https://sputniknews.com.tr/20221213/istanbulda-siddetli-lodos-bazi-vapur-seferleri-yapilamayacak-1064513667.html
İstanbul’da şiddetli lodos: Bazı vapur seferleri yapılamıyor
İstanbul’da şiddetli lodos: Bazı vapur seferleri yapılamıyor
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T07:33+0300
2022-12-13T07:33+0300
2022-12-13T07:34+0300
türkiye
istanbul
lodos
vapur
şehir hatları
istanbul şehir hatları aş
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İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli lodos ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edilirken bazı seferlerde ise aksaklıklar meydana geldi.Şehir Hatları A.Ş'nin sosyal medya hesabı Twitter’dan yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
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istanbul, lodos, vapur, şehir hatları, istanbul şehir hatları aş
istanbul, lodos, vapur, şehir hatları, istanbul şehir hatları aş
İstanbul’da şiddetli lodos: Bazı vapur seferleri yapılamıyor
07:33 13.12.2022 (güncellendi: 07:34 13.12.2022) Abone ol
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.
İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli lodos ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edilirken bazı seferlerde ise aksaklıklar meydana geldi.
Şehir Hatları A.Ş'nin sosyal medya hesabı Twitter’dan yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Değerli yolcularımız, hava muhalefeti (lodos) nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır. Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda uğraması yapılamıyor), Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu(Ring). Anlayışınız için teşekkür ederiz."