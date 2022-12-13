https://sputniknews.com.tr/20221213/cnn-abd-makamlari-patriotlarin-kieve-gonderilecegini-bu-hafta-aciklayabilir-1064549188.html
CNN: ABD makamları, Patriot’ların Kiev'e gönderileceğini bu hafta açıklayabilir
CNN: ABD makamları, Patriot’ların Kiev'e gönderileceğini bu hafta açıklayabilir
CNN, Pentagon'daki kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, ABD makamlarının bu hafta içinde Patriot hava savunma sistemlerini Kiev'e gönderileceğini... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T22:05+0300
2022-12-13T22:05+0300
2022-12-13T22:06+0300
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Haberde, “Başkan Joe Biden yönetimi, Patriot hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya gönderme planının tamamlandığını bu hafta içinde duyurabilir” denildi.Kararın ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin tarafından onaylanmasının ardından imza için ABD Başkanı Joe Biden'a gönderileceği belirtildi.Haberde ayrıca, hava savunma sistemlerinin kararın onaylanmasından birkaç gün sonra Ukrayna'ya gönderileceği ve Ukrayna askerlerinin Almanya'daki bir üste bu sistemlerin kullanımı konusunda eğitim alacağı kaydedildi.Daha önce, Almanya'nın Polonya hava sahasının korunmasına yardım etmek için sunduğu, Polonya'ya Patriot hava savunma sistemi bataryaları gönderilmesini öngören teklif, Varşova tarafından kabul edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221211/medvedev-bircok-yerde-dusmanimiz-var-bu-nedenle-en-guclu-imha-silahlarinin-uretimini-artiriyoruz---1064436405.html
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patriot, abd, rusya, ukrayna
patriot, abd, rusya, ukrayna
CNN: ABD makamları, Patriot’ların Kiev'e gönderileceğini bu hafta açıklayabilir
22:05 13.12.2022 (güncellendi: 22:06 13.12.2022) Abone ol
CNN, Pentagon'daki kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, ABD makamlarının bu hafta içinde Patriot hava savunma sistemlerini Kiev'e gönderileceğini açıklayabileceklerini belirtti.
Haberde, “Başkan Joe Biden yönetimi, Patriot hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya gönderme planının tamamlandığını bu hafta içinde duyurabilir” denildi.
Kararın ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin tarafından onaylanmasının ardından imza için ABD Başkanı Joe Biden'a gönderileceği belirtildi.
Haberde ayrıca, hava savunma sistemlerinin kararın onaylanmasından birkaç gün sonra Ukrayna'ya gönderileceği ve Ukrayna askerlerinin Almanya'daki bir üste bu sistemlerin kullanımı konusunda eğitim alacağı kaydedildi.
Daha önce, Almanya'nın Polonya hava sahasının korunmasına yardım etmek için sunduğu, Polonya'ya Patriot hava savunma sistemi bataryaları gönderilmesini öngören teklif, Varşova tarafından kabul edilmişti.