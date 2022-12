Hazine ve Maliye ile Dışişleri bakanlıklarının bütçeleri, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

https://sputniknews.com.tr/20221213/hazine-ve-maliye-ile-disisleri-bakanliklarinin-butceleri-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edildi-1064511140.html

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçeleri, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, bakanlıkların bütçeleri üzerine aleyhte söz alarak, AK Parti'nin canhıraş savunduğu bütçeyle vatandaşa hizmet etmenin mümkün olmadığını ileri sürdü.Bütçenin üretim, istihdam, kalkınma ve yatırım bütçesi olmadığını savunan Karaduman, faize ayrılan bütçenin 2002'den 2020'ye 11 kat arttığını iddia etti.Karaduman, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmayı büyük bir üzüntü ve hayretle takip ettiğini dile getirerek, "İnancımıza, ahlakımıza, insaf ve vicdana sığmayan menfur bir saldırı üzerinden toptancı bir yaklaşımla bütün cemaatleri, dernek ve vakıfları itham etmeye kalkışmak, ne adaletle ne izanla ne de vicdanla açıklanabilir" dedi.Anadolu Gençlik Derneği'ni itham etmeye çalışmanın da kimsenin hakkı ve haddi olmadığını belirten Karaduman, Kaya'yı yanlıştan dönmeye ve kürsüde özür dilemeye çağırdı.Yıldırım Kaya ise hiçbir inancı, düşünceyi asla aşağılamadığını ve aşağılamayacağını ifade ederek, şunları söyledi:Konuşmaların tamamlanmasının ardından soru cevap bölümüne geçildi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ege Adaları'nın silahlandırılması konusunda bilgi vereceğini belirterek, Yunanistan'ın adaları 1960'larda silahlandırmaya başladığını anımsattı.Türkiye'nin 1975'te nota verip protesto ettiğini dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:CHP milletvekillerinin tepki gösterdiği Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:'PKK ile Kürtler arasında bir ayrım yapıyoruz'Çavuşoğlu, HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç'a yönelik ise şöyle konuştu:Uygur Türkleri'nin haklarını Türkiye'nin her zaman savunduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Çin, Türkiye'deki Uygur Türklerini istediği zaman da bu taleplerini yerine getirmediklerini belirtti.'Emeği temsil eden CHP değil, AK Parti'dir'Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kendisiyle ilgili eleştirilere dair, "Ben müesses nizamın, ceberrut devletin, ciddi, asık suratlı anlayışını temsil eden birisi değilim. Ben, efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya gelen bir anlayışın temsilcisi olarak, güler yüzlü olmaya da devam edeceğim" dedi.Nebati, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, EYT konusunda "Sen insanlarla dalga geçme, millete verdiğin sözü yerine getir" ifadeleri üzerine, "Bakın, bir şeyi karıştırıyorsunuz gene; bu ülkede emeği temsil eden Cumhuriyet Halk Partisi değil, emeği temsil eden birisi varsa o da AK Parti'dir, kusura bakmayın. AK Parti 20 yıldır emeğe hizmet etti, emeğin her türlü ihtiyacını karşıladı, enflasyon karşısında ezdirmedi, her türlü dar gelirliye her türlü işlemi en iyi şekilde gerçekleştiren ve bunu güler yüzle yapan bir anlayış" diye konuştu.Cari açığın dönemsel ve yapısal nitelikte olup olmadığının önemli olduğunu dile getiren Nebati, şöyle devam etti:Türkiye ekonomi modeliyle üretim ve istihdamda artış sağlandığını, ihracatta 253 milyar dolar ile rekor kırıldığını aktaran Nebati, küresel ihracat pazarından alınan payın yüzde 1'in üzerine çıktığını söyledi.Nebati, cari açığın yapısal değil, dönemsel olduğunu belirterek, "Enflasyon küresel etkilerle artmış olup kasım ayında zirvesini geride bıraktık. Bundan sonra enflasyonun her geçen gün aşağıya doğru kaydığını göreceğiz" açıklamasında bulundu.Konuşmaların tamamlanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2023 bütçeleri kabul edildi.Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşimi saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

