https://sputniknews.com.tr/20221213/burak-akkul-sabiha-gokcende-iki-simit-iki-kahveye-265-lira-verdim-butun-gun-konusmak-istemiyorum-1064519095.html
Burak Akkul: Sabiha Gökçen’de iki simit iki kahveye 265 lira verdim, bütün gün konuşmak istemiyorum
Burak Akkul: Sabiha Gökçen’de iki simit iki kahveye 265 lira verdim, bütün gün konuşmak istemiyorum
'Çok Gezenti' programının sunucusu Burak Akkul, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iki simit ile iki kahveye 256 lira ödediğini, sosyal medya hesabından paylaşarak... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T12:24+0300
2022-12-13T12:24+0300
2022-12-13T12:26+0300
yaşam
burak akkul
sabiha gökçen
sabiha gökçen havaalanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104161/10/1041611031_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_2ad59337ccc6133fdce1ceb7e2a30ac8.jpg
'Çok Gezenti' programının sunucusu Burak Akkul havalimanındaki yiyecek fiyatlarına tepki gösterdi.Akkul Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce Sabiha Gökçen’de iki simit iki kahveye 265 lira verdim. Bütün gün konuşmak istemiyorum." ifadesini kullandı.
sabiha gökçen havaalanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104161/10/1041611031_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_4af2788faa225db8a376675b73cdc533.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
burak akkul, sabiha gökçen, sabiha gökçen havaalanı
burak akkul, sabiha gökçen, sabiha gökçen havaalanı
Burak Akkul: Sabiha Gökçen’de iki simit iki kahveye 265 lira verdim, bütün gün konuşmak istemiyorum
12:24 13.12.2022 (güncellendi: 12:26 13.12.2022) Abone ol
'Çok Gezenti' programının sunucusu Burak Akkul, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iki simit ile iki kahveye 256 lira ödediğini, sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi.
'Çok Gezenti' programının sunucusu Burak Akkul havalimanındaki yiyecek fiyatlarına tepki gösterdi.
Akkul Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce Sabiha Gökçen’de iki simit iki kahveye 265 lira verdim. Bütün gün konuşmak istemiyorum." ifadesini kullandı.