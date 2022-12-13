https://sputniknews.com.tr/20221213/bakan-koca-ilac-temini-konusunda-1-2-gun--icerisinde-cozumun-ilk-adimlarini-gormus-olacagiz-1064542183.html

Bakan Koca: İlaç temini konusunda 1-2 gün içerisinde çözümün ilk adımlarını görmüş olacağız

Bakan Koca: İlaç temini konusunda 1-2 gün içerisinde çözümün ilk adımlarını görmüş olacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç temini konusunda yaşanan sıkıntıyla ilgili, "İlaç konusu önemli bir gündemimiz. Çözüm için bir çabamız var. Önümüzdeki 1-2... 13.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-13T19:25+0300

2022-12-13T19:25+0300

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ilaç

politika

fahrettin koca

çocuk istismarı

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Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Koca, ilaç temini konusunda bazı sıkıntılar olduğu konusunda, Sağlık Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda açıklama yaptığını anımsattı.Koca, "İlaç konusu önemli bir gündemimiz. Çözüm için bir çabamız var. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde çözümün ilk adımlarını hep birlikte görmüş olacağız" diye konuştu."İlaç düzenlemesiyle ilgili şubatta yapılacak fiyatlandırma öne mi çekilecek?" sorusuna Koca, "Ben bir cümle söyledim, o cümlede gizli. Bugün, yarın görmüş olacağız hep birlikte" cevabını verdi.Bakan Koca, 85 yaşından büyüklerin her birinin bir hekime emanet edilmesine yönelik programın detaylarını konusundaki soru üzerine de uygulamanın önemli bir proje olduğunu söyledi."Özellikle yaş alan çınarlarımıza, hastaneye daha az gelmelerini sağlayarak sağlık hizmeti vermek istiyoruz" diyen Koca, şöyle konuştu:Uygulamanın sağlık çalışanları açısından yeni bir istihdam gerektirmediğini belirten Koca, "Hekim arkadaşlarımızla ilgili ilave bir istihdam olabilir ama sağlık çalışanları boyutuyla zaten bu alımı yaparken, 42 bin 500 ile toplam 85 bin alım içinde bu hizmetin de ihtiyacı olan sağlık çalışanları da alınmış oluyor" diye konuştu.Koca, Tekirdağ'da sahte doktor iddialarıyla ilgili müfettiş incelemesinin de tamamlandığını ve muhtemelen yarın açıklama yapacaklarını kaydetti.Koca, cinsel istismara uğrayan 6 yaşındaki çocuğun kemik yaşının tespitiyle ilgili iddialar için başlatılan soruşturmayla ilgili soruya da "Konu anlatılan gibiyse neyi konuşacağız? Biz haber alır almaz soruşturmayı başlattık. Soruşturma titizlikle devam ediyor. Neticelenince bunu da açıklamış olacağız" yanıtını verdi.

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ilaç, fahrettin koca, çocuk istismarı