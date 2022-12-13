https://sputniknews.com.tr/20221213/ermenistan-disisleri-azerbaycan-karabag-ile-ermenistan-arasindaki-tek-yolu-kapatti-1064543832.html
Ermenistan Dışişleri: Azerbaycan, Karabağ ile Ermenistan arasındaki tek yolu kapattı
Ermenistan Dışişleri: Azerbaycan, Karabağ ile Ermenistan arasındaki tek yolu kapattı
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ı Ermenistan'la Karabağ'ı birbirine bağlayan tek yolu kapatmakla suçladı. Tanınmayan Karabağ cumhuriyeti yetkilileri... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T19:46+0300
2022-12-13T19:46+0300
2022-12-13T19:47+0300
azerbaycan
ermenistan
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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, kendilerini eko-aktivist olarak tanıtan kimliği belirsiz Azerbaycanlı bir grubun Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasındaki tek yol olan Laçin koridorunu kapattığı belirtildi.Açıklamada, “12 Aralık 2022 sabahı Azerbaycan Cumhuriyeti'nden kendilerini çevreci aktivist olarak tanıtan bir grup, Şuşa yakınlarında çadırlar kurarak, Üçlü Bildiri ile oluşturulan Laçin koridorunda doğal ve serbest trafiği engelledi. Dağlık Karabağ sakinlerinin serbest dolaşım hakkını engelleyen bu eylemler sonucunda Dağlık Karabağ acil bir gıda ve insani kriz tehdidiyle karşı karşıya” ifadeleri kullanıldı.Açıklamada ayrıca Bakü’nün, Üçlü Bildirinin “Laçin Koridorunun Rus barış güçlerinin kontrolü altında olduğu ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Laçin Koridoru boyunca vatandaşların, araçların ve malların serbest geçiş güvenliğini garanti ettiği” maddesini kabaca ihlal ettiğine vurgu yapıldı.
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Ermenistan Dışişleri: Azerbaycan, Karabağ ile Ermenistan arasındaki tek yolu kapattı
19:46 13.12.2022 (güncellendi: 19:47 13.12.2022) Abone ol
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ı Ermenistan'la Karabağ'ı birbirine bağlayan tek yolu kapatmakla suçladı. Tanınmayan Karabağ cumhuriyeti yetkilileri Laçin koridorunun bloke edilmesi nedeniyle Rus barış güçlerine baş vurdu.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, kendilerini eko-aktivist olarak tanıtan kimliği belirsiz Azerbaycanlı bir grubun Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasındaki tek yol olan Laçin koridorunu kapattığı belirtildi.
Açıklamada, “12 Aralık 2022 sabahı Azerbaycan Cumhuriyeti'nden kendilerini çevreci aktivist olarak tanıtan bir grup, Şuşa yakınlarında çadırlar kurarak, Üçlü Bildiri ile oluşturulan Laçin koridorunda doğal ve serbest trafiği engelledi. Dağlık Karabağ sakinlerinin serbest dolaşım hakkını engelleyen bu eylemler sonucunda Dağlık Karabağ acil bir gıda ve insani kriz tehdidiyle karşı karşıya” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca Bakü’nün, Üçlü Bildirinin “Laçin Koridorunun Rus barış güçlerinin kontrolü altında olduğu ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Laçin Koridoru boyunca vatandaşların, araçların ve malların serbest geçiş güvenliğini garanti ettiği” maddesini kabaca ihlal ettiğine vurgu yapıldı.