Hesap yeteneğiyle insanların doğduğu günü buluyor: '2003 sonrası miladi takvimi ezberledim'
15:40 13.12.2022 (güncellendi: 15:45 13.12.2022)
Başkent Bağdat'taki mütevazı tezgahında satış yapan Yasir Cevad, "2003 sonrası miladi takvimi iki haftada ezberledim. İnsanlar, doğum gününü sayı olarak ay, gün ve yıl şeklinde söylediğinde hangi gün dünyaya geldiklerini anında söyleyebiliyorum" dedi.
© AAIraklı Yasir Cevad, sayıların büyüklüğü fark etmeksizin çarpıp böldüğünde doğru sonucu aktarıyor ve insanların doğum tarihini öğrenince 'hangi gün dünyaya geldiğini' söyleyebiliyor. 50 yaşındaki Bağdat doğumlu Cevad, kadim başkentin en işlek caddelerinden Reşid Caddesi'nde mütevazı bir tezgahta menemen ve tava kebabı gibi günlük tüketilen yemekleri pişirip satıyor. Cevad, ailesinin pek iyi olmayan maddi durumundan ötürü genç yaşta gidemediği ünversite eğitimini de gecikmeli olarak tamamlamış. Bağdatlı Cevad, sıra dışı hesap yeteneğine sahip olsa da devlet kurumlarında hiçbir yere atanamamaktan şikayetçi.
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© AA
Iraklı Yasir Cevad, sayıların büyüklüğü fark etmeksizin çarpıp böldüğünde doğru sonucu aktarıyor ve insanların doğum tarihini öğrenince 'hangi gün dünyaya geldiğini' söyleyebiliyor. 50 yaşındaki Bağdat doğumlu Cevad, kadim başkentin en işlek caddelerinden Reşid Caddesi'nde mütevazı bir tezgahta menemen ve tava kebabı gibi günlük tüketilen yemekleri pişirip satıyor. Cevad, ailesinin pek iyi olmayan maddi durumundan ötürü genç yaşta gidemediği ünversite eğitimini de gecikmeli olarak tamamlamış. Bağdatlı Cevad, sıra dışı hesap yeteneğine sahip olsa da devlet kurumlarında hiçbir yere atanamamaktan şikayetçi.
© AAYasir Cevad, olağanüstü hesap bilgisi için herhangi özel eğitim almadığını, bunun kendisinde 'özel bir yetenek' olduğunu söyledi. "Küçük yaşlardan beri hesap tutkum vardı" diyen Cevad, "2003 sonrası miladi takvimi iki haftada ezberledim. İnsanlar, doğum gününü sayı olarak ay, gün ve yıl şeklinde söylediğinde hangi gün dünyaya geldiklerini anında söyleyebiliyorum" ifadelerini kullandı.
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© AA
Yasir Cevad, olağanüstü hesap bilgisi için herhangi özel eğitim almadığını, bunun kendisinde 'özel bir yetenek' olduğunu söyledi. "Küçük yaşlardan beri hesap tutkum vardı" diyen Cevad, "2003 sonrası miladi takvimi iki haftada ezberledim. İnsanlar, doğum gününü sayı olarak ay, gün ve yıl şeklinde söylediğinde hangi gün dünyaya geldiklerini anında söyleyebiliyorum" ifadelerini kullandı.
© AASayıların büyüklüğüne de bakmadan onları çarpıp böldüğünde doğru sonucu aktarma yeteneğine sahip Cevad, yoldan geçenlerin de yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Hesap yeteneğini keşfeden müşterilerinin isteğini kıramayan Cevad, onlara hangi gün dünyaya geldiklerini söylüyor. Röportaj sırasında yoldan geçen bir kişi de Cevad'ın yanına gelerek, kendisi ve çocuklarının doğum tarihlerini söyleyip, hangi gün dünyaya geldiklerini öğrenmek istedi ve aldığı cevabın da doğru olduğunu dile getirdi.
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© AA
Sayıların büyüklüğüne de bakmadan onları çarpıp böldüğünde doğru sonucu aktarma yeteneğine sahip Cevad, yoldan geçenlerin de yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Hesap yeteneğini keşfeden müşterilerinin isteğini kıramayan Cevad, onlara hangi gün dünyaya geldiklerini söylüyor. Röportaj sırasında yoldan geçen bir kişi de Cevad'ın yanına gelerek, kendisi ve çocuklarının doğum tarihlerini söyleyip, hangi gün dünyaya geldiklerini öğrenmek istedi ve aldığı cevabın da doğru olduğunu dile getirdi.
© AACep telefonu numarası ezberleme yeteneğinin de olduğunu anlatan Cevad, "150'ye yakın kişinin cep telefonu numarasını ezbere biliyorum. Bunların birçoğunun numarası telefonumda kayıtlı bile değil. Ama aradıklarımda kim olduklarını biliyorum ve ben onları aramak istediğimde direkt numarayı çeviriyorum" diye konuştu.
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© AA
Cep telefonu numarası ezberleme yeteneğinin de olduğunu anlatan Cevad, "150'ye yakın kişinin cep telefonu numarasını ezbere biliyorum. Bunların birçoğunun numarası telefonumda kayıtlı bile değil. Ama aradıklarımda kim olduklarını biliyorum ve ben onları aramak istediğimde direkt numarayı çeviriyorum" diye konuştu.
© AAIrak'ta hükümetin petrolün varil fiyatının yaklaşık 65 dolara satıldığını duyurduğunu ancak gerçek meblağın 85 dolar olduğunu savunan Cevad, ülkede günlük petrolden 'çalındığını' iddia ettiği miktarı da şöyle hesapladı: "Irak, günlük yaklaşık 4 milyon 320 bin varil petrol ihraç ediyor. Bu, resmi şekilde duyurulan veri. Bütçede varil başına satış fiyatı 65 dolar olarak belirlendi. 4 milyon 320 bini 65'le çarptığımızda 280 milyon 800 bin dolar yapıyor. Ancak bir varil gerçekte 85 dolara satılıyor. 85'i 4 milyon 320 binle çarptığımızda ise 367 milyon 200 bin dolar yapıyor. 367 milyon 200 bin dolardan 280 milyon 800 bin dolar eksilttiğimizde 86 milyon 400 bin dolar kalıyor. Bu, Irak halkından çalınan miktar. Mevcut yönetimdekiler her saniye Irak halkından 1000 dolar çalıyor. Bu da yılda yaklaşık 31 milyar 536 milyon dolar ediyor."
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© AA
Irak'ta hükümetin petrolün varil fiyatının yaklaşık 65 dolara satıldığını duyurduğunu ancak gerçek meblağın 85 dolar olduğunu savunan Cevad, ülkede günlük petrolden 'çalındığını' iddia ettiği miktarı da şöyle hesapladı: "Irak, günlük yaklaşık 4 milyon 320 bin varil petrol ihraç ediyor. Bu, resmi şekilde duyurulan veri. Bütçede varil başına satış fiyatı 65 dolar olarak belirlendi. 4 milyon 320 bini 65'le çarptığımızda 280 milyon 800 bin dolar yapıyor. Ancak bir varil gerçekte 85 dolara satılıyor. 85'i 4 milyon 320 binle çarptığımızda ise 367 milyon 200 bin dolar yapıyor. 367 milyon 200 bin dolardan 280 milyon 800 bin dolar eksilttiğimizde 86 milyon 400 bin dolar kalıyor. Bu, Irak halkından çalınan miktar. Mevcut yönetimdekiler her saniye Irak halkından 1000 dolar çalıyor. Bu da yılda yaklaşık 31 milyar 536 milyon dolar ediyor."