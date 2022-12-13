https://sputniknews.com.tr/20221213/belarus-savunma-bakanligi-birliklerin-ani-savasa-hazirlik-denetimi-basladi-1064529063.html
Belarus Savunma Bakanlığı: Birliklerin ani savaşa hazırlık denetimi başladı
Belarus Savunma Bakanlığı: Birliklerin ani savaşa hazırlık denetimi başladı
Belarus Savunma Bakanlığı, askeri birliklerin ani savaşa hazırlık denetiminin başladığını duyurdu. 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T15:18+0300
2022-12-13T15:18+0300
2022-12-13T15:18+0300
ukrayna krizi
belarus
aleksandr lukaşenko
denetim
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Belarus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun talimatıyla ani savaşa hazırlık denetiminin başlatıldığını, bu kapsamda birliklerin belirlenen alanlara ilerlemeleri, teknik ekipmanları kurmaları, güvenlik ve savunmayı organize etmelerinin planlandığı belirtildi.Denetimin, Devlet Güvenlik Konseyi Sekreterliği'nin talimatıyla gerçekleştirliği bilgisine yer verilen açıklamada, askeri teçhizat ve personelin hareketinin yanı sıra vatandaşların belirli kamuya açık yollar ve arazide hareketlerinin (ulaşım) geçici olarak kısıtlanmasının planlandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Faaliyetler kapsamlı olacak, birliklerin mümkün olan en kısa sürede belirlenen bölgelere ulaşması, teknik ekipmanların kurulması, güvenlik ve savunmanın organize edilmesi, Neman ve Berezina nehirleri boyunca geçiş köprüleri inşa edilmesi gerekiyor.”
https://sputniknews.com.tr/20221206/belarus-ordusu-muharebeye-ve-seferberlige-hazirlik-tatbikatina-basladi-1064239584.html
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belarus, aleksandr lukaşenko, denetim
belarus, aleksandr lukaşenko, denetim
Belarus Savunma Bakanlığı: Birliklerin ani savaşa hazırlık denetimi başladı
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Belarus Savunma Bakanlığı, askeri birliklerin ani savaşa hazırlık denetiminin başladığını duyurdu.
Belarus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun talimatıyla ani savaşa hazırlık denetiminin başlatıldığını, bu kapsamda birliklerin belirlenen alanlara ilerlemeleri, teknik ekipmanları kurmaları, güvenlik ve savunmayı organize etmelerinin planlandığı belirtildi.
Denetimin, Devlet Güvenlik Konseyi Sekreterliği'nin talimatıyla gerçekleştirliği bilgisine yer verilen açıklamada, askeri teçhizat ve personelin hareketinin yanı sıra vatandaşların belirli kamuya açık yollar ve arazide hareketlerinin (ulaşım) geçici olarak kısıtlanmasının planlandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Faaliyetler kapsamlı olacak, birliklerin mümkün olan en kısa sürede belirlenen bölgelere ulaşması, teknik ekipmanların kurulması, güvenlik ve savunmanın organize edilmesi, Neman ve Berezina nehirleri boyunca geçiş köprüleri inşa edilmesi gerekiyor.”