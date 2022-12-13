https://sputniknews.com.tr/20221213/hollandada-ilk-turk-kokenli-huri-sahin-belediye-baskani-oldu-1064527248.html
Hollanda'da ilk: Türk kökenli Huri Şahin belediye başkanı oldu
Hollanda'da ilk: Türk kökenli Huri Şahin belediye başkanı oldu
Hollanda'da ilk Türkiyeli belediye başkanı Huri Şahin, yemin ederek resmen görevine başladı. 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T14:49+0300
2022-12-13T14:49+0300
2022-12-13T15:00+0300
hollanda
dünya
belediye başkanı
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kadın
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Aslen Adanalı, Hollanda'nın Deventer kentinde doğan 47 yaşındaki Huri Şahin, Rijswijk kentine belediye başkanı olarak atandı. Şahin, Rijswijk Belediyesi'nde düzenlenen törende yemin ederek, resmen göreve başladı.Törende yaptığı konuşmada, yakın zamanda vefat eden babasının 60'lı yıllarda işçi olarak Hollanda'ya geldiğini belirten Şahin, "Babam hiç okula gitmemişti ama yine de yazmayı öğrenip kendini daha da geliştirmeyi başardı, çünkü çok sabırlı ve kararlıydı. Hayatında adımlar atmaya cesaret etti. Bu bana göre ilham verici" ifadelerini kullandı.Şahin, "Savunmasız insanlar göz ardı edilmemelidir. Kendi deneyimlerimden biliyorum ki bazen belediyeden gelen bir mektup, birinin hayatında çok önemli bir fark oluşturabilir. Rijswijk kentinde yaşayan tüm insanları dinleyen ilgili bir belediye başkanı olmak istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.'Saygı' kelimesinin kendisi için bir anahtar olduğunu dile getiren Şahin, "Diyaloğu, tanışmayı, birbirimizi daha iyi tanımayı seviyorum. Ancak bu şekilde ilerleyebiliriz" diye konuştu. Şahin, "Belediye yönetimine büyük destekte bulunmak, halka ve vatandaşlara çok yakın bir belediye başkanı olmak istiyorum. İyi ve kötü zamanlarında her zaman onların yanında olmak istiyorum" dedi.Şahin'in kariyerinde, belediye meclis üyeliği, belediye encümen üyeliği, Çocuk Hakları Derneği Başkanlığı, Hollanda Danıştayı Başkan Yardımcısı Sekreterliği gibi farklı görevler bulunuyor. Hollanda'da belediye başkanı, iş başvurusu yapılması üzerine belirli prosedürler uygulanarak Kral tarafından seçiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20220915/abdnin-ilk-turk-emniyet-muduru-icin-gorevden-alma-islemleri-baslatildi-1061217802.html
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hollanda, belediye başkanı, türk, kadın
hollanda, belediye başkanı, türk, kadın
Hollanda'da ilk: Türk kökenli Huri Şahin belediye başkanı oldu
14:49 13.12.2022 (güncellendi: 15:00 13.12.2022) Abone ol
Hollanda'da ilk Türkiyeli belediye başkanı Huri Şahin, yemin ederek resmen görevine başladı.
Aslen Adanalı, Hollanda'nın Deventer kentinde doğan 47 yaşındaki Huri Şahin, Rijswijk kentine belediye başkanı olarak atandı. Şahin, Rijswijk Belediyesi'nde düzenlenen törende yemin ederek, resmen göreve başladı.
Törende yaptığı konuşmada, yakın zamanda vefat eden babasının 60'lı yıllarda işçi olarak Hollanda'ya geldiğini belirten Şahin, "Babam hiç okula gitmemişti ama yine de yazmayı öğrenip kendini daha da geliştirmeyi başardı, çünkü çok sabırlı ve kararlıydı. Hayatında adımlar atmaya cesaret etti. Bu bana göre ilham verici" ifadelerini kullandı.
Şahin, "Savunmasız insanlar göz ardı edilmemelidir. Kendi deneyimlerimden biliyorum ki bazen belediyeden gelen bir mektup, birinin hayatında çok önemli bir fark oluşturabilir. Rijswijk kentinde yaşayan tüm insanları dinleyen ilgili bir belediye başkanı olmak istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.
'Saygı' kelimesinin kendisi için bir anahtar olduğunu dile getiren Şahin, "Diyaloğu, tanışmayı, birbirimizi daha iyi tanımayı seviyorum. Ancak bu şekilde ilerleyebiliriz" diye konuştu. Şahin, "Belediye yönetimine büyük destekte bulunmak, halka ve vatandaşlara çok yakın bir belediye başkanı olmak istiyorum. İyi ve kötü zamanlarında her zaman onların yanında olmak istiyorum" dedi.
Şahin'in kariyerinde, belediye meclis üyeliği, belediye encümen üyeliği, Çocuk Hakları Derneği Başkanlığı, Hollanda Danıştayı Başkan Yardımcısı Sekreterliği gibi farklı görevler bulunuyor. Hollanda'da belediye başkanı, iş başvurusu yapılması üzerine belirli prosedürler uygulanarak Kral tarafından seçiliyor.