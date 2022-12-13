https://sputniknews.com.tr/20221213/istanbul-muhsinzade-hanin-restoresiyle-sanata-dokunmayi-gorev-bilen-bir-mekan-kazandi--1064528236.html

'İstanbul, Muhsinzade Han'ın restoresiyle sanata dokunmayı görev bilen bir mekan kazandı'

'İstanbul, Muhsinzade Han'ın restoresiyle sanata dokunmayı görev bilen bir mekan kazandı'

Olden 1772’nin basın danışmanı Kurtuldu, "Olden 1772 ile İstanbul sanatın da bir ucundan tutan ve ona dokunmayı görev bilen bir mekanı kazanmış oldu" dedi. 13.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-13T15:02+0300

2022-12-13T15:02+0300

2022-12-13T15:04+0300

restorasyon

yaşam

istanbul

sanat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0d/1064528021_0:113:750:535_1920x0_80_0_0_aba684132c1f8be8347764fe88215552.jpg

Muhsinzade Han’ın restore edilmesi üzerine tarihi dokusuyla açılan ‘Olden 1772’nin basın danışmanı Anıl Kurtuldu, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gündem Dışı’na katıldı.Kurtuldu, “Girdiğiniz anda sizi bambaşka bir dünyanın içine atıyoruz. Nasıl ki doğuda ya da Nevşehir’de geniş hanlar görüyoruz ve bizi büyülüyor, benzer şekilde içine girdiğiniz anda bir büyünün içine atıyoruz sizi. Dile kolay tam 250 yaşında bu han. 34 odadan, 8 yer altı mahzeninden ve bir su deposundan oluşuyor. Tarihin önemli isimlerinden Muhsinzade Mehmet Paşa tarafından yaptırılmış. Olden 1772, Anıtlar Yüksek Kurulu'nun iş birliği ile tarihi dokular korunarak tamamlandı” şeklinde konuştu.Defileler, sanat buluşmaları ve özel partilere de ev sahipliği yapacaklarını belirten Kurtuldu, “Buraya gelenler hem Türk hem de dünya mutfağının modern gastronomiyle nasıl harmanlandığını da görecekler. Gündüzleri de ziyaretçilere açık olacak. Birçok kültür-sanat organizasyonu gerçekleşecek. Yazar, sanatçı söyleşilerine de ev sahipliği yapacak. Olden 1772 ile İstanbul, sanatın da bir ucundan tutan ve ona dokunmayı görev bilen bir mekanı kazanmış oldu” dedi.Muhsinzade Han1772 yılında hizmete girdiğinden beri farklı amaçlarla kullanılan Muhsinzade Han, uzun süren bir restorasyon sonucu eski dönemlerine geri döndü. 250 yıllık Muhsinzade Han’ın restorasyonun bitmesiyle Sirkeci, içinde otel, restoran ve etkinlik alanlarından oluşan bir yapıya kavuşmuş oldu.

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Serhat Sarısözen https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg

Serhat Sarısözen https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Serhat Sarısözen https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg

restorasyon, istanbul, sanat