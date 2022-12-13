https://sputniknews.com.tr/20221213/istanbul-muhsinzade-hanin-restoresiyle-sanata-dokunmayi-gorev-bilen-bir-mekan-kazandi--1064528236.html
'İstanbul, Muhsinzade Han'ın restoresiyle sanata dokunmayı görev bilen bir mekan kazandı'
'İstanbul, Muhsinzade Han'ın restoresiyle sanata dokunmayı görev bilen bir mekan kazandı'
Olden 1772’nin basın danışmanı Kurtuldu, "Olden 1772 ile İstanbul sanatın da bir ucundan tutan ve ona dokunmayı görev bilen bir mekanı kazanmış oldu" dedi. 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T15:02+0300
2022-12-13T15:02+0300
2022-12-13T15:04+0300
restorasyon
yaşam
istanbul
sanat
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Muhsinzade Han’ın restore edilmesi üzerine tarihi dokusuyla açılan ‘Olden 1772’nin basın danışmanı Anıl Kurtuldu, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gündem Dışı’na katıldı.Kurtuldu, “Girdiğiniz anda sizi bambaşka bir dünyanın içine atıyoruz. Nasıl ki doğuda ya da Nevşehir’de geniş hanlar görüyoruz ve bizi büyülüyor, benzer şekilde içine girdiğiniz anda bir büyünün içine atıyoruz sizi. Dile kolay tam 250 yaşında bu han. 34 odadan, 8 yer altı mahzeninden ve bir su deposundan oluşuyor. Tarihin önemli isimlerinden Muhsinzade Mehmet Paşa tarafından yaptırılmış. Olden 1772, Anıtlar Yüksek Kurulu'nun iş birliği ile tarihi dokular korunarak tamamlandı” şeklinde konuştu.Defileler, sanat buluşmaları ve özel partilere de ev sahipliği yapacaklarını belirten Kurtuldu, “Buraya gelenler hem Türk hem de dünya mutfağının modern gastronomiyle nasıl harmanlandığını da görecekler. Gündüzleri de ziyaretçilere açık olacak. Birçok kültür-sanat organizasyonu gerçekleşecek. Yazar, sanatçı söyleşilerine de ev sahipliği yapacak. Olden 1772 ile İstanbul, sanatın da bir ucundan tutan ve ona dokunmayı görev bilen bir mekanı kazanmış oldu” dedi.Muhsinzade Han1772 yılında hizmete girdiğinden beri farklı amaçlarla kullanılan Muhsinzade Han, uzun süren bir restorasyon sonucu eski dönemlerine geri döndü. 250 yıllık Muhsinzade Han’ın restorasyonun bitmesiyle Sirkeci, içinde otel, restoran ve etkinlik alanlarından oluşan bir yapıya kavuşmuş oldu.
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Serhat Sarısözen
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Serhat Sarısözen
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_2c20be80dbc7849b6c6da82a2150c4b6.jpg
restorasyon, istanbul, sanat
restorasyon, istanbul, sanat
'İstanbul, Muhsinzade Han'ın restoresiyle sanata dokunmayı görev bilen bir mekan kazandı'
15:02 13.12.2022 (güncellendi: 15:04 13.12.2022) Abone ol
Özel
Olden 1772’nin basın danışmanı Kurtuldu, "Olden 1772 ile İstanbul sanatın da bir ucundan tutan ve ona dokunmayı görev bilen bir mekanı kazanmış oldu" dedi.
Muhsinzade Han’ın restore edilmesi üzerine tarihi dokusuyla açılan ‘Olden 1772’nin basın danışmanı Anıl Kurtuldu, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gündem Dışı’na katıldı.
Kurtuldu, “Girdiğiniz anda sizi bambaşka bir dünyanın içine atıyoruz. Nasıl ki doğuda ya da Nevşehir’de geniş hanlar görüyoruz ve bizi büyülüyor, benzer şekilde içine girdiğiniz anda bir büyünün içine atıyoruz sizi. Dile kolay tam 250 yaşında bu han. 34 odadan, 8 yer altı mahzeninden ve bir su deposundan oluşuyor. Tarihin önemli isimlerinden Muhsinzade Mehmet Paşa tarafından yaptırılmış. Olden 1772, Anıtlar Yüksek Kurulu'nun iş birliği ile tarihi dokular korunarak tamamlandı” şeklinde konuştu.
Defileler, sanat buluşmaları ve özel partilere de ev sahipliği yapacaklarını belirten Kurtuldu, “Buraya gelenler hem Türk hem de dünya mutfağının modern gastronomiyle nasıl harmanlandığını da görecekler. Gündüzleri de ziyaretçilere açık olacak. Birçok kültür-sanat organizasyonu gerçekleşecek. Yazar, sanatçı söyleşilerine de ev sahipliği yapacak. Olden 1772 ile İstanbul, sanatın da bir ucundan tutan ve ona dokunmayı görev bilen bir mekanı kazanmış oldu” dedi.
Muhsinzade Han
1772 yılında hizmete girdiğinden beri farklı amaçlarla kullanılan Muhsinzade Han, uzun süren bir restorasyon sonucu eski dönemlerine geri döndü. 250 yıllık Muhsinzade Han’ın restorasyonun bitmesiyle Sirkeci, içinde otel, restoran ve etkinlik alanlarından oluşan bir yapıya kavuşmuş oldu.