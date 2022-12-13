https://sputniknews.com.tr/20221213/istanbulda-siddetli-lodos-bazi-vapur-seferleri-yapilamayacak-1064513667.html

İstanbul’da şiddetli lodos: Bazı vapur seferleri yapılamıyor

İstanbul’da şiddetli lodos: Bazı vapur seferleri yapılamıyor

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. 13.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-13T07:33+0300

2022-12-13T07:33+0300

2022-12-13T07:34+0300

türkiye

istanbul

lodos

vapur

şehir hatları

istanbul şehir hatları aş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104232/42/1042324203_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_8ee948cadff2de6f60ab51e2c5fcd418.jpg

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli lodos ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edilirken bazı seferlerde ise aksaklıklar meydana geldi.Şehir Hatları A.Ş'nin sosyal medya hesabı Twitter’dan yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, lodos, vapur, şehir hatları, istanbul şehir hatları aş