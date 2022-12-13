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İstanbul’da şiddetli lodos: Bazı vapur seferleri yapılamıyor
İstanbul’da şiddetli lodos: Bazı vapur seferleri yapılamıyor
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T07:33+0300
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türkiye
istanbul
lodos
vapur
şehir hatları
istanbul şehir hatları aş
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İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli lodos ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edilirken bazı seferlerde ise aksaklıklar meydana geldi.Şehir Hatları A.Ş'nin sosyal medya hesabı Twitter’dan yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
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istanbul, lodos, vapur, şehir hatları, istanbul şehir hatları aş
istanbul, lodos, vapur, şehir hatları, istanbul şehir hatları aş

İstanbul’da şiddetli lodos: Bazı vapur seferleri yapılamıyor

07:33 13.12.2022 (güncellendi: 07:34 13.12.2022)
© AFP 2022 / Bülent Kılıçİstanbul- Vapur- Boğaz- Şehir Hatları
İstanbul- Vapur- Boğaz- Şehir Hatları - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
© AFP 2022 / Bülent Kılıç
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İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.
İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli lodos ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edilirken bazı seferlerde ise aksaklıklar meydana geldi.
Şehir Hatları A.Ş'nin sosyal medya hesabı Twitter’dan yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Değerli yolcularımız, hava muhalefeti (lodos) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır. Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda uğraması yapılamıyor), Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu(Ring). Anlayışınız için teşekkür ederiz."
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