Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221213/belarus-savunma-bakanligi-birliklerin-ani-savasa-hazirlik-denetimi-basladi-1064529063.html
Belarus Savunma Bakanlığı: Birliklerin ani savaşa hazırlık denetimi başladı
Belarus Savunma Bakanlığı: Birliklerin ani savaşa hazırlık denetimi başladı
Belarus Savunma Bakanlığı, askeri birliklerin ani savaşa hazırlık denetiminin başladığını duyurdu. 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T15:18+0300
2022-12-13T15:18+0300
ukrayna krizi
belarus
aleksandr lukaşenko
denetim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1055506385_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_dbbd75605c495252c79987f18908b76b.jpg
Belarus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun talimatıyla ani savaşa hazırlık denetiminin başlatıldığını, bu kapsamda birliklerin belirlenen alanlara ilerlemeleri, teknik ekipmanları kurmaları, güvenlik ve savunmayı organize etmelerinin planlandığı belirtildi.Denetimin, Devlet Güvenlik Konseyi Sekreterliği'nin talimatıyla gerçekleştirliği bilgisine yer verilen açıklamada, askeri teçhizat ve personelin hareketinin yanı sıra vatandaşların belirli kamuya açık yollar ve arazide hareketlerinin (ulaşım) geçici olarak kısıtlanmasının planlandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Faaliyetler kapsamlı olacak, birliklerin mümkün olan en kısa sürede belirlenen bölgelere ulaşması, teknik ekipmanların kurulması, güvenlik ve savunmanın organize edilmesi, Neman ve Berezina nehirleri boyunca geçiş köprüleri inşa edilmesi gerekiyor.”
https://sputniknews.com.tr/20221206/belarus-ordusu-muharebeye-ve-seferberlige-hazirlik-tatbikatina-basladi-1064239584.html
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1055506385_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_a77cbdb0bc8c1fb62f9adf5c932ac419.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
belarus, aleksandr lukaşenko, denetim
belarus, aleksandr lukaşenko, denetim

Belarus Savunma Bakanlığı: Birliklerin ani savaşa hazırlık denetimi başladı

15:18 13.12.2022
© Belarus Savunma BakanlığıBelarus ordusu
Belarus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
© Belarus Savunma Bakanlığı
Abone olTelegram
Belarus Savunma Bakanlığı, askeri birliklerin ani savaşa hazırlık denetiminin başladığını duyurdu.
Belarus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun talimatıyla ani savaşa hazırlık denetiminin başlatıldığını, bu kapsamda birliklerin belirlenen alanlara ilerlemeleri, teknik ekipmanları kurmaları, güvenlik ve savunmayı organize etmelerinin planlandığı belirtildi.
Denetimin, Devlet Güvenlik Konseyi Sekreterliği'nin talimatıyla gerçekleştirliği bilgisine yer verilen açıklamada, askeri teçhizat ve personelin hareketinin yanı sıra vatandaşların belirli kamuya açık yollar ve arazide hareketlerinin (ulaşım) geçici olarak kısıtlanmasının planlandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Faaliyetler kapsamlı olacak, birliklerin mümkün olan en kısa sürede belirlenen bölgelere ulaşması, teknik ekipmanların kurulması, güvenlik ve savunmanın organize edilmesi, Neman ve Berezina nehirleri boyunca geçiş köprüleri inşa edilmesi gerekiyor.”
Belarus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2022
Ukrayna krizi
Belarus ordusu muharebeye ve seferberliğe hazırlık tatbikatına başladı
6 Aralık, 12:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала