https://sputniknews.com.tr/20221213/kurtulmustan-cocuga-yonelik-cinsel-istismar-iddialari-konusunda-aciklama-durusma-one-cekilmeli-1064526520.html

Kurtulmuş'tan EYT açıklaması: 'Popülizm değil, doğru olanı yapmaya çalışıyoruz'

Kurtulmuş'tan EYT açıklaması: 'Popülizm değil, doğru olanı yapmaya çalışıyoruz'

AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş, emeklilikte yaşa takılanlar konusuna ilişkin, "EYT ile ilgili nihai noktaya geliyoruz. Yaş sınırıyla ilgili de... 13.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-13T14:35+0300

2022-12-13T14:35+0300

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politika

numan kurtulmuş

ak parti

cinsel istismar

çocuklara yönelik cinsel istismar

eyt

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

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AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş, NTV yayınında gündeme dair konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.Kurtulmuş, 6 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismar iddiaları konusunda ''Büyük bir ahlaksızlık. Suçluların cezalandırılmasını temin etmek lazım. Bu mahkeme ile ilgili özel bir gizlilik kararı olmamış. Ama ne yazık ki konu şimdi ortaya çıkıyor. Sonuna kadar bu olayın takipçisi olacağız. Şunu da belirtmek gerekiyor ki, bazı çevreler bunu siyaset aracı yapmamalı. Dini değerler üzerinde yıpratmaya kalkmak doğru değil. Bu mesele partilerin değil, 85 milyonun meselesidir'' dedi.Kurtulmuş, davanın tarihinin öne çekilmesi konusunda da konuştu:EYT'de yaş sınırı olacak mı?Asgari ücret ne kadar olacak?Anayasa'da 'başörtüsü' değişikliği

https://sputniknews.com.tr/20221024/adalet-bakani-bozdag-basini-orten-ve-basi-acik-kadinlarimizin-hakki-korunacak-1062646798.html

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numan kurtulmuş, ak parti, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar, eyt, asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu