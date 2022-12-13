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CHP ve AK Partili vekiller, Suudi Arabistan'da 3 Türk vatandaşının idamına karşı ortak hareket etti
CHP ve AK Partili vekiller, Suudi Arabistan'da 3 Türk vatandaşının idamına karşı ortak hareket etti
Çalışmak için Suudi Arabistan’a giden 3 işçi hakkında idam kararı verildi. Olayı Çavuşoğlu'na aktaran vekiller, Suudi yetkililerle görüşmelerin olumlu olduğunu... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T16:03+0300
2022-12-13T16:13+0300
politika
ak parti
suudi arabistan
idam
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Gazete Duvar'dan Burcu Özkaya Günaydın'ın haberine göre, Hatay’ın Samandağ ilçesinde ikamet eden ve Suudi Arabistan’a çalışmaya giden Mehmet ve Anıl Binicioğlu kardeşler ile Ertan Özçelik, idamla yargılanıyor. "Uyuşturucu ticareti yapmak"la suçlanan Hataylı işçiler hakkındaki idam kararı eylül ayında ailelerine tebliğ edildi.Ancak işçilerin aileleri Hatay milletvekilleri aracılığıyla sorunun çözümü için çabalıyor. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, idam kararı verilen işçiler için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek dün Meclis’te bir açıklama yaptı.Suudi Arabistan’da idamla yargılan 12 kişinin Türkiye’ye getirilmesini sağladıklarını belirten CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, 3 vatandaş için de görüşmeler yapıldığını, durumu takip ettiklerini söyledi.Topal’dan sonra söz alan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, sabah bütçe görüşmelerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşerek, konuyu tekrar hatırlattıklarını ifade etti. İşçilerin akıbeti ile ilgili çok sayıda telefonun geldiğinin altını çizen Yayman, “Dışişleri Bakanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın konuyu Suudi yetkililerle görüştüğünü ve ilerleme kaydettiklerini söyledi. İnşallah yakında müjdeli bir haberle vatandaşlarımız Türkiye’ye getirilecek. Bugüne kadar çok sayıda vatandaşımızı idamdan kurtarmak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalıştık. Konuyu takip ediyoruz” diye konuştu
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ak parti, suudi arabistan, idam, chp
ak parti, suudi arabistan, idam, chp

CHP ve AK Partili vekiller, Suudi Arabistan'da 3 Türk vatandaşının idamına karşı ortak hareket etti

16:03 13.12.2022 (güncellendi: 16:13 13.12.2022)
© FotoğrafCHP ve AK Partili vekiller, Suudi Arabistan'da 3 işçinin idamına karşı ortak hareket etti
CHP ve AK Partili vekiller, Suudi Arabistan'da 3 işçinin idamına karşı ortak hareket etti - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
© Fotoğraf
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Çalışmak için Suudi Arabistan’a giden 3 işçi hakkında idam kararı verildi. Olayı Çavuşoğlu'na aktaran vekiller, Suudi yetkililerle görüşmelerin olumlu olduğunu söyledi.
Gazete Duvar'dan Burcu Özkaya Günaydın'ın haberine göre, Hatay’ın Samandağ ilçesinde ikamet eden ve Suudi Arabistan’a çalışmaya giden Mehmet ve Anıl Binicioğlu kardeşler ile Ertan Özçelik, idamla yargılanıyor. "Uyuşturucu ticareti yapmak"la suçlanan Hataylı işçiler hakkındaki idam kararı eylül ayında ailelerine tebliğ edildi.
Ancak işçilerin aileleri Hatay milletvekilleri aracılığıyla sorunun çözümü için çabalıyor.
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, idam kararı verilen işçiler için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek dün Meclis’te bir açıklama yaptı.
Suudi Arabistan’da idamla yargılan 12 kişinin Türkiye’ye getirilmesini sağladıklarını belirten CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, 3 vatandaş için de görüşmeler yapıldığını, durumu takip ettiklerini söyledi.
Topal’dan sonra söz alan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, sabah bütçe görüşmelerinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşerek, konuyu tekrar hatırlattıklarını ifade etti.
İşçilerin akıbeti ile ilgili çok sayıda telefonun geldiğinin altını çizen Yayman, “Dışişleri Bakanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın konuyu Suudi yetkililerle görüştüğünü ve ilerleme kaydettiklerini söyledi. İnşallah yakında müjdeli bir haberle vatandaşlarımız Türkiye’ye getirilecek. Bugüne kadar çok sayıda vatandaşımızı idamdan kurtarmak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalıştık. Konuyu takip ediyoruz” diye konuştu
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