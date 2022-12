Fuat Oktay: Taciz, istismar gibi olayların tümü amasız, şartsız bir insanlık suçudur

https://sputniknews.com.tr/20221213/fuat-oktay-taciz-istismar-gibi-olaylarin-tumu-amasiz-sartsiz-bir-insanlik-sucudur-1064547061.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 6 yaşındaki çocuğa istismar iddiasına ilişkin, "Taciz, istismar gibi olayların tümü amasız, şartsız bir insanlık suçudur, faili... 13.12.2022, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2023 yılı bütçeleri üzerinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gündeminde yer alan 6 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiasına değindi."Taciz, istismar gibi olayların tümü amasız, şartsız bir insanlık suçudur, faili kim olursa olsun lanetliyorum" ifadesini kullanan Oktay, dünyadaki adaletsizliklere, eşitsizliklere, hak ihlallerine karşı duran, haklının hakkını aldığı bir dünya için mücadele ettiklerini belirtti.Bir haksızlık, hukuksuzluk karşısında susmayacaklarına dikkati çeken Oktay, "Siyasi geçmişimiz, bu duruşumuzun örnekleri ile doludur. Bir vatandaşımızın, hele ki bir çocuğumuzun temel hakları söz konusu olduğunda elbette tepkisiz kalacak değiliz, kalmadık da zaten" diye konuştu.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, durumun ihbarıyla birlikte hemen tacize uğradığı iddia edilen kişiyi koruma altına aldığını kaydeden Oktay, "Çocuğun yaşadığı travmanın atlatılabilmesi için öncelikli olarak muhalefete bu mağduriyetlerin bir siyasi şov malzemesi olmadığını hatırlatırım. Adil yargılamanın sonucunu beklemeden tarafları yaftalamak, toplumda ayrışma oluşturmak topluma da hiçbir siyasi partiye de çıkar sağlamaz. İddia edilen bu insanlık suçunun belli inanç gruplarına yönelik suçlayıcı ifadelerle genellenmek suretiyle yapılmaya çalışılanı görüyoruz" dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve altılı masaya, Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın dün paylaştığı Twitter mesajlarını hatırlatan Oktay, "28 Şubat sürecine benzer bir oyunun başlatılması girişimlerine asla göz yummayacağız. Ülkemizin güven ve istikrar iklimine, kardeşliğine, huzuruna en sıkı şekilde sahip çıkmamız gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.'Sistemin tüm avantajlarını yaşıyorsunuz ama nafile'Muhalefetin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin eleştirilerine değinen Oktay, "Sistemin tüm avantajlarını gündelik hayatınızda tüm vatandaşlarımızla birlikte her biriniz yaşıyorsunuz ama size nafile" dedi.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde yasama, yürütme ve yargı erkleri arasındaki kuvvetler ayrılığı ve denetim mekanizmalarının işlediğini söyleyen Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü:Cumhur İttifakı kadrolarına devlet adamlığından ahkam kesenlerin önce dönüp birlikte yol yürüdüklerine bakması gerektiğini ifade eden Oktay, "Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye nasihatini biz zaten şiar edinmişiz. Bizim rehberimiz şanlı ecdadımız; sizin gibi mister Rifkin değil. Onu siz Genel Başkanınıza tavsiye edeceksiniz" dedi.Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı avantajlarla Türkiye'nin 2023'e her alanda daha da gelişmiş bir şekilde ulaşacağını ve Türkiye Yüzyılı'nı başlatacaklarını söyledi.Cumhurbaşkanlığı bütçesinin, daha müreffeh Türkiye vizyonunu ete kemiğe büründürecek, hedeflerini fiili neticelere dönüştürecek şekilde hazırlandığını vurgulayan Oktay, "Tüm bağlı ve ilgili kuruluşlarıyla Cumhurbaşkanlığı bütçesi, her kalemiyle aziz milletimizindir ve toplumumuzun her kesiminin beklenti ve hassasiyetleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı bütçesi için ayrılan her bir kuruş milletimizin menfaatleri yönünde kullanılmıştır. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir" diye konuştu."Cumhurbaşkanı uçağının kaç kanadı var?" tarzında soru önergeleri aldıklarını aktaran Oktay, "Cumhurbaşkanlığının kaç uçağı olduğu, bunların hangi görevlerde kullanıldığı açıkça ortadadır. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı envanterine kayıtlı uçak sayısını daha önce açıkladık. Uçakların kanatlarını da siz sayın. O kadar matematiğiniz vardır herhalde" dedi.'Hava yolu sektör cirosu 272.59 milyar liraya ulaştı'Sivil havacılıkta Türkiye'nin şaha kalktığını kaydeden Oktay, hava yolu sektör cirosunun 2002'de 3.6 milyar lira iken 2022 haziran itibarıyla 272.59 milyar liraya ulaştığını söyledi.Hava yolu sektörü istihdamının 2022 Haziran itibarıyla 253 bin 885'e yükseldiğini aktaran Oktay, havalimanı sayısının 26'dan 57'ye çıkarıldığını ifade etti.Savunma sektörünün de başarılarına başarı eklediğini belirten Oktay, Savunma Sanayi Başkanlığının 750'nin üzerinde savunma sanayisi projesi yürüttüğünü aktardı.Savunma sistemlerini yerli ve milli olarak tasarlayıp, üretip, geliştirdiklerini ifade eden Oktay, "Dünyada savaş gemisini milli imkanlarla tasarlayan ve inşa eden 10 ülke arasındayız. 2023 yılı savunma sanayiinde yeni bir milat olacak; TUSAŞ’tan yeni tip insansız jet savaş uçağımız geliyor" şeklinde konuştu.ANKA-3 MİUS'un, insansız hava araçlarında kabiliyeti daha ileri noktaya taşıyacak yeni nesil bir proje olduğunu aktaran Oktay, şunları kaydetti:E-devlet kapısında yer alan hizmetlerin artırılması, içeriklerinin genişletilmesi için çalışmaların yürütüldüğünü kaydeden Oktay, bunların yanı sıra Türkiye'yi siber uzayda daha güçlü kılacak yeni ve uygun teknolojilere hızlı adaptasyon, üretkenlik, yüksek rekabet gücü, çevik veri yönetişimi ve yeşil dönüşüm hedeflerine uygun politika ve stratejilerin hayata geçirildiğini söyledi.

