https://sputniknews.com.tr/20221213/hamile-oldugunu-bilmeyen-kadin-ucakta-dogum-yapti-1064533783.html
Hamile olduğunu bilmeyen kadın uçakta doğum yaptı
Hamile olduğunu bilmeyen kadın uçakta doğum yaptı
Ekvador'dan İspanya'ya seyahat eden bir kadın, hamile olduğunun farkında olmadan mide ağrısıyla tuvalete giderek doğum yaptı. 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T16:16+0300
2022-12-13T16:16+0300
2022-12-13T16:16+0300
yaşam
amsterdam
ekvador
ispanya
hamile
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Ekvador'un Guyaquil kentinden İspanya'ya giden bir kadın, hamile olduğunu bilmeden bindiği uçakta doğum yaptı.Uçakla Amsterdam aktarmalı olarak İspanya'ya giden Tamara isimli kadın, uçuşun ortasında sancı çekmeye başladı.Midesinin ağrıdığını düşünen ve tuvalete giden kadın, aniden ellerinde bebeğini görünce büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi.Amsterdam'da kadının kaldırıldığı hastaneden yapılan açıklamada, Tamara'nın hamile olduğundan hiç haberi olmadığını söylediği aktarıldı.Yardım edenin ismini bebeğine verdiUçaktaki iki doktor ve bir hemşirenin de sürpriz doğum sonrası kadına yardım ettiği belirtildi. Kadın, bebeğine kendisine yardım eden yolculardan birinin adını verdi.
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amsterdam, ekvador, ispanya, hamile
amsterdam, ekvador, ispanya, hamile
Hamile olduğunu bilmeyen kadın uçakta doğum yaptı
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Ekvador'dan İspanya'ya seyahat eden bir kadın, hamile olduğunun farkında olmadan mide ağrısıyla tuvalete giderek doğum yaptı.
Ekvador'un Guyaquil kentinden İspanya'ya giden bir kadın, hamile olduğunu bilmeden bindiği uçakta doğum yaptı.
Uçakla Amsterdam aktarmalı olarak İspanya'ya giden Tamara isimli kadın, uçuşun ortasında sancı çekmeye başladı.
Midesinin ağrıdığını düşünen ve tuvalete giden kadın, aniden ellerinde bebeğini görünce büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi.
Amsterdam'da kadının kaldırıldığı hastaneden yapılan açıklamada, Tamara'nın hamile olduğundan hiç haberi olmadığını söylediği aktarıldı.
Yardım edenin ismini bebeğine verdi
Uçaktaki iki doktor ve bir hemşirenin de sürpriz doğum sonrası kadına yardım ettiği belirtildi. Kadın, bebeğine kendisine yardım eden yolculardan birinin adını verdi.