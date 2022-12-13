Fransa’da süpermarkette baltalı saldırı: 3 yaralı
© İHAFransa'nın kuzeyindeki Jeumont bölgesinde baltalı bir saldırgan, bir süpermarketteki 3 kişiyi yaraladı.
© İHA
Fransa'nın kuzeyindeki Jeumont bölgesinde baltalı bir saldırgan, bir süpermarketteki 3 kişiyi yaraladı.
Fransa’nın Hauts-de-France bölgesinde yer alan Jeumont'ta bulunan Lidl adlı süpermarkette bir kişi baltayla etraftakilere saldırdı.
Olayda 2’si ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Saldırganın daha sonra baltayla intihar girişiminde bulunduğu ve kendisini de yaraladığı aktarıldı.
#NewsAlert: Just in - Reports that at least 3 people have been seriously injured, after a man with an ax attacked at least 3 people at a grocery store of Lidl in #Jeumont in #France. pic.twitter.com/If5PUiOb1C— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) December 12, 2022
Saldırı sonrası olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, saldırganın sağlık durumu hakkında açıklama yapılmadı.
Bir polis memuru Fransız basınına yaptığı açıklamada, saldırının nedeninin henüz bilinmediğini belirtti.
🚨#BREAKING: An ax attack took place in a Lidl supermarket in Jeumont, #France pic.twitter.com/dwJbJdBz7j— Breaking News 24/7 (@Worldsource24) December 12, 2022