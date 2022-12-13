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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221213/lhc-ukraynali-askerler-birbiriyle-catismaya-girdi-1064546075.html
LHC: Ukraynalı askerler birbiriyle çatışmaya girdi
LHC: Ukraynalı askerler birbiriyle çatışmaya girdi
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Milis Gücü yetkilisi Andrey Maroçko, Kremennaya yerleşimi yakınlarında, Ukrayna ordu birliklerinin birbirine ateş açtığını... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T20:40+0300
2022-12-13T20:40+0300
ukrayna krizi
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
ukrayna krizi
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Maroçko, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, “Kremennaya yerleşimi yakınlarında, Ukrayna ordu mevzileri arasında, top ve hafif silahla yapılan çatışma tespit edildi” ifadesini kullandı.Ukraynalı askerlerin, iletişim sorunu yüzünden birbirine ateş açmış olabileceği tahmininde bulunan LHC’li yetkili, “Ukraynalı askerler ve yabancı paralı askerler arasında anlaşmazlık çıkmış da olabilir” dedi.
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lugansk halk cumhuriyeti (lhc), ukrayna krizi
lugansk halk cumhuriyeti (lhc), ukrayna krizi

LHC: Ukraynalı askerler birbiriyle çatışmaya girdi

20:40 13.12.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY İngiltere’nin, Ukrayna’ya askeri yardım kapsamında sağladığı tanksavar füzesi
 İngiltere’nin, Ukrayna’ya askeri yardım kapsamında sağladığı tanksavar füzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY
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Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Milis Gücü yetkilisi Andrey Maroçko, Kremennaya yerleşimi yakınlarında, Ukrayna ordu birliklerinin birbirine ateş açtığını belirtti.
Maroçko, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, “Kremennaya yerleşimi yakınlarında, Ukrayna ordu mevzileri arasında, top ve hafif silahla yapılan çatışma tespit edildi” ifadesini kullandı.
Ukraynalı askerlerin, iletişim sorunu yüzünden birbirine ateş açmış olabileceği tahmininde bulunan LHC’li yetkili, “Ukraynalı askerler ve yabancı paralı askerler arasında anlaşmazlık çıkmış da olabilir” dedi.
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