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https://sputniknews.com.tr/20221213/burak-akkul-sabiha-gokcende-iki-simit-iki-kahveye-265-lira-verdim-butun-gun-konusmak-istemiyorum-1064519095.html
Burak Akkul: Sabiha Gökçen’de iki simit iki kahveye 265 lira verdim, bütün gün konuşmak istemiyorum
Burak Akkul: Sabiha Gökçen’de iki simit iki kahveye 265 lira verdim, bütün gün konuşmak istemiyorum
'Çok Gezenti' programının sunucusu Burak Akkul, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iki simit ile iki kahveye 256 lira ödediğini, sosyal medya hesabından paylaşarak... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
burak akkul
sabiha gökçen
sabiha gökçen havaalanı
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'Çok Gezenti' programının sunucusu Burak Akkul havalimanındaki yiyecek fiyatlarına tepki gösterdi.Akkul Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce Sabiha Gökçen’de iki simit iki kahveye 265 lira verdim. Bütün gün konuşmak istemiyorum." ifadesini kullandı.
sabiha gökçen havaalanı
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burak akkul, sabiha gökçen, sabiha gökçen havaalanı
burak akkul, sabiha gökçen, sabiha gökçen havaalanı

Burak Akkul: Sabiha Gökçen’de iki simit iki kahveye 265 lira verdim, bütün gün konuşmak istemiyorum

12:24 13.12.2022 (güncellendi: 12:26 13.12.2022)
© Fotoğraf : TwitterÇok Gezenti - Burak Akkul ve eşi
Çok Gezenti - Burak Akkul ve eşi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
© Fotoğraf : Twitter
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'Çok Gezenti' programının sunucusu Burak Akkul, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iki simit ile iki kahveye 256 lira ödediğini, sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi.
'Çok Gezenti' programının sunucusu Burak Akkul havalimanındaki yiyecek fiyatlarına tepki gösterdi.
Akkul Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce Sabiha Gökçen’de iki simit iki kahveye 265 lira verdim. Bütün gün konuşmak istemiyorum." ifadesini kullandı.
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