https://sputniknews.com.tr/20221213/msb-irakin-kuzeyindeki-metina-bolgesinde-tespit-edilen-8-pkkli-etkisiz-hale-getirildi-1064517962.html
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi"... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T12:07+0300
2022-12-13T12:07+0300
2022-12-13T12:07+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, en son PKK'lının etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonları kararlılıkla sürdüreceği kaydedildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
milli savunma bakanlığı (msb)
milli savunma bakanlığı (msb)
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, en son PKK'lının etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonları kararlılıkla sürdüreceği kaydedildi.