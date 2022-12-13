https://sputniknews.com.tr/20221213/erdogandan-selden-etkilenen-kadina-gecmis-olsun-telefonu-bakan-arkadaslar-tespitleri-yapacaklar-1064518288.html

Erdoğan'dan selden etkilenen kadına 'geçmiş olsun' telefonu: Bakan arkadaşlar tespitleri yapacaklar

Erdoğan'dan selden etkilenen kadına 'geçmiş olsun' telefonu: Bakan arkadaşlar tespitleri yapacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da sel felaketinden etkilenen 75 yaşındaki Zülfiye Ceylan ile telefonda görüştü, geçmiş olsun dileklerini iletti. 13.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-13T12:02+0300

2022-12-13T12:02+0300

2022-12-13T12:07+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

antalya

sel

içişleri bakanlığı

süleyman soylu

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kumluca ilçe merkezinde selden etkilenen bölgelerde incelemelerini sürdürüyor.Bakan Soylu ile Kirişci, Narenciye Mahallesi'ndeki ziyaretlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü. Bu sırada Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sel nedeniyle iş yeri zarar gören 75 yaşındaki Zülfiye Ceylan'ı telefonda görüştürdü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zülfiye teyze çok geçmiş olsun. Rabb'im beterinden korusun inşallah. Bakan arkadaşlarım şu anda orada, partili arkadaşlarım orada, hep beraber tespitleri yapacaklar. Ne gerekiyorsa hepsini yapacağız inşallah." diye konuştu.'Ağladım ama elimden bir şey gelmedi'Konuşma sırasında gözyaşı döken Zülfiye Ceylan da "Allah razı olsun sizden başkanım, benim ömrüm de sizin olsun oğlum. Senin başımın üzerinde yerin var. Sizin gibi bir devlet görmedik, dünya durdukça durun. Allah bin kere razı olsun." ifadesini kullandı.Ceylan, Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a da selamlarını iletilmesini istedi.Selden etkilenen Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 03.00'te sel baskını olduğunu ve camların kırıldığını belirterek, "Allah ne verdiyse önüne katıp götürdü. Beşinci kattan seyrettim, ağladım ama elimden bir şey gelmedi. Rabb'imden geldi, oturdum Rabb'ime sığındım. Dükkanın duvarı kaldı sadece." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşmasını anlatan Ceylan, "Ben onların döneminde gördüm böyle bir huzur, mutluluk. Dünya durdukça dursun Tayyib'im, benim ömrüm onun olsun." diye konuştu.Öte yandan, Bakan Soylu, aynı mahalledeki ziyaretlerinde çay ocağı selden zarar gören Vedat Sarıyer ile görüştü, geçmiş olsun dileklerini iletti.Çay ocağını kendisinin yaptıracağını, tüm masraflarını üstleneceğini anlatan Soylu, "Örnek bir çay ocağı olacak inşallah." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221212/icisleri-bakani-soylu-antalyada-selden-zarar-gorenleri-ziyaret-etti-1064504185.html

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recep tayyip erdoğan, antalya, sel, içişleri bakanlığı, süleyman soylu