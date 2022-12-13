https://sputniknews.com.tr/20221213/fransada-supermarkette-baltali-saldiri-3-yarali-1064510685.html

Fransa’da süpermarkette baltalı saldırı: 3 yaralı

Fransa’da süpermarkette baltalı saldırı: 3 yaralı

Fransa'nın kuzeyindeki Jeumont bölgesinde baltalı bir saldırgan, bir süpermarketteki 3 kişiyi yaraladı. 13.12.2022, Sputnik Türkiye

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dünya

fransa

jeumont

süpermarket

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Fransa’nın Hauts-de-France bölgesinde yer alan Jeumont'ta bulunan Lidl adlı süpermarkette bir kişi baltayla etraftakilere saldırdı.Olayda 2’si ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Saldırganın daha sonra baltayla intihar girişiminde bulunduğu ve kendisini de yaraladığı aktarıldı.Saldırı sonrası olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, saldırganın sağlık durumu hakkında açıklama yapılmadı.Bir polis memuru Fransız basınına yaptığı açıklamada, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini belirtti.

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fransa, jeumont , süpermarket