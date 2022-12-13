https://sputniknews.com.tr/20221213/cnn-abd-makamlari-patriotlarin-kieve-gonderilecegini-bu-hafta-aciklayabilir-1064549188.html

CNN: ABD makamları, Patriot’ların Kiev'e gönderileceğini bu hafta açıklayabilir

CNN: ABD makamları, Patriot’ların Kiev'e gönderileceğini bu hafta açıklayabilir

CNN, Pentagon'daki kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, ABD makamlarının bu hafta içinde Patriot hava savunma sistemlerini Kiev'e gönderileceğini... 13.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-13T22:05+0300

2022-12-13T22:05+0300

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Haberde, “Başkan Joe Biden yönetimi, Patriot hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya gönderme planının tamamlandığını bu hafta içinde duyurabilir” denildi.Kararın ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin tarafından onaylanmasının ardından imza için ABD Başkanı Joe Biden'a gönderileceği belirtildi.Haberde ayrıca, hava savunma sistemlerinin kararın onaylanmasından birkaç gün sonra Ukrayna'ya gönderileceği ve Ukrayna askerlerinin Almanya'daki bir üste bu sistemlerin kullanımı konusunda eğitim alacağı kaydedildi.Daha önce, Almanya'nın Polonya hava sahasının korunmasına yardım etmek için sunduğu, Polonya'ya Patriot hava savunma sistemi bataryaları gönderilmesini öngören teklif, Varşova tarafından kabul edilmişti.

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