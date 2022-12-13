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Ordu'da 95 yaşındaki adam, oğlunu öldürdü, gelinini yaraladı
Ordu'da 95 yaşındaki adam, oğlunu öldürdü, gelinini yaraladı
Ordu'nun Ünye ilçesinde 95 yaşındaki bir kişi, tartıştığı oğlunu tabancayla vurarak öldürdü. Gelinini de yaralayan yaşlı adam gözaltına alındı. 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T15:29+0300
2022-12-13T15:29+0300
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Ünye ilçesinin Keş Mahallesi'nde, Yaşar O. (95) ile birlikte yaşadığı oğlu Kadir O. (57) ve gelini Emine O. (50) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Yaşar O., tartışma sırasında oğlu ve gelinini tabancayla vurdu.Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Kadir O.'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Emine O.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Yaşar O., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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Ordu'da 95 yaşındaki adam, oğlunu öldürdü, gelinini yaraladı

15:29 13.12.2022
© DHAHastane acil
Hastane acil - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
© DHA
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Ordu'nun Ünye ilçesinde 95 yaşındaki bir kişi, tartıştığı oğlunu tabancayla vurarak öldürdü. Gelinini de yaralayan yaşlı adam gözaltına alındı.
Ünye ilçesinin Keş Mahallesi'nde, Yaşar O. (95) ile birlikte yaşadığı oğlu Kadir O. (57) ve gelini Emine O. (50) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Yaşar O., tartışma sırasında oğlu ve gelinini tabancayla vurdu.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Kadir O.'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Emine O.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yaşar O., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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