğunu savunan Castillo, halka ve anayasal yetkiye sadık olduğunu, yüksek ve kutsal görevlerinden ise vazgeçmeyeceğini ifade etti.'Halk, yeni seçimlerin kirli oyununa gelmemeli'Castillo, mektubunda Boluarte'nin Nisan 2024'te yapılmasını önerdiği seçimlere ilişkin sözlerini eleştirerek, "Halk, yeni seçimlerin kirli oyununa gelmemeli" ifadelerine yer verdi.Kurucu meclisin toplanması gerektiğini vurgulayan Castillo, istismarın son bulmasını ve derhal özgürlüğünü talep etti.Öte yandan Peru Başsavcısı Patricia Benavides, Castillo ve 3 bakan hakkında 'Anayasal düzene karşı isyan ve komplo kurmak' suçlamasıyla Kongre'ye başvuruda bulundu.Castillo’nun görevden alınmasıEski Peru Cumhurbaşkanı Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından 'kalıcı ahlaki yetersizlik' suçlamasıyla görevinden azledilmişti.Castillo'nun görevinden alınması yönündeki karar, 7 Aralık'taki genel kurul toplantısında 101 lehte, 6 aleyhte ve 10 çekimser oyla kabul edilmişti.Kongrede Castillo'nun görevden azledilmesi kararına gerekçe olarak 'kamu fonksiyonlarını gasp etmeye, devlet yetkilerinin işleyişini engellemeye ve siyasi anayasa tarafından kurulan düzeni ihlal etmeye çalışmak' gösterilmişti.Pedro Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından polis tarafından gözaltına alınmıştı.Peru'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Boluarte, Castillo'nun görevinden alınmasının ardından ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak 8 Aralık'ta yemin etmişti.

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peru, pedro castillo, mektup, cezaevi