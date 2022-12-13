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Kurtulmuş'tan EYT açıklaması: 'Popülizm değil, doğru olanı yapmaya çalışıyoruz'
Kurtulmuş'tan EYT açıklaması: 'Popülizm değil, doğru olanı yapmaya çalışıyoruz'
AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş, emeklilikte yaşa takılanlar konusuna ilişkin, "EYT ile ilgili nihai noktaya geliyoruz. Yaş sınırıyla ilgili de... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T14:35+0300
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politika
numan kurtulmuş
ak parti
cinsel istismar
çocuklara yönelik cinsel istismar
eyt
asgari ücret
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AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş, NTV yayınında gündeme dair konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.Kurtulmuş, 6 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismar iddiaları konusunda ''Büyük bir ahlaksızlık. Suçluların cezalandırılmasını temin etmek lazım. Bu mahkeme ile ilgili özel bir gizlilik kararı olmamış. Ama ne yazık ki konu şimdi ortaya çıkıyor. Sonuna kadar bu olayın takipçisi olacağız. Şunu da belirtmek gerekiyor ki, bazı çevreler bunu siyaset aracı yapmamalı. Dini değerler üzerinde yıpratmaya kalkmak doğru değil. Bu mesele partilerin değil, 85 milyonun meselesidir'' dedi.Kurtulmuş, davanın tarihinin öne çekilmesi konusunda da konuştu:EYT'de yaş sınırı olacak mı?Asgari ücret ne kadar olacak?Anayasa'da 'başörtüsü' değişikliği
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numan kurtulmuş, ak parti, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar, eyt, asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu
numan kurtulmuş, ak parti, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar, eyt, asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu

Kurtulmuş'tan EYT açıklaması: 'Popülizm değil, doğru olanı yapmaya çalışıyoruz'

14:35 13.12.2022 (güncellendi: 14:40 13.12.2022)
© AA / Mehmet Murat ÖnelAK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Üsküdar'daki Türkiye Voleybol Federasyonu Burhan Felek Salonu'nda düzenlenen İlahiyat Gençlik Buluşması'na katılarak konuşma yaptı.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Üsküdar'daki Türkiye Voleybol Federasyonu Burhan Felek Salonu'nda düzenlenen İlahiyat Gençlik Buluşması'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
© AA / Mehmet Murat Önel
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AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş, emeklilikte yaşa takılanlar konusuna ilişkin, "EYT ile ilgili nihai noktaya geliyoruz. Yaş sınırıyla ilgili de bakanlığımız çalışıyor. Popülizm değil, doğru olanı yapmaya çalışıyoruz" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş, NTV yayınında gündeme dair konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kurtulmuş, 6 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismar iddiaları konusunda ''Büyük bir ahlaksızlık. Suçluların cezalandırılmasını temin etmek lazım. Bu mahkeme ile ilgili özel bir gizlilik kararı olmamış. Ama ne yazık ki konu şimdi ortaya çıkıyor. Sonuna kadar bu olayın takipçisi olacağız. Şunu da belirtmek gerekiyor ki, bazı çevreler bunu siyaset aracı yapmamalı. Dini değerler üzerinde yıpratmaya kalkmak doğru değil. Bu mesele partilerin değil, 85 milyonun meselesidir'' dedi.
Kurtulmuş, davanın tarihinin öne çekilmesi konusunda da konuştu:
''Dava mümkün olduğu en yakın tarihe çekilmelidir. Örtbas söz konusuysa en ortaya çıkması lazım. Hassasiyet gereken bir konu hakkında en kısa zamanda karar verilmelidir. Sanıkların tutuksuz ya da tutuklu yargılanmasına da mahkeme karar verir''

EYT'de yaş sınırı olacak mı?

''EYT ile ilgili nihai noktaya geliyoruz. Yaş sınırıyla ilgili de bakanlığımız çalışıyor. Popülizm değil, doğru olanı yapmaya çalışıyoruz. Biz kararlarımızı verirken doğru olanı yapmaya çalışıyoruz. Asla oy oranı yaparak iş yapsaydık biz 20 yıldır iktidarda olmazdık''

Asgari ücret ne kadar olacak?

''Başından itibaren söylenen bir söz var. Bu da vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Komisyonlar da toplantılarını gerçekleştiriyor. Eminim ki tatmin edici bir sonuç çıkacaktır. Devlet, işveren ve işçi diyalogla buraya kadar geldi. Asgari ücret artışı işverene sıkıntı yaratmayacaktır''

Anayasa'da 'başörtüsü' değişikliği

''Kılıçdaroğlu'nun böyle bir talebinin olması takdir-e şayandı. Bu Türkiye'de hak ve özgürlüklerin önünün açılması için atılmış bir adımdır. Burada kurumsal olarak partiler samimiyet testinden geçecektir. İYİ Parti'nin 'Destekleriz' görüşünü tebrik ederiz. Eğer referanduma giderse de vatandaşımız 'evet' oyu verir"
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