Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20221213/opec-kuresel-petrol-uretimi-kasimda-artti-1064544203.html
OPEC: Küresel petrol üretimi kasımda arttı
OPEC: Küresel petrol üretimi kasımda arttı
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), küresel petrol üretiminin kasımda önceki aya göre günlük 43 bin varil artarak yaklaşık 101 milyon 500 bin varile... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T19:55+0300
2022-12-13T19:55+0300
ekonomi
opec
petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)
suudi arabistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/05/1060823665_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_00c6e7d634f227240b578137a5f7be81.jpg
OPEC aylık petrol piyasası raporuna göre, grubun günlük ham petrol üretimi kasımda önceki aya göre 744 bin varil azalarak 28 milyon 830 bin varil oldu.OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı ise yüzde 28.4 olarak kayıtlara geçti.Bu dönemde, OPEC içinde ham petrol üretimi en çok Nijerya'da arttı. Suudi Arabistan ise ham petrol üretiminin en fazla gerilediği ülke oldu.Günlük üretim, kasımda önceki aya göre Nijerya'da 92 bin varil artarken, Suudi Arabistan'da 404 bin varil geriledi.Aynı dönemde, OPEC dışı ülkelerde günlük petrol üretimi ise yaklaşık 800 bin varil artarak 72 milyon 700 bin varil oldu.Bu kapsamda, küresel petrol arzı kasımda önceki aya göre günlük 43 bin varil artışla yaklaşık 101 milyon 500 bin varile yükseldi ve geçen yılki seviyenin yaklaşık 3 milyon 200 bin varil üzerinde gerçekleşti.Küresel petrol talebi öngörüsüRapora göre, küresel petrol talebinin bu yıl 99 milyon 560 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu yıl, günlük küresel petrol talebinin 46 milyon 200 bin varili OECD bölgesinden gelirken, 53 milyon 360 bin varilinin OECD dışı ülkelerden kaynaklanacağı öngörülüyor.Küresel petrol talebinin gelecek yıl ise bu yıla kıyasla günlük 2 milyon 250 bin varil artarak yaklaşık 101 milyon 800 bin varile ulaşması bekleniyor. Bu artışta, jeopolitik gelişmelerin ve Çin'de Kovid-19 salgınının kontrol altına alınmasının etkili olacağı değerlendiriliyor.Talebin OECD bölgesinde bu yıla göre 330 bin varil artarak 46 milyon 530 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 1 milyon 910 bin varil artarak 55 milyon 270 bin varil olacağı hesaplanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221010/opecnin-petrol-karari-abdnin-yipratma-politikalarina-vurulan-bir-darbe-1062161159.html
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/05/1060823665_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6b14eb4fc605d79425103b7c21789c69.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
opec, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), suudi arabistan
opec, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec), suudi arabistan

OPEC: Küresel petrol üretimi kasımda arttı

19:55 13.12.2022
© AAPetrol
Petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
© AA
Abone olTelegram
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), küresel petrol üretiminin kasımda önceki aya göre günlük 43 bin varil artarak yaklaşık 101 milyon 500 bin varile yükseldiğini açıkladı. OPEC içinde ham petrol üretimi en çok Nijerya'da artarken, Suudi Arabistan, üretimin en fazla gerilediği ülke oldu.
OPEC aylık petrol piyasası raporuna göre, grubun günlük ham petrol üretimi kasımda önceki aya göre 744 bin varil azalarak 28 milyon 830 bin varil oldu.
OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı ise yüzde 28.4 olarak kayıtlara geçti.
Bu dönemde, OPEC içinde ham petrol üretimi en çok Nijerya'da arttı. Suudi Arabistan ise ham petrol üretiminin en fazla gerilediği ülke oldu.
Günlük üretim, kasımda önceki aya göre Nijerya'da 92 bin varil artarken, Suudi Arabistan'da 404 bin varil geriledi.
Aynı dönemde, OPEC dışı ülkelerde günlük petrol üretimi ise yaklaşık 800 bin varil artarak 72 milyon 700 bin varil oldu.
Bu kapsamda, küresel petrol arzı kasımda önceki aya göre günlük 43 bin varil artışla yaklaşık 101 milyon 500 bin varile yükseldi ve geçen yılki seviyenin yaklaşık 3 milyon 200 bin varil üzerinde gerçekleşti.

Küresel petrol talebi öngörüsü

Rapora göre, küresel petrol talebinin bu yıl 99 milyon 560 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu yıl, günlük küresel petrol talebinin 46 milyon 200 bin varili OECD bölgesinden gelirken, 53 milyon 360 bin varilinin OECD dışı ülkelerden kaynaklanacağı öngörülüyor.
Küresel petrol talebinin gelecek yıl ise bu yıla kıyasla günlük 2 milyon 250 bin varil artarak yaklaşık 101 milyon 800 bin varile ulaşması bekleniyor. Bu artışta, jeopolitik gelişmelerin ve Çin'de Kovid-19 salgınının kontrol altına alınmasının etkili olacağı değerlendiriliyor.
Talebin OECD bölgesinde bu yıla göre 330 bin varil artarak 46 milyon 530 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 1 milyon 910 bin varil artarak 55 milyon 270 bin varil olacağı hesaplanıyor.
OPEC - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2022
GÖRÜŞ
‘OPEC+’nın petrol kararı, ABD’nin yıpratma politikalarına vurulan bir darbe’
10 Ekim, 19:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала