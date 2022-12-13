https://sputniknews.com.tr/20221213/cumhurbaskani-erdogan-bahceliyi-ziyaret-edecek-1064512221.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret edecek. Görüşme bugün saat 16.00'da gerçekleşecek. 13.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-13T03:33+0300

2022-12-13T03:33+0300

2022-12-13T03:33+0300

politika

recep tayyip erdoğan

devlet bahçeli

görüşme

ziyaret

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/05/1061997537_0:100:1200:775_1920x0_80_0_0_b6b6972192bfb398797864b7588bbbf5.jpg

Bugün Ankara'da sürpriz bir görüşme gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.Söz konusu ziyaret saat 16.00'da gerçekleşecek.NTV'nin aktardığına göre, görüşmede iki liderin güncel konular hakkında fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretin ardından ise Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Türkmenistan'a gidecek.Erdoğan ile Bahçeli son olarak 9 Kasım'da Beştepe'de bir araya gelmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221212/cumhurbaskani-erdogan-turkmenistana-gidiyor-1064506034.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, görüşme, ziyaret