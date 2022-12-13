https://sputniknews.com.tr/20221213/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1064515009.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar güne 18.65 lira, euro da 19.64 lira bandında başladı. Gram altın ise 1068 liraya satılıyor. 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T09:22+0300
2022-12-13T09:22+0300
2022-12-13T09:22+0300
ekonomi
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yarım gram altın
gram altın
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Dolar, 13 Aralık sabahında 18.65 bandının hemen altında işlem görüyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.6404 lira, satış fiyatı 18.6473 lira seviyesinde yer alıyor.Euro/TL 19.6442 lira alış fiyatı, 19.6634 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Euro/dolar paritesi ise 1,0541 seviyesinde işlem görüyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın 1782 dolardan alıcı bulurken, gram altın 1068 liraya satılıyor.Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1772 lira, yarım altın 3546 lira, Cumhuriyet altını 7067 liradan el değiştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221212/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1064467513.html
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dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
dolar ne kadar,euro ne kadar,dolar fiyatları,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar güne 18.65 lira, euro da 19.64 lira bandında başladı. Gram altın ise 1068 liraya satılıyor.
Dolar, 13 Aralık sabahında 18.65 bandının hemen altında işlem görüyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 18.6404 lira, satış fiyatı 18.6473 lira seviyesinde yer alıyor.
Euro/TL 19.6442 lira alış fiyatı, 19.6634 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Euro/dolar paritesi ise 1,0541 seviyesinde işlem görüyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Ons altın 1782 dolardan alıcı bulurken, gram altın 1068 liraya satılıyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları; çeyrek altın 1772 lira, yarım altın 3546 lira, Cumhuriyet altını 7067 liradan el değiştiriyor.