https://sputniknews.com.tr/20221213/italyan-hava-kuvvetlerine-ait-eurofighter-typhoon-savas-ucagi-dustu-1064551744.html

İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait Eurofighter Typhoon savaş uçağı düştü

İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait Eurofighter Typhoon savaş uçağı düştü

İtalyan Hava Kuvvetleri'ne (Aeronautica Militare) ait bir Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağının Sicilya Adası'nın batısında denize düştüğü bildirildi. 13.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-13T23:17+0300

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italya

eurofighter typhoon

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hava kuvvetleri

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İtalyan basınında yer alan haberlerde, eğitim uçuşu sonrasında Sicilya Adası'ndaki Trapani Birgi Havaalanı'ndaki üssüne dönmekte olan İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağıyla bugün öğleden sonra temasın kesildiği belirtildi.Haberlerde, uçağın hava üssünün 8 mil güneydoğusunda denize düştüğü ve söz konusu bölgede arama-kurtarma çalışmalarının hemen başlatıldığı aktarıldı.Çok maksatlı avcı önleme uçağı olan Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağının düştüğü bölgede bir helikopterin havadan aramalara destek verdiği, uçağın tek koltuklu modellerden olduğu ve yaklaşma safhasındayken henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü bilgisi paylaşıldı.Haberlerde, pilotun uçaktan fırlatma koltuğu sayesinde kurtulmuş olması umuduna yönelik ifadelere de yer verildi.İtalya'da 2017’de de İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait bir Eurofighter Typhoon savaş uçağı gösteri uçuşu sırasında Terracina açıklarında denize çakılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220704/eurofighter-typhoon-ile-f-16-fighting-falcon-block-50-ucaklarinin-karsilastirmasi-1058211341.html

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