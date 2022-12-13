https://sputniknews.com.tr/20221213/kremlin-rusyanin-ukraynadaki-birliklerini-bu-sene-geri-cekmeye-baslamasi-soz-konusu-degil-1064527371.html

Kremlin: Rusya’nın Ukrayna’daki birliklerini bu sene geri çekmeye başlaması söz konusu değil

Kremlin: Rusya’nın Ukrayna’daki birliklerini bu sene geri çekmeye başlaması söz konusu değil

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın bu sene sonuna kadar Ukrayna’dan güçlerini çekmeye başlamasının olanaksız olduğunu söyledi. 13.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-13T14:49+0300

2022-12-13T14:49+0300

2022-12-13T15:09+0300

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rusya

dmitriy peskov

kremlin

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, Rusya’nın Ukrayna’daki birliklerini Noel’e kadar geri çekmesine ilişkin teklifi ile ilgili olarak Rusya’nın bu sene sonuna kadar böyle bir şey gerçekleştirmeyi planlayıp planlamadığı sorusuna, “Bu, söz konusu dahi olamaz” yanıtını verdi.“Ukrayna tarafının şimdiye kadar geçen zamanda oluşan gerçeklikleri kabul etmesi gerekiyor” diye ekleyen Peskov, “Bu gerçeklikler, Rusya Federasyonu’na referandumlar sonucunda yeni bölgeler (Donetsk ve Lugansk cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporojye) eklendiğini söylüyor. Bu yeni gerçeklikleri kabul etmeden ileri doğru gitmek imkansız” vurgusunu yaptı.‘Zelenskiy’in dile getirdiği ‘barışa doğru üç adım’ çatışmaların devamına yönelik üç adımdır’Peskov’a, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in önerdiği ve aralarında Kiev’e modern tank ve topçu silahlarının verilmesi, Ukrayna’ya finans ve enerji alanlarındaki istikrarı sağlamaya yönelik destek verilmesi ve daha önce önerilen ‘barış formülünün’ yerine getirilmesi gibi maddelerin bulunduğu ‘barışa doğru üç adım’ soruldu.Kremlin Sözcüsü, bu soruya, “Bunlar çatışmaların devamına yönelik üç adımdır” yanıtını verdi.‘Zaporojye NGS’de ağır silahlar yok, bunu UAEA çalışanları doğrulayabilir’Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nden (NGS) ağır silahların çekilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bu sözlerini değerlendirmesi istenen Peskov, soruya cevaben şunları söyledi: “Size Başkan Putin'in (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) santralde ağır silahların daha önce de, şimdi de bulunmadığına dair sözlerini hatırlatmak istiyorum ve bu, gece gündüz orada bulunan UAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu) çalışanları tarafından net bir şekilde doğrulanabilir.”

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