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https://sputniknews.com.tr/20221213/gram-altinda-yeni-rekor-1064535299.html
Gram altında yeni rekor
Gram altında yeni rekor
Altının gram fiyatı verinin ardından 1086 lira ile tüm zamanların en yükseğini gördü. 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T17:05+0300
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ekonomi
altın
gram altın
türkiye
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Piyasaların merakla beklediği ABD kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri açıklandı.ABD'de enflasyon aylık bazda yüzde 0.1, yıllık bazda yüzde 7.1 ile beklentilerin altında artış gösterdi.ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından altın fiyatları yükseldi. Altının ons fiyatı veriye ilk tepki olarak yüzde 1,5 artış ile 1810 doları aşarak 5 ayın zirvesine çıktı.Altının gram fiyatı verinin ardından 1086 lira ile tüm zamanların en yükseğini gördü.Spot piyasada çeyrek altın 1780 lira, cumhuriyet altını da 7270 liradan satılıyor.
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altın, gram altın, türkiye
altın, gram altın, türkiye

Gram altında yeni rekor

17:05 13.12.2022
© AAGram altın
Gram altın - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
© AA
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Altının gram fiyatı verinin ardından 1086 lira ile tüm zamanların en yükseğini gördü.
Piyasaların merakla beklediği ABD kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri açıklandı.

ABD'de enflasyon aylık bazda yüzde 0.1, yıllık bazda yüzde 7.1 ile beklentilerin altında artış gösterdi.
ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından altın fiyatları yükseldi. Altının ons fiyatı veriye ilk tepki olarak yüzde 1,5 artış ile 1810 doları aşarak 5 ayın zirvesine çıktı.
Altının gram fiyatı verinin ardından 1086 lira ile tüm zamanların en yükseğini gördü.
Spot piyasada çeyrek altın 1780 lira, cumhuriyet altını da 7270 liradan satılıyor.
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