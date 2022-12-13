https://sputniknews.com.tr/20221213/bakan-nebati-gelismis-ekonomilerinde-sanayi-uretimi-hiz-keserken-turkiye-guclu-bir-artis-gosterdi-1064519689.html
Bakan Nebati: Gelişmiş ekonomilerde sanayi üretimi hız keserken, Türkiye güçlü bir artış gösterdi
Bakan Nebati: Gelişmiş ekonomilerde sanayi üretimi hız keserken, Türkiye güçlü bir artış gösterdi
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Dünyanın gelişmiş ekonomilerinde sanayi üretimi hız keserken, Türkiye'de ise sanayi üretimi Ekim ayı itibarıyla hem aylık hem... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T12:56+0300
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ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
ekonomi
sanayi
türkiye
enflasyon
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sanayi üretim endeksi verilerinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.Bakan Nebati, "Dün verisi açıklanan istihdamdaki artışın ardından sanayi üretimindeki yükseliş, Türkiye Ekonomi Modelinin çıktılarını bizlere göstermeye devam etmektedir. Ekim ayı; ara malında, dayanıklı tüketim malında, sermaye malında üretimin güçlendiği bir ay olurken yerli üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımız çerçevesinde sanayide çarklar hızla dönmeye devam etmektedir. Durgunluk riski ile karşı karşıya olan dünyanın gelişmiş ekonomilerinde sanayi üretimi hız keserken, Türkiye'de ise sanayi üretimi Ekim ayı itibarıyla hem aylık hem de yıllık bazda güçlü bir artış göstermişti" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221213/sanayi-uretimi-ekimde-yuzde-25-artti-1064516274.html
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hazine ve maliye bakanlığı, ekonomi, sanayi, türkiye, enflasyon
hazine ve maliye bakanlığı, ekonomi, sanayi, türkiye, enflasyon
Bakan Nebati: Gelişmiş ekonomilerde sanayi üretimi hız keserken, Türkiye güçlü bir artış gösterdi
12:56 13.12.2022 (güncellendi: 13:02 13.12.2022) Abone ol
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Dünyanın gelişmiş ekonomilerinde sanayi üretimi hız keserken, Türkiye'de ise sanayi üretimi Ekim ayı itibarıyla hem aylık hem de yıllık bazda güçlü bir artış göstermiştir" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sanayi üretim endeksi verilerinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Nebati, "Dün verisi açıklanan istihdamdaki artışın ardından sanayi üretimindeki yükseliş, Türkiye Ekonomi Modelinin çıktılarını bizlere göstermeye devam etmektedir. Ekim ayı; ara malında, dayanıklı tüketim malında, sermaye malında üretimin güçlendiği bir ay olurken yerli üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımız çerçevesinde sanayide çarklar hızla dönmeye devam etmektedir. Durgunluk riski ile karşı karşıya olan dünyanın gelişmiş ekonomilerinde sanayi üretimi hız keserken, Türkiye'de ise sanayi üretimi Ekim ayı itibarıyla hem aylık hem de yıllık bazda güçlü bir artış göstermişti" ifadelerini kullandı.