https://sputniknews.com.tr/20221213/fransa-ile-yari-final-maci-oncesi-fastan-katara-30-ilave-ucak-seferi-1064553266.html

Fransa ile yarı final maçı öncesi Fas'tan Katar'a 30 ilave uçak seferi

Fransa ile yarı final maçı öncesi Fas'tan Katar'a 30 ilave uçak seferi

Fas Kraliyet Hava Yolları, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile oynanacak yarı final maçında milli takımı desteklemek amacıyla Faslıları Katar'a taşıyacak 30... 13.12.2022, Sputnik Türkiye

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Fas Kraliyet Hava Yolları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kazablanka ile Doha arasında 'hava köprüsü' kurulduğu belirtildi.Bu kapsamda, milli takımı desteklemek isteyen Faslılara imkan sağlamak için Katar'a 30 ilave sefer yapılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.Açıklamada, milli futbolcuların 2022 Dünya Kupası'nda '12. adam' olarak nitelendirilen Faslı taraftarların desteği sayesinde 'olağanüstü ve kahramanca' bir performans sergilediği aktarıldı.Son olarak Portekiz'i saf dışı eden Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Arap ve Afrika takımı oldu.Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas ile Fransa arasındaki yarı final mücadelesi, yarın saat 22.00'de başlayacak.

https://sputniknews.com.tr/20221211/portekize-karsi-zaferlerini-kutlayan-fas-taraftarlarina-fransiz-polisinden-mudahale-1064430464.html

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