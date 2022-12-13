https://sputniknews.com.tr/20221213/fransa-ile-yari-final-maci-oncesi-fastan-katara-30-ilave-ucak-seferi-1064553266.html
Fransa ile yarı final maçı öncesi Fas'tan Katar'a 30 ilave uçak seferi
Fransa ile yarı final maçı öncesi Fas'tan Katar'a 30 ilave uçak seferi
Fas Kraliyet Hava Yolları, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile oynanacak yarı final maçında milli takımı desteklemek amacıyla Faslıları Katar'a taşıyacak 30... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T23:43+0300
2022-12-13T23:43+0300
2022-12-13T23:43+0300
spor
fas
fransa
yarı final
katar
uçuş
kazablanka
doha
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Fas Kraliyet Hava Yolları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kazablanka ile Doha arasında 'hava köprüsü' kurulduğu belirtildi.Bu kapsamda, milli takımı desteklemek isteyen Faslılara imkan sağlamak için Katar'a 30 ilave sefer yapılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.Açıklamada, milli futbolcuların 2022 Dünya Kupası'nda '12. adam' olarak nitelendirilen Faslı taraftarların desteği sayesinde 'olağanüstü ve kahramanca' bir performans sergilediği aktarıldı.Son olarak Portekiz'i saf dışı eden Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Arap ve Afrika takımı oldu.Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas ile Fransa arasındaki yarı final mücadelesi, yarın saat 22.00'de başlayacak.
https://sputniknews.com.tr/20221211/portekize-karsi-zaferlerini-kutlayan-fas-taraftarlarina-fransiz-polisinden-mudahale-1064430464.html
fas
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fas, fransa, yarı final, katar, uçuş, kazablanka, doha
fas, fransa, yarı final, katar, uçuş, kazablanka, doha
Fransa ile yarı final maçı öncesi Fas'tan Katar'a 30 ilave uçak seferi
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Fas Kraliyet Hava Yolları, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile oynanacak yarı final maçında milli takımı desteklemek amacıyla Faslıları Katar'a taşıyacak 30 ek sefer düzenleme kararı aldı.
Fas Kraliyet Hava Yolları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kazablanka ile Doha arasında 'hava köprüsü' kurulduğu belirtildi.
Bu kapsamda, milli takımı desteklemek isteyen Faslılara imkan sağlamak için Katar'a 30 ilave sefer yapılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.
Açıklamada, milli futbolcuların 2022 Dünya Kupası'nda '12. adam' olarak nitelendirilen Faslı taraftarların desteği sayesinde 'olağanüstü ve kahramanca' bir performans sergilediği aktarıldı.
Son olarak Portekiz'i saf dışı eden Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Arap ve Afrika takımı oldu.
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas ile Fransa arasındaki yarı final mücadelesi, yarın saat 22.00'de başlayacak.