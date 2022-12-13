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MSB: Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi"... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T12:07+0300
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, en son PKK'lının etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonları kararlılıkla sürdüreceği kaydedildi.
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milli savunma bakanlığı (msb)
milli savunma bakanlığı (msb)

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi

12:07 13.12.2022
© AAMilli Savunma Bakanlığı, MSB
Milli Savunma Bakanlığı, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, en son PKK'lının etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonları kararlılıkla sürdüreceği kaydedildi.
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