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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221213/cnn-abd-makamlari-patriotlarin-kieve-gonderilecegini-bu-hafta-aciklayabilir-1064549188.html
CNN: ABD makamları, Patriot’ların Kiev'e gönderileceğini bu hafta açıklayabilir
CNN: ABD makamları, Patriot’ların Kiev'e gönderileceğini bu hafta açıklayabilir
CNN, Pentagon'daki kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, ABD makamlarının bu hafta içinde Patriot hava savunma sistemlerini Kiev'e gönderileceğini... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T22:05+0300
2022-12-13T22:06+0300
ukrayna krizi
patriot
abd
rusya
ukrayna
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Haberde, “Başkan Joe Biden yönetimi, Patriot hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya gönderme planının tamamlandığını bu hafta içinde duyurabilir” denildi.Kararın ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin tarafından onaylanmasının ardından imza için ABD Başkanı Joe Biden'a gönderileceği belirtildi.Haberde ayrıca, hava savunma sistemlerinin kararın onaylanmasından birkaç gün sonra Ukrayna'ya gönderileceği ve Ukrayna askerlerinin Almanya'daki bir üste bu sistemlerin kullanımı konusunda eğitim alacağı kaydedildi.Daha önce, Almanya'nın Polonya hava sahasının korunmasına yardım etmek için sunduğu, Polonya'ya Patriot hava savunma sistemi bataryaları gönderilmesini öngören teklif, Varşova tarafından kabul edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221211/medvedev-bircok-yerde-dusmanimiz-var-bu-nedenle-en-guclu-imha-silahlarinin-uretimini-artiriyoruz---1064436405.html
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patriot, abd, rusya, ukrayna
patriot, abd, rusya, ukrayna

CNN: ABD makamları, Patriot’ların Kiev'e gönderileceğini bu hafta açıklayabilir

22:05 13.12.2022 (güncellendi: 22:06 13.12.2022)
© AP Photo / Ariel Schalitİsrail'de Amerikan Patriot'u
İsrail'de Amerikan Patriot'u - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
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CNN, Pentagon'daki kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, ABD makamlarının bu hafta içinde Patriot hava savunma sistemlerini Kiev'e gönderileceğini açıklayabileceklerini belirtti.
Haberde, “Başkan Joe Biden yönetimi, Patriot hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya gönderme planının tamamlandığını bu hafta içinde duyurabilir” denildi.
Kararın ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin tarafından onaylanmasının ardından imza için ABD Başkanı Joe Biden'a gönderileceği belirtildi.
Haberde ayrıca, hava savunma sistemlerinin kararın onaylanmasından birkaç gün sonra Ukrayna'ya gönderileceği ve Ukrayna askerlerinin Almanya'daki bir üste bu sistemlerin kullanımı konusunda eğitim alacağı kaydedildi.
Daha önce, Almanya'nın Polonya hava sahasının korunmasına yardım etmek için sunduğu, Polonya'ya Patriot hava savunma sistemi bataryaları gönderilmesini öngören teklif, Varşova tarafından kabul edilmişti.
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2022
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