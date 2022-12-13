https://sputniknews.com.tr/20221213/ibb-meclisinde-istismar-tartismasi-1064508972.html

İBB Meclisi’nde istismar tartışması

İBB Meclisi’nde istismar tartışması

İBB Meclisi Aralık ayı ilk toplantısı istismar tartışması yaşandı. CHP Meclis Üyesi Polat, "Tarikat ve cemaat bağlantılı kurumların Milli Eğitim Bakanlığı’yla... 13.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-13T00:40+0300

2022-12-13T00:40+0300

2022-12-13T00:40+0300

türkiye

istanbul büyükşehir belediyesi

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb) bilim danışma kurulu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi aralık ayı toplantısının birinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığı'nda Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.Meclis toplantısında CHP grubunun İBB’ye ait taşınmazların cemaat ve vakıflara tahsis edilmesi, tahsis edilen taşınmazların iptali için çalışma başlatılması hakkında verdiği soru önergesi, CHP ve AK Parti grupları arasında tartışmaya neden oldu. CHP Grubu’nun verdiği soru önergeleri oybirliği ile kabul edilerek başkanlık makamına taşındı.'Tarikat ve cemaat bağlantılı kurumların MEB’le imzaladığı protokoller iptal edilmelidir'İBB CHP Meclis Üyesi Gülsüm Polat soru önergesinde "Tarikat ve cemaat bağlantılı kurumların Milli Eğitim Bakanlığı’yla imzaladığı bütün protokoller iptal edilmedir. Tarikat ve cemaat uzantısı olan kurumlara merkezi bütçeden ya da yerel yönetimler eliyle kaynak aktarılmasına son verilmelidir. Bu kapsamada, Bugüne kadar ismi taciz, tecavüz ve çocuk istismarı ve benzeri suçlara karışmış olup İBB’nin tahsis, yardım ve benzeri ilişkiler içerisinde olduğu vakıflar hangileridir. Bahsi konu olan vakıf, cemaat ve benzeri kurumlara yönelik, tahsis iptali varsa yardımın kesilmesi ve benzeri yaptırımlar olmuşumdur?" dedi.‘Önce siz sayısız istismar vakasıyla anılan partinize göz atın ve kapatın’AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ise, "Tüm binaları mühürlenmeli ve yıkılmalıdır diyorlar. Değerli arkadaşım soru önergesinde bunları itiraf etti. İyimser toptancılarda diyor ki; biz bu insanları tanırız biliriz. Bu insanlar asla bunları yapamazlar diyorlar. Kötümser toptancılar diyor ki; bunlar cahiller topluluğudur. Yok saymak ve ötekileştirmek gerekir. Siyaset ve iktidar bu yapıları göz edip korumaktadır diyor. Sizlerin 28 Şubat’ta yaptıklarınızı biliyoruz. Önce siz sayısız istismar vakasıyla anılan partinize göz atın ve kapatın. Olaylar üçüncü bir gözle bakarsak; ortaya atılan iddialar dini, siyasi ve cemiyet mesuliyeti gibi etiketlerle ilişkilendirilemeyecek kadar gayri insanı ve gayri ahlakidir. Bir kişinin sadece sarık takması, başörtüsü takması ne onu iyi bir dindar ne de fular takması dekolte giymesi onu medeni yapmaz. Bu bir hastalık mıdır? Bir ahlaki düşkünlük müdür? Bunu doğru tanımlamalıyız. Reşit olamayan bir kızla cinsel ilişkiyi düşünen birisi pedofilidir. Duygu toptancılığı çok tehlikeli bir iştir. Dün bir cemaat vakfında bugün Atatürkçü Düşünce Derneği’nde fark eder mi? Etmemelidir. Bu konu ne sosyal medya yargıçlarının klavyesine ne de fanatizmin ağır sloganlarına bırakılmamalıdır. Adaletin er geç tecelli etmesi temennimizdir" diye konuştu.‘Mevcut iktidarın bu olayların önünü açtığı kanaatindeyiz’CHP Meclis Grup Sözcüsü Tarık Balyalı de "Mesela neden siyasallaşıyor buna değinmek istiyorum. Hepimizin fikri aynı olmasına rağmen neden farklı noktalardan bakıyoruz anlatmaya çalışalım. Az önce arkadaşlarımız konuşmaları esnasında çocuklarımızın yaşadığı tacizlere yönelik örnekler verdi. Konu öyle bir yere geldi ki kadına ve çocuğa taciz gibi konularda mevcut iktidarın yeterli şekilde hukuki girişimleri yapmadığı hatta iktidarın yarattığı mevcut siyasi iktidarın bu olayların önünü açtığı kanaatindeyiz. Az önce arkadaşlarımızın bahsettiği vahim konularda ilgili iktidar çok sert düzenlemeler alsaydı belki de bugün bu noktalara gelmezdik. Sayın bakan bu konuda biz bu olayı iki yıldır biliyorduk dedi. İki yıl önce biliyorsanız hukuki olarak girişimlerinizi yapmanız, tutuklamanız ve yargılama sonucunda bu olayın aslı varsa cezası verilmeliydi" dedi.‘CHP içerisinde de taciz iddiaları var, CHP’yi kapatalım mı?’AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz karşı olduğu konunun suçta ve cezada şahsilik prensibini ihlal edilmesi olduğunu belirterek "Masumiyet karinesinde henüz hala devam eden bir dava ile ilgili yargılama yapıyorsunuz. Bu yargılamaya kişilerden bağımsız olarak tüm derneklere vakıflara teşmil ederek toptancı bir yaklaşımla birçok insanın temel hak ve hürriyetinin sınırlandıracak bir tavır içerisindesiniz. Bu konuşmalardan sonra şunu söylemeliyim; bu harita CHP’nin Türkiye’de 18 ilde 63 tane taciz iddiasının haritası. Şimdi CHP’yi kapatalım mı? Bence olmaz" diye cevap verdi.

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