https://sputniknews.com.tr/20221213/lensa-cilginligi-plastik-cerrahlari-endiselendirdi-programdaki-versiyonlarina-benzemek-istiyorlar-1064532869.html

Lensa çılgınlığı plastik cerrahları endişelendirdi: 'Programdaki versiyonlarına benzemek istiyorlar'

Lensa çılgınlığı plastik cerrahları endişelendirdi: 'Programdaki versiyonlarına benzemek istiyorlar'

ABD'li plastik cerrahlar, çok sayıda hastanın Lensa programındaki hallerine benzemek için kendilerine başvurduğunu açıkladı. 13.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-13T16:00+0300

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dünya

lensa ai 'magic avatar'

yapay zeka

selfie

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Son dönemde trend halini alan otoportre programı Lensa AI 'Magic Avatar', plastik cerrahları alarma geçirdi. Son sayıda kullanıcının, 'portrelerindeki hallerine benzemek için' cerrahlara başvuru yaptığı öğrenildi.Yanlış giden estetik ameliyatların tedavi edildiği 'Botched' programından Dr. Terry Dubrow, bu yeni trendin 'ciddi şekilde gerçekçi olmayan beklentiler oluşturmasından' korktuğunu söyledi ve bu tür ameliyatların 'mümkün ve tavsiye edilebilir olduğu konusunda' uyarılarda bulundu. TMZ'ye göre, Lensa AI portrelerine benzemek için kendisine iki kişinin başvurduğunu açıklayan Dubrow, başlangıçta isteklerin şaka olduğunu düşündüğünü, ancak ciddi olduklarını anlayınca hastaları geri çevirdiğini açıkladı.ABD'li model Shanna Moakeler'i ameliyat eden doktorlar Deepak Dugar ve Ben Talei de, Dubrow'a katıldıklarını bildirdi. Dugar, benzer teklifler aldığını ve sadece bir haftada Lensa ile bağlantılı 5 başvuruyu geri çevirdiğini söyledi.Cerrahlar ayrıca, hiçbir etik cerrahın bir avatara dayalı cerrahi bir prosedür üstlenmeyi düşünmeyeceğini söyledi.

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Sputnik Türkiye

lensa ai 'magic avatar', yapay zeka, selfie