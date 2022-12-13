https://sputniknews.com.tr/20221213/lhc-ukraynali-askerler-birbiriyle-catismaya-girdi-1064546075.html

LHC: Ukraynalı askerler birbiriyle çatışmaya girdi

LHC: Ukraynalı askerler birbiriyle çatışmaya girdi

Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Milis Gücü yetkilisi Andrey Maroçko, Kremennaya yerleşimi yakınlarında, Ukrayna ordu birliklerinin birbirine ateş açtığını... 13.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-13T20:40+0300

2022-12-13T20:40+0300

2022-12-13T20:40+0300

ukrayna krizi

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

ukrayna krizi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/08/1064354691_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7278bf73a5707050d7da7be4defd2d1b.jpg

Maroçko, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, “Kremennaya yerleşimi yakınlarında, Ukrayna ordu mevzileri arasında, top ve hafif silahla yapılan çatışma tespit edildi” ifadesini kullandı.Ukraynalı askerlerin, iletişim sorunu yüzünden birbirine ateş açmış olabileceği tahmininde bulunan LHC’li yetkili, “Ukraynalı askerler ve yabancı paralı askerler arasında anlaşmazlık çıkmış da olabilir” dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

lugansk halk cumhuriyeti (lhc), ukrayna krizi