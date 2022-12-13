Hesap yeteneğiyle insanların doğduğu günü buluyor: '2003 sonrası miladi takvimi ezberledim'

© AA Irak'ta hükümetin petrolün varil fiyatının yaklaşık 65 dolara satıldığını duyurduğunu ancak gerçek meblağın 85 dolar olduğunu savunan Cevad, ülkede günlük petrolden 'çalındığını' iddia ettiği miktarı da şöyle hesapladı: "Irak, günlük yaklaşık 4 milyon 320 bin varil petrol ihraç ediyor. Bu, resmi şekilde duyurulan veri. Bütçede varil başına satış fiyatı 65 dolar olarak belirlendi. 4 milyon 320 bini 65'le çarptığımızda 280 milyon 800 bin dolar yapıyor. Ancak bir varil gerçekte 85 dolara satılıyor. 85'i 4 milyon 320 binle çarptığımızda ise 367 milyon 200 bin dolar yapıyor. 367 milyon 200 bin dolardan 280 milyon 800 bin dolar eksilttiğimizde 86 milyon 400 bin dolar kalıyor. Bu, Irak halkından çalınan miktar. Mevcut yönetimdekiler her saniye Irak halkından 1000 dolar çalıyor. Bu da yılda yaklaşık 31 milyar 536 milyon dolar ediyor."