https://sputniknews.com.tr/20221213/bakan-nebatiden-kilicdarogluna-biz-asgari-ucreti-vergi-disi-birakali-neredeyse-1-yil-olacak-1064550095.html

Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: Biz asgari ücreti vergi dışı bırakalı neredeyse 1 yıl olacak

Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: Biz asgari ücreti vergi dışı bırakalı neredeyse 1 yıl olacak

Bakan Nebati, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun asgari ücretin vergiye tabi tutulduğu iddialarına ilişkin, "Biz asgari ücreti vergi dışı bırakalı neredeyse 1 yıl... 13.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-13T22:24+0300

2022-12-13T22:24+0300

2022-12-13T22:26+0300

ekonomi

kemal kılıçdaroğlu

nureddin nebati

asgari ücret

vergi

twitter

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun asgari ücrete ilişkin sözlerine yanıt verdi.Bakan Nebati, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Sayın Kılıçdaroğlu belli ki son teknoloji ürünü (!) toplantılarınıza uzaktan bağlanan danışmanlarınız ülkemizdeki uygulamalardan habersizler. 'Asgari ücretin vergiye tabi tutulmasını doğru bulmuyoruz' demişsiniz. Biz asgari ücreti vergi dışı bırakalı neredeyse 1 yıl olacak! Diğer taraftan Bakanlığımızın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla koordinasyon içinde ve titizlikle yürüttüğü EYT kapsamındaki çalışmalar tamamlandığında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan milletimize detaylı açıklamaları yapacaktır. Siz, karşılığı olmayan açıklamalar yaparken bizler, hiçbir vatandaşımızı mağdur etmemek için gece gündüz çalışarak çözümler üretmeye devam ediyoruz."CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret dört kişilik bir ailenin aylık geçimini sağlayacak olan bir rakam. Biz, asgari ücretin vergiye tabi tutulmasını doğru bulmuyoruz" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20221213/bakan-nebati-gelismis-ekonomilerinde-sanayi-uretimi-hiz-keserken-turkiye-guclu-bir-artis-gosterdi-1064519689.html

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kemal kılıçdaroğlu, nureddin nebati, asgari ücret, vergi, twitter