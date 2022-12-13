https://sputniknews.com.tr/20221213/belarus-savunma-bakanligi-birliklerin-ani-savasa-hazirlik-denetimi-basladi-1064529063.html

Belarus Savunma Bakanlığı: Birliklerin ani savaşa hazırlık denetimi başladı

Belarus Savunma Bakanlığı: Birliklerin ani savaşa hazırlık denetimi başladı

Belarus Savunma Bakanlığı, askeri birliklerin ani savaşa hazırlık denetiminin başladığını duyurdu. 13.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-13T15:18+0300

2022-12-13T15:18+0300

2022-12-13T15:18+0300

ukrayna krizi

belarus

aleksandr lukaşenko

denetim

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Belarus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun talimatıyla ani savaşa hazırlık denetiminin başlatıldığını, bu kapsamda birliklerin belirlenen alanlara ilerlemeleri, teknik ekipmanları kurmaları, güvenlik ve savunmayı organize etmelerinin planlandığı belirtildi.Denetimin, Devlet Güvenlik Konseyi Sekreterliği'nin talimatıyla gerçekleştirliği bilgisine yer verilen açıklamada, askeri teçhizat ve personelin hareketinin yanı sıra vatandaşların belirli kamuya açık yollar ve arazide hareketlerinin (ulaşım) geçici olarak kısıtlanmasının planlandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Faaliyetler kapsamlı olacak, birliklerin mümkün olan en kısa sürede belirlenen bölgelere ulaşması, teknik ekipmanların kurulması, güvenlik ve savunmanın organize edilmesi, Neman ve Berezina nehirleri boyunca geçiş köprüleri inşa edilmesi gerekiyor.”

https://sputniknews.com.tr/20221206/belarus-ordusu-muharebeye-ve-seferberlige-hazirlik-tatbikatina-basladi-1064239584.html

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