https://sputniknews.com.tr/20221213/bakan-koca-saglik-bakanligi-sozlesmeli-personel-pozisyonlarina-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-1064544779.html
Bakan Koca: Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı
Bakan Koca: Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T20:08+0300
2022-12-13T20:08+0300
2022-12-13T20:08+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
personel
sağlık personeli
kpss
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/13/1051915516_0:74:1440:884_1920x0_80_0_0_efef100be660217fe2bb3d16013f1531.jpg
Sağlık Bakanı Koca, bakanlığın sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını belirtti.Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ailemize hoş geldiniz. KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Aramıza katılan 31.183 arkadaşımız Sağlık Ordumuza güç katacak” ifadelerini kullandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/13/1051915516_82:0:1359:958_1920x0_80_0_0_716ba71608724bbaa4438d428182bd00.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sağlık bakanlığı, personel, sağlık personeli, kpss
sağlık bakanlığı, personel, sağlık personeli, kpss
Bakan Koca: Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı
Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca, bakanlığın sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını belirtti.
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ailemize hoş geldiniz. KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Aramıza katılan 31.183 arkadaşımız Sağlık Ordumuza güç katacak” ifadelerini kullandı.