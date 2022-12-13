https://sputniknews.com.tr/20221213/ingilterede-40-bin-demiryolu-calisani-2-gunluk-greve-gitti-1064524577.html

İngiltere'de 40 bin demiryolu çalışanı 2 günlük greve gitti

İngiltere'de 40 bin demiryolu çalışanı 2 günlük greve gitti

İngiltere'de maaş artışı ve çalışma koşulları konularında devam eden anlaşmazlık nedeniyle 40 bin demiryolu işçisi 2 günlük grev başlattı. 13.12.2022, Sputnik Türkiye

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İngiltere'de Demiryolu, Denizcilik ve Taşımacılık Sendikası'na (RMT) üye 40 bin demiryolu çalışanı, maaşların enflasyonla uyumlu şekilde artırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 2 günlük greve gitti.Demiryolu operatörü Network Rail, işçilere bu yıl için yüzde 5, gelecek yıl için ise yüzde 4 zam teklifinde bulunmuştu.Sendika, dün Network Rail'den gelen yeni teklifi enflasyonun altında olduğu gerekçesiyle reddettiğini açıkladı.Network Rail, ülke genelinde tren seferlerinin yaklaşık yüzde 20'sinin yapılabileceğini belirterek yolculara 'sadece gerekli olması durumunda' seyahat edilmesi çağrısında bulundu.Demiryolu çalışanları, greve 16 ve 17 Aralık'ta da devam edecek.İngiltere'de grev dalgası giderek büyüyorÜlkede artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında maaşların eridiğini savunan ve bu nedenle yıllık bazda yüzde 11'i geçen enflasyonun altında teklif edilen maaş artışını kabul etmeyen çok sayıda sendika art arda grev kararı alıyor.İş bırakma eylemine katılanlar arasında öğretmenler, otobüs şoförleri, liman işçileri, gazeteciler, kamu personeli, ceza avukatları, demiryolu, havalimanı, üniversite, havacılık ve posta servisi çalışanları başta olmak üzere çok çeşitli meslek grupları yer alıyor.Grev kararlarının yanı sıra hayat pahalılığı ve kemer sıkma politikalarını protesto eden binlerce kişi, başta başkent Londra olmak üzere ülke genelinde sıklıkla gösteri ve yürüyüşler düzenliyor.Hükümet ise her geçen gün büyüyen grev dalgasıyla başa çıkmanın yollarını arıyor. Bu bağlamda, İngiliz hükümeti greve gitmekte ısrar eden işçi sendikalarına 'sert karşılık' verebileceği uyarısında bulundu ve grev dalgasına karşı yeni yasalar üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20221207/ingilterede-havalimanlarindaki-sinir-guvenlik-personeli-noelde-greve-gidecek-1064316771.html

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