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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret edecek. Görüşme bugün saat 16.00'da gerçekleşecek. 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T03:33+0300
2022-12-13T03:33+0300
politika
recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli
görüşme
ziyaret
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Bugün Ankara'da sürpriz bir görüşme gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.Söz konusu ziyaret saat 16.00'da gerçekleşecek.NTV'nin aktardığına göre, görüşmede iki liderin güncel konular hakkında fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretin ardından ise Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Türkmenistan'a gidecek.Erdoğan ile Bahçeli son olarak 9 Kasım'da Beştepe'de bir araya gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221212/cumhurbaskani-erdogan-turkmenistana-gidiyor-1064506034.html
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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, görüşme, ziyaret
recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, görüşme, ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek

03:33 13.12.2022
© AAErdoğan-Bahçeli
Erdoğan-Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret edecek. Görüşme bugün saat 16.00'da gerçekleşecek.
Bugün Ankara'da sürpriz bir görüşme gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

Söz konusu ziyaret saat 16.00'da gerçekleşecek.
NTV'nin aktardığına göre, görüşmede iki liderin güncel konular hakkında fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretin ardından ise Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Türkmenistan'a gidecek.
Erdoğan ile Bahçeli son olarak 9 Kasım'da Beştepe'de bir araya gelmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2022
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'a gidiyor
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