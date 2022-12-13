https://sputniknews.com.tr/20221213/imamoglundan-cumhurbaskani-adayligi-aciklamasi-bana-oyle-geliyor-ki-bu-omuzlar-butun-yukleri-tasir-1064549561.html
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Bana öyle geliyor ki bu omuzlar bütün yükleri taşır
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Bana öyle geliyor ki bu omuzlar bütün yükleri taşır
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili soruya "Gururla ve keyifle bu kente hizmet ediyorum. Ama şunu da söylüyorum; bu sürece kendini... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T22:19+0300
2022-12-13T22:19+0300
2022-12-13T22:26+0300
ekrem imamoğlu
candaş tolga işık
cumhurbaşkanı adayı
politika
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tv100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programının canlı yayın konuğu oldu. Programda Candaş Tolga Işık'ın ''Günün birinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olmak gibi bir hayaliniz var mı?' sorusuna İmamoğlu "Öyle bir hayalim yok" dedi şu yanıtı verdi: Ekrem İmamoğlu yarın yapılacak 'siyasi yasak' ihtimalinin olduğu duruşma hakkındaki soruya yanıt olarak şunları söyledi:"Biz böyle bir kararı umut etmiyoruz. Her şeye rağmen yarınki mahkemenin hakimine, savcısına karar vericilerine sonsuz güvenmek istiyorum. Temennim o. Her zaman söylüyorum. Allah'ım vicdan yoksunu, adalet yoksunu insanlardan bizi koru. Bunlar önemli kavramlar. Güvenmek istiyorum. Kötü bir söz söylemek, önyargılı davranmak istemiyorum. Umarım kalplerinde adalet hissiyle ve en güçlü hukuk bilgileriyle karar versinler."
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ekrem imamoğlu, candaş tolga işık, cumhurbaşkanı adayı
ekrem imamoğlu, candaş tolga işık, cumhurbaşkanı adayı
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Bana öyle geliyor ki bu omuzlar bütün yükleri taşır
22:19 13.12.2022 (güncellendi: 22:26 13.12.2022) Abone ol
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili soruya "Gururla ve keyifle bu kente hizmet ediyorum. Ama şunu da söylüyorum; bu sürece kendini adamış biri olarak memleketin iyileşmesi adına 86 milyonu eşit gören devlet yapısı olması adına bu omuzlar bütün yükleri taşır" yanıtını verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu,
Tv100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programının
canlı yayın konuğu oldu.
Programda Candaş Tolga Işık'ın ''Günün birinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olmak gibi bir hayaliniz var mı?' sorusuna İmamoğlu "Öyle bir hayalim yok" dedi şu yanıtı verdi:
"Gururla ve keyifle bu kente hizmet ediyorum. Ama şunu da söylüyorum; bu sürece kendini adamış biri olarak memleketin iyileşmesi adına 86 milyonu eşit gören devlet yapısı olması adına bu omuzlar bütün yükleri taşır. İstediğin yorumu yap. Milletimizin duyguları buna karar verir. Ben kendini adamış Ekrem İmamoğlu olarak, İstanbul’un en fazla oy olarak seçilmiş başkanı olarak bana öyle geliyor ki bu omuzlar bütün yükleri taşır."
Ekrem İmamoğlu yarın yapılacak 'siyasi yasak' ihtimalinin olduğu duruşma hakkındaki soruya yanıt olarak şunları söyledi:
"Biz böyle bir kararı umut etmiyoruz. Her şeye rağmen yarınki mahkemenin hakimine, savcısına karar vericilerine sonsuz güvenmek istiyorum. Temennim o. Her zaman söylüyorum. Allah'ım vicdan yoksunu, adalet yoksunu insanlardan bizi koru. Bunlar önemli kavramlar. Güvenmek istiyorum. Kötü bir söz söylemek, önyargılı davranmak istemiyorum. Umarım kalplerinde adalet hissiyle ve en güçlü hukuk bilgileriyle karar versinler."