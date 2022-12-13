https://sputniknews.com.tr/20221213/imamoglundan-cumhurbaskani-adayligi-aciklamasi-bana-oyle-geliyor-ki-bu-omuzlar-butun-yukleri-tasir-1064549561.html

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Bana öyle geliyor ki bu omuzlar bütün yükleri taşır

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Bana öyle geliyor ki bu omuzlar bütün yükleri taşır

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili soruya "Gururla ve keyifle bu kente hizmet ediyorum. Ama şunu da söylüyorum; bu sürece kendini... 13.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-13T22:19+0300

2022-12-13T22:19+0300

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ekrem imamoğlu

candaş tolga işık

cumhurbaşkanı adayı

politika

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tv100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programının canlı yayın konuğu oldu. Programda Candaş Tolga Işık'ın ''Günün birinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olmak gibi bir hayaliniz var mı?' sorusuna İmamoğlu "Öyle bir hayalim yok" dedi şu yanıtı verdi: Ekrem İmamoğlu yarın yapılacak 'siyasi yasak' ihtimalinin olduğu duruşma hakkındaki soruya yanıt olarak şunları söyledi:"Biz böyle bir kararı umut etmiyoruz. Her şeye rağmen yarınki mahkemenin hakimine, savcısına karar vericilerine sonsuz güvenmek istiyorum. Temennim o. Her zaman söylüyorum. Allah'ım vicdan yoksunu, adalet yoksunu insanlardan bizi koru. Bunlar önemli kavramlar. Güvenmek istiyorum. Kötü bir söz söylemek, önyargılı davranmak istemiyorum. Umarım kalplerinde adalet hissiyle ve en güçlü hukuk bilgileriyle karar versinler."

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Sputnik Türkiye

ekrem imamoğlu, candaş tolga işık, cumhurbaşkanı adayı