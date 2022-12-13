https://sputniknews.com.tr/20221213/bakan-nebati-gelismis-ekonomilerinde-sanayi-uretimi-hiz-keserken-turkiye-guclu-bir-artis-gosterdi-1064519689.html

Bakan Nebati: Gelişmiş ekonomilerde sanayi üretimi hız keserken, Türkiye güçlü bir artış gösterdi

Bakan Nebati: Gelişmiş ekonomilerde sanayi üretimi hız keserken, Türkiye güçlü bir artış gösterdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Dünyanın gelişmiş ekonomilerinde sanayi üretimi hız keserken, Türkiye'de ise sanayi üretimi Ekim ayı itibarıyla hem aylık hem... 13.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-13T12:56+0300

2022-12-13T12:56+0300

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ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

ekonomi

sanayi

türkiye

enflasyon

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sanayi üretim endeksi verilerinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.Bakan Nebati, "Dün verisi açıklanan istihdamdaki artışın ardından sanayi üretimindeki yükseliş, Türkiye Ekonomi Modelinin çıktılarını bizlere göstermeye devam etmektedir. Ekim ayı; ara malında, dayanıklı tüketim malında, sermaye malında üretimin güçlendiği bir ay olurken yerli üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımız çerçevesinde sanayide çarklar hızla dönmeye devam etmektedir. Durgunluk riski ile karşı karşıya olan dünyanın gelişmiş ekonomilerinde sanayi üretimi hız keserken, Türkiye'de ise sanayi üretimi Ekim ayı itibarıyla hem aylık hem de yıllık bazda güçlü bir artış göstermişti" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221213/sanayi-uretimi-ekimde-yuzde-25-artti-1064516274.html

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hazine ve maliye bakanlığı, ekonomi, sanayi, türkiye, enflasyon