https://sputniknews.com.tr/20221213/gazeteci-turkmenden-dogalgaz-yardimi-yorumu-calisan-sayisi-fazla-tuzu-kuru-sirketler-icin-uygun-1064535967.html

Gazeteci Türkmen’den doğalgaz yardımı yorumu: ‘Çalışan sayısı fazla, tuzu kuru şirketler için uygun’

Gazeteci Türkmen’den doğalgaz yardımı yorumu: ‘Çalışan sayısı fazla, tuzu kuru şirketler için uygun’

Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen, “1000 lirayı normalde ücret olarak verseniz gelir vergisi kesintisi var. Yüzde 37.5 sigorta primi var. Dolayısıyla bunları... 13.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-13T17:10+0300

2022-12-13T17:10+0300

2022-12-13T17:11+0300

anlat bana

türkiye

doğalgaz

ısınma

yardım

nedim türkmen

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Gazeteci Türkmen’den doğalgaz yardımı yorumu: ‘Çalışan sayısı fazla, tuzu kuru şirketler için uygun’ - 12.12.2022 ANLAT BANA Gazeteci Türkmen’den doğalgaz yardımı yorumu: ‘Çalışan sayısı fazla, tuzu kuru şirketler için uygun’ - 12.12.2022 ANLAT BANA

Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programına konuk olan Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen, çalışanlara 1000 liralık doğalgaz ve ısınma yardımı ile ilgili düzenlemeyi değerlendirdi.İşverenler istedikleri takdirde çalışanlarına 1000 TL'lik ısınma yardımı yapabiliyor. İşverenler, çalışanlara daha önce vergi ve SGK primi ödeyerek yaptıkları bu ödemelerin aylık bin liraya kadar olan kısmı için artık vergi ve SGK primi ödemeyecek, yani işveren bin lirayı 2023 yılı Haziran ayına kadar işçinin maaşına ekleyebilecek. Konu hakkında Türkmen, “Birkaç holding söz konusu düzenlemeyi uygulayacağını ilan etti. Ama diğerlerinden henüz bir ses yok. 1000 lirayı herkes ödemek zorundaymış gibi bir algı oluştu ama işverenlerin inisiyatifinde bulunuyor. 9 Kasım’da yürürlüğe girdiği için uygulamaya onay veren işverenlerin yardımı ödeyip ödeyemediğini aralık ayında görebileceğiz. Düzenleme niçin 1 Temmuz’a kadar geçerli de bu tarihten sonrası dikkate alınmıyor; o da ayrı bir konu” ifadelerini kullandı.Düzenleme için ‘şirketlere avantaj sağlar mı’ sorusuna yanıt arayan Türkmen, “1000 lirayı normalde ücret olarak verseniz, 1000 liranın üzerinde gelir vergisi kesintisi var. Bir de yüzde 37.5 sigorta primi var. Dolayısıyla bunları hiç yüklenmeden 1000 lirayı vereceksiniz ve tamamını ücret gideri yazacaksınız. Aslında nakit akışını yönetebilen, yani tuzu kuru şirketler vergiden düşüp gider yazabilecekleri için bunu yapabilir. Bir yandan, kaç kişi çalıştırdığınız da önemli. 1000 kişi çalıştırdığınızda önemli ama 5-10 kişilik bir şirkette çok da rahatlatıcı bir uygulama olduğunu düşünmüyorum” şeklinde konuştu.‘Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu’ anımsatan Türkmen, yapılacak değişikliklere dair zincir ucuzluk marketlerine dikkat çekerek, “Hedefte onların korunması ve kollanması yok. Bence onlara alternatif bir şeyler çıkacak. Mesela onların 20 liraya sattığını bir dönem 5 liraya sattıracaklar. Düşünülen yapı Tarım Kredi ve Kooperatifleri olmayabilir ama özel sektörden bu planın organize ettirilebileceğini öngörüyorum. Diyelim ki, siz piyasaya gireceksiniz, mesleki kurallara uymayacaksınız, denetim yaptırtmayacaksınız, üç harfli marketin önünde yeni bir pazar açacaksınız ve daha ucuza satmaya çalışacaksınız; ben getirilmeye çalışılan düzenlemelerin bütün bunların bir hazırlığı olarak görüyorum” sözlerini ekledi.

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2022

Meliha Okur https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg

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