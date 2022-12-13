https://sputniknews.com.tr/20221213/lhc-ukraynali-askerler-birbiriyle-catismaya-girdi-1064546075.html
LHC: Ukraynalı askerler birbiriyle çatışmaya girdi
LHC: Ukraynalı askerler birbiriyle çatışmaya girdi
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Milis Gücü yetkilisi Andrey Maroçko, Kremennaya yerleşimi yakınlarında, Ukrayna ordu birliklerinin birbirine ateş açtığını... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T20:40+0300
2022-12-13T20:40+0300
2022-12-13T20:40+0300
ukrayna krizi
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
ukrayna krizi
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Maroçko, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, “Kremennaya yerleşimi yakınlarında, Ukrayna ordu mevzileri arasında, top ve hafif silahla yapılan çatışma tespit edildi” ifadesini kullandı.Ukraynalı askerlerin, iletişim sorunu yüzünden birbirine ateş açmış olabileceği tahmininde bulunan LHC’li yetkili, “Ukraynalı askerler ve yabancı paralı askerler arasında anlaşmazlık çıkmış da olabilir” dedi.
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lugansk halk cumhuriyeti (lhc), ukrayna krizi
lugansk halk cumhuriyeti (lhc), ukrayna krizi
LHC: Ukraynalı askerler birbiriyle çatışmaya girdi
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Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Milis Gücü yetkilisi Andrey Maroçko, Kremennaya yerleşimi yakınlarında, Ukrayna ordu birliklerinin birbirine ateş açtığını belirtti.
Maroçko, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, “Kremennaya yerleşimi yakınlarında, Ukrayna ordu mevzileri arasında, top ve hafif silahla yapılan çatışma tespit edildi” ifadesini kullandı.
Ukraynalı askerlerin, iletişim sorunu yüzünden birbirine ateş açmış olabileceği tahmininde bulunan LHC’li yetkili, “Ukraynalı askerler ve yabancı paralı askerler arasında anlaşmazlık çıkmış da olabilir” dedi.