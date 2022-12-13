https://sputniknews.com.tr/20221213/karadenizde-bekleyen-26-petrol-gemisinden-19u-anlasma-sonrasi-bogazlardan-gecti-1064537452.html

Karadeniz'de bekleyen 26 petrol gemisinden 19'u anlaşma sonrası boğazlardan geçti

Karadeniz'de bekleyen 26 petrol gemisinden 19'u anlaşma sonrası boğazlardan geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, sigorta teyit mektubunu vermediği için Türk boğazlarında bekleyen ham petrol yüklü tankerlerden... 13.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-13T17:41+0300

2022-12-13T17:41+0300

2022-12-13T17:41+0300

türkiye

petrol

gemi

karadeniz

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Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Muhataplarımızla yürüttüğümüz görüşmelerin Türk boğazlarımızı koruyacak yeni uygulamamızın kabulü ile sonuçlanması ve deniz ticaretinin olağan akışı ile devam etmesi memnuniyet vericidir," ifadeleri yer aldıAçıklamada tehlikeli yük sınıfındaki ham petrol taşıyan ve ortalama boyları 2 futbol sahası uzunluğundan daha fazla olan tankerlerin Türk boğazlarından geçişinde sebep olabilecekleri ya da karışabilecekleri bir kaza için sigorta yaptırma zorunluluğunun yıllardır boğazların emniyeti için alınan önlemlerden biri olduğu bildirildi.Ham petrol yüklü tankerlerin Türk boğazlarından geçişine ilişkin şunlar kaydedildi:"Uygun teyit mektubu sunulması uygulamamızın yürürlüğe girdiği 1 Aralık 2022'den bu yana, boğazlarımıza gelen ve sigortasının geçerli olduğuna dair teyit mektubu talep ettiğimiz ham petrol yüklü tankerlerin her birinin yük miktarı 90 bin ton ile 140 bin ton arasından değişmekte olup bunlar, dünyada hizmette bulunan en büyük tankerlerdendir. Ülkemizin haklı talebi olan sigorta teyit mektubunu vermediği için bekleyen ham petrol yüklü tankerlerden 26'sından 22'si uygun teyit mektubunu vermiştir. Bugün geçenlerle birlikte bunlardan 19'unun geçişi tamamlanmıştır. Teyit mektubu vermesi beklenilen, Boğaz'a yeni varanlar dahil yalnızca 4 gemi bulunmaktadır. Marmara ve Ege Denizi'nde uygun teyit mektubu vermediği için bekleyen ham petrol yüklü tanker bulunmamaktadır."Genel Müdürlükçe, ham petrol yüklü tankerlerin boğaz geçişlerinde teyit mektubu sunması uygulamasının rutin olarak sürdürüleceği de bildirildi.Batılı sigorta şirketleri daha önce söz konusu belge ile gemilerin Rusya gibi ülkelere uygulanan yaptırımları delmesi halinde bile sigorta kapsamında olduğunun kabul edildiğini belirtiyor ve bunun için hazırlıklı olmadıklarını belirtiyordu.Reuters'in incelediği yeni teyit mektubu şablonunda ifadelerin değiştirildiği ve artık sigortacıların her türlü durumun sorumluluğunu yüklendiği anlamına gelmediği görüldü.Norveçli gemicilik sigorta şirketi Gard da gemi sigortacıları birliği International Group ile Türk makamlar arasında bir anlaşmaya varıldığını onayladı.

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petrol, gemi, karadeniz