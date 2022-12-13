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https://sputniknews.com.tr/20221213/bakan-nebatiden-kilicdarogluna-biz-asgari-ucreti-vergi-disi-birakali-neredeyse-1-yil-olacak-1064550095.html
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: Biz asgari ücreti vergi dışı bırakalı neredeyse 1 yıl olacak
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: Biz asgari ücreti vergi dışı bırakalı neredeyse 1 yıl olacak
Bakan Nebati, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun asgari ücretin vergiye tabi tutulduğu iddialarına ilişkin, "Biz asgari ücreti vergi dışı bırakalı neredeyse 1 yıl... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T22:24+0300
2022-12-13T22:26+0300
ekonomi
kemal kılıçdaroğlu
nureddin nebati
asgari ücret
vergi
twitter
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asgari ücrete ilişkin sözlerine yanıt verdi.Bakan Nebati, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Sayın Kılıçdaroğlu belli ki son teknoloji ürünü (!) toplantılarınıza uzaktan bağlanan danışmanlarınız ülkemizdeki uygulamalardan habersizler. 'Asgari ücretin vergiye tabi tutulmasını doğru bulmuyoruz' demişsiniz. Biz asgari ücreti vergi dışı bırakalı neredeyse 1 yıl olacak! Diğer taraftan Bakanlığımızın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla koordinasyon içinde ve titizlikle yürüttüğü EYT kapsamındaki çalışmalar tamamlandığında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan milletimize detaylı açıklamaları yapacaktır. Siz, karşılığı olmayan açıklamalar yaparken bizler, hiçbir vatandaşımızı mağdur etmemek için gece gündüz çalışarak çözümler üretmeye devam ediyoruz."CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret dört kişilik bir ailenin aylık geçimini sağlayacak olan bir rakam. Biz, asgari ücretin vergiye tabi tutulmasını doğru bulmuyoruz" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20221213/bakan-nebati-gelismis-ekonomilerinde-sanayi-uretimi-hiz-keserken-turkiye-guclu-bir-artis-gosterdi-1064519689.html
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kemal kılıçdaroğlu, nureddin nebati, asgari ücret, vergi, twitter
kemal kılıçdaroğlu, nureddin nebati, asgari ücret, vergi, twitter

Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: Biz asgari ücreti vergi dışı bırakalı neredeyse 1 yıl olacak

22:24 13.12.2022 (güncellendi: 22:26 13.12.2022)
© TwitterHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
© Twitter
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Bakan Nebati, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun asgari ücretin vergiye tabi tutulduğu iddialarına ilişkin, "Biz asgari ücreti vergi dışı bırakalı neredeyse 1 yıl olacak" ifadesini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asgari ücrete ilişkin sözlerine yanıt verdi.
Bakan Nebati, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Kılıçdaroğlu belli ki son teknoloji ürünü (!) toplantılarınıza uzaktan bağlanan danışmanlarınız ülkemizdeki uygulamalardan habersizler. 'Asgari ücretin vergiye tabi tutulmasını doğru bulmuyoruz' demişsiniz. Biz asgari ücreti vergi dışı bırakalı neredeyse 1 yıl olacak! Diğer taraftan Bakanlığımızın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla koordinasyon içinde ve titizlikle yürüttüğü EYT kapsamındaki çalışmalar tamamlandığında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan milletimize detaylı açıklamaları yapacaktır. Siz, karşılığı olmayan açıklamalar yaparken bizler, hiçbir vatandaşımızı mağdur etmemek için gece gündüz çalışarak çözümler üretmeye devam ediyoruz."
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret dört kişilik bir ailenin aylık geçimini sağlayacak olan bir rakam. Biz, asgari ücretin vergiye tabi tutulmasını doğru bulmuyoruz" demişti.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
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