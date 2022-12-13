https://sputniknews.com.tr/20221213/dunya-kupasinin-rekortmenleri-messi-ve-ronaldo-1064566271.html
Dünya kupasının rekortmenleri: Messi ve Ronaldo
Dünya kupasının rekortmenleri: Messi ve Ronaldo
Dünya Kupası’nın maçları 'Veri Maç' programında masaya yatırıldı. Arjantinli yıldız Messi yeni bir rekora imza atarken, en pahalı Afrikalı futbolcularında... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T15:00+0300
2022-12-13T15:00+0300
2022-12-14T12:15+0300
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Dünya kupasının rekortmenleri: Messi ve Ronaldo
Dünya kupasının rekortmenleri: Messi ve Ronaldo
Programın bu bölümünde, çeyrek finalde oynanan Arjantin – Hollanda, Fas – Portekiz, Brezilya – Hırvatistan ve Fransa – İngiltere maçları futbol performans karşılaştırma şirketi Comparisonator verilerine dayanarak ele alındı. Messi bir rekor daha kırdı Yarı finalin ilk maçı olan Arjantin – Hırvatistan müsabakasının değerlendirmesi ve takım karşılaştırmasının verilerle anlatıldığı programda, Lionel Messi’nin Dünya Kupası’nda forma giyme sayısında, Almanların efsane futbolcusu Lothar Matthäus’un 25 maçlık rekoruna ortak olması da aktarıldı. Büyük turnuvalarda eleme aşamasındaki son 9 maçının 8’ini penaltılara götüren Hırvatistan’ın ilginç istatistiği paylaşıldı. Hırvatistan’ın penaltı atışlarındaki başarısı ve 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türkiye’ye karşı mağlubiyeti ele alındı. En çok para ödenen Afrikalı futbolcular Fas’ın turnuvada yarı final görmesi ile birlikte Afrikalı futbolculara özel bir parantez açılan programda, bonservisine en çok para ödenen Afrikalı futbolcular sıralandı. Pepe’nin 80 milyon Euro ile Lille’den Arsenal’e transferinin ile ilk sırada olduğu listede, yolu Türkiye’den de geçen birçok tanıdık isim de yer alıyor. Öte yandan turnuvanın sürpriz takımlarından Fas’ın golcüsü Yusuf en-Nusayri’nin turnuvada çektiği 3 isabetli şutun tamamının golle sonuçlanması da değerlendirildi. Cristiano Ronaldo tek isim Ayrıca turnuvadan elenen Portekiz’de Cristiano Ronaldo’nun tarihte 5 farklı Dünya Kupası’nda gol atan tek oyuncu olması ve en çok milli forma giyme rekoruna 196 maçla ortak olması da ele alınan başlıklar arasındaydı.
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Ata Arslan
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ata Arslan
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0b/1063326671_90:0:543:453_100x100_80_0_0_164a8e42359f591bfc580723019d7cc6.jpg
radyo, dünya kupası, 2022 dünya kupası, katar, аудио
radyo, dünya kupası, 2022 dünya kupası, katar, аудио
Dünya kupasının rekortmenleri: Messi ve Ronaldo
15:00 13.12.2022 (güncellendi: 12:15 14.12.2022) Abone ol
Dünya Kupası’nın maçları 'Veri Maç' programında masaya yatırıldı. Arjantinli yıldız Messi yeni bir rekora imza atarken, en pahalı Afrikalı futbolcularında listesi paylaşıldı. Ayrıca turnuvadan elenen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’nun tarihte 5 farklı Dünya Kupası’nda gol atan tek oyuncu olmasına dikkat çekildi.
Programın bu bölümünde, çeyrek finalde oynanan Arjantin – Hollanda, Fas – Portekiz, Brezilya – Hırvatistan ve Fransa – İngiltere maçları futbol performans karşılaştırma şirketi Comparisonator verilerine dayanarak ele alındı.
Messi bir rekor daha kırdı
Yarı finalin ilk maçı olan Arjantin – Hırvatistan müsabakasının değerlendirmesi ve takım karşılaştırmasının verilerle anlatıldığı programda, Lionel Messi’nin Dünya Kupası’nda forma giyme sayısında, Almanların efsane futbolcusu Lothar Matthäus’un 25 maçlık rekoruna ortak olması da aktarıldı. Büyük turnuvalarda eleme aşamasındaki son 9 maçının 8’ini penaltılara götüren Hırvatistan’ın ilginç istatistiği paylaşıldı.
Hırvatistan’ın penaltı atışlarındaki başarısı ve 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Türkiye’ye karşı mağlubiyeti ele alındı. En çok para ödenen Afrikalı futbolcular Fas’ın turnuvada yarı final görmesi ile birlikte Afrikalı futbolculara özel bir parantez açılan programda, bonservisine en çok para ödenen Afrikalı futbolcular sıralandı. Pepe’nin 80 milyon Euro ile Lille’den Arsenal’e transferinin ile ilk sırada olduğu listede, yolu Türkiye’den de geçen birçok tanıdık isim de yer alıyor.
Öte yandan turnuvanın sürpriz takımlarından Fas’ın golcüsü Yusuf en-Nusayri’nin turnuvada çektiği 3 isabetli şutun tamamının golle sonuçlanması da değerlendirildi.
Cristiano Ronaldo tek isim
Ayrıca turnuvadan elenen Portekiz’de Cristiano Ronaldo’nun tarihte 5 farklı Dünya Kupası’nda gol atan tek oyuncu olması ve en çok milli forma giyme rekoruna 196 maçla ortak olması da ele alınan başlıklar arasındaydı.