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https://sputniknews.com.tr/20221213/fransada-supermarkette-baltali-saldiri-3-yarali-1064510685.html
Fransa’da süpermarkette baltalı saldırı: 3 yaralı
Fransa’da süpermarkette baltalı saldırı: 3 yaralı
Fransa'nın kuzeyindeki Jeumont bölgesinde baltalı bir saldırgan, bir süpermarketteki 3 kişiyi yaraladı. 13.12.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
fransa
jeumont
süpermarket
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Fransa’nın Hauts-de-France bölgesinde yer alan Jeumont'ta bulunan Lidl adlı süpermarkette bir kişi baltayla etraftakilere saldırdı.Olayda 2’si ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Saldırganın daha sonra baltayla intihar girişiminde bulunduğu ve kendisini de yaraladığı aktarıldı.Saldırı sonrası olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, saldırganın sağlık durumu hakkında açıklama yapılmadı.Bir polis memuru Fransız basınına yaptığı açıklamada, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini belirtti.
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fransa, jeumont , süpermarket
fransa, jeumont , süpermarket

Fransa’da süpermarkette baltalı saldırı: 3 yaralı

02:00 13.12.2022
© İHAFransa'nın kuzeyindeki Jeumont bölgesinde baltalı bir saldırgan, bir süpermarketteki 3 kişiyi yaraladı.
Fransa'nın kuzeyindeki Jeumont bölgesinde baltalı bir saldırgan, bir süpermarketteki 3 kişiyi yaraladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
© İHA
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Fransa'nın kuzeyindeki Jeumont bölgesinde baltalı bir saldırgan, bir süpermarketteki 3 kişiyi yaraladı.
Fransa’nın Hauts-de-France bölgesinde yer alan Jeumont'ta bulunan Lidl adlı süpermarkette bir kişi baltayla etraftakilere saldırdı.
Olayda 2’si ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Saldırganın daha sonra baltayla intihar girişiminde bulunduğu ve kendisini de yaraladığı aktarıldı.
Saldırı sonrası olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, saldırganın sağlık durumu hakkında açıklama yapılmadı.
Bir polis memuru Fransız basınına yaptığı açıklamada, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini belirtti.
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