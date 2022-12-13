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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221213/fsb-siniri-gecmeye-calisan-400u-askin-ukraynali-gozaltina-alindi-1064526975.html
FSB: Sınırı geçmeye çalışan 400'ü aşkın Ukraynalı gözaltına alındı
FSB: Sınırı geçmeye çalışan 400'ü aşkın Ukraynalı gözaltına alındı
Rusya'nın bazı bölgelerinde Ukrayna istihbarat servislerinin faaliyetleri nedeniyle terör tehditlerinde artış olduğunu kaydeden Rusya Federal Güvenlik Servisi... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T14:55+0300
2022-12-13T14:58+0300
ukrayna krizi
fsb
ukrayna
rusya
aleksandr bortnikov
sınır
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Ulusal Terörle Mücadele Komitesi toplantısında konuşan Bortnikov, başta Ukrayna sınırındaki bölgelerde olmak üzere bu yıl terör tehditlerinin sayısında önemli bir artış olduğuna dikkat çekti. "Bu hem ABD öncülüğündeki Batılı ülkelerin desteğiyle Ukrayna istihbarat servislerinin yıkıcı keşif faaliyetlerinden hem de uluslararası terör örgütlerinin destekçilerinin suikast hücreleri kurma ve terör eylemleri gerçekleştirme girişimlerinden kaynaklanıyor" diyen Bortnikov, sene başından bu yana 64'ü terör eylemi olmak üzere 123 suç eyleminin önlendiğinin altını çizdi. 400'den fazla Ukraynalı radikalin ve askeri suç işleyen kişinin sınır kapılarında Rusya'ya geçmeye çalışırken gözaltına alındığını anlatan Bortnikov, ayrıca terör eylemlerine karıştığı belirlenen 1026 kişinin ülkeye girmesinin önlendiğini vurguladı. Yaklaşık 2 bin 600 silah kaçakçılığı vakasının tespit edildiğini, 50'den fazla merdiven altı silah atölyesinin kapatıldığını belirten Bortnikov, imha silahları üreten 74 organize suç örgütünün faaliyetlerine son verildiğini ekledi.
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fsb, ukrayna, rusya, aleksandr bortnikov, sınır

FSB: Sınırı geçmeye çalışan 400'ü aşkın Ukraynalı gözaltına alındı

14:55 13.12.2022 (güncellendi: 14:58 13.12.2022)
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FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
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Rusya'nın bazı bölgelerinde Ukrayna istihbarat servislerinin faaliyetleri nedeniyle terör tehditlerinde artış olduğunu kaydeden Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü ve Ulusal Terörle Mücadele Komitesi Başkanı Aleksandr Bortnikov, sene başından bu yana 64'ü terör eylemi olmak üzere 123 suç eyleminin önlendiğini belirtti.
Ulusal Terörle Mücadele Komitesi toplantısında konuşan Bortnikov, başta Ukrayna sınırındaki bölgelerde olmak üzere bu yıl terör tehditlerinin sayısında önemli bir artış olduğuna dikkat çekti.
"Bu hem ABD öncülüğündeki Batılı ülkelerin desteğiyle Ukrayna istihbarat servislerinin yıkıcı keşif faaliyetlerinden hem de uluslararası terör örgütlerinin destekçilerinin suikast hücreleri kurma ve terör eylemleri gerçekleştirme girişimlerinden kaynaklanıyor" diyen Bortnikov, sene başından bu yana 64'ü terör eylemi olmak üzere 123 suç eyleminin önlendiğinin altını çizdi.
400'den fazla Ukraynalı radikalin ve askeri suç işleyen kişinin sınır kapılarında Rusya'ya geçmeye çalışırken gözaltına alındığını anlatan Bortnikov, ayrıca terör eylemlerine karıştığı belirlenen 1026 kişinin ülkeye girmesinin önlendiğini vurguladı.
Yaklaşık 2 bin 600 silah kaçakçılığı vakasının tespit edildiğini, 50'den fazla merdiven altı silah atölyesinin kapatıldığını belirten Bortnikov, imha silahları üreten 74 organize suç örgütünün faaliyetlerine son verildiğini ekledi.
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