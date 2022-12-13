https://sputniknews.com.tr/20221213/avusturyali-politikaci-merkelin-minsk-anlasmasiyla-ilgili-sozleri-karsisinda-soke-oldu-1064519724.html
Avusturyalı politikacı, Merkel'in Minsk anlaşmasıyla ilgili sözleri karşısında şoke oldu
Avusturyalı politikacı, Merkel'in Minsk anlaşmasıyla ilgili sözleri karşısında şoke oldu
Eski Avusturya Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache, eski Almanya başbakanı Angela Merkel’in ‘Minsk anlaşmaları sayesinde Ukrayna’nın güçlenmek için... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T12:57+0300
2022-12-13T12:57+0300
2022-12-13T13:02+0300
ukrayna krizi
rusya
angela merkel
minsk anlaşması
vladimir putin
ukrayna
avusturya
heinz-christian strache
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Eski Avusturya Başbakan Yardımcısı Strache, başkent Viyana’da gerçekleşen bir toplantı sırasında, “Merkel, Minsk anlaşmalarının ciddi olmadığını ve bir bakıma askeri bir gelişmeye karşı Ukrayna’ya zaman kazandırmak için imzalandıklarını belirtti. Merkel’in böyle bir şeyi böyle açık bir biçimde ifade etmesi insanı korkutuyor” yorumu yaptı. Merkel’in söz konusu açıklamaları karşısında ‘şoke olduğunu’ kaydeden Strache, bu ifadelerin Avrupalı politikacıların güvenilirliğini sarstığını ifade etti. Merkel, geçen hafta Alman Die Zeit gazetesine verdiği demeçte, Ukrayna’nın, Minsk anlaşmaları sayesinde daha güçlü bir ülke hâline gelmek için zaman kazandığını ifade etmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Merkel’in bu ifadelerinin sorulması üstüne, ‘bu sözlerin, Ukrayna’da özel askeri operasyon başlatmakta ne kadar haklı oldukları, bunun doğru karar olduğunu bir defa daha kanıtladığı’ değerlendirmesini yapmıştı.
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rusya, angela merkel, minsk anlaşması, vladimir putin, ukrayna, avusturya, heinz-christian strache
rusya, angela merkel, minsk anlaşması, vladimir putin, ukrayna, avusturya, heinz-christian strache
Avusturyalı politikacı, Merkel'in Minsk anlaşmasıyla ilgili sözleri karşısında şoke oldu
12:57 13.12.2022 (güncellendi: 13:02 13.12.2022) Abone ol
Eski Avusturya Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache, eski Almanya başbakanı Angela Merkel’in ‘Minsk anlaşmaları sayesinde Ukrayna’nın güçlenmek için zaman kazandığına’ ilişkin ifadelerinin korkutucu olduğunu ve Avrupalı siyasetçilerin güvenilirliğini sarstığını söyledi.
Eski Avusturya Başbakan Yardımcısı Strache, başkent Viyana’da gerçekleşen bir toplantı sırasında, “Merkel, Minsk anlaşmalarının ciddi olmadığını ve bir bakıma askeri bir gelişmeye karşı Ukrayna’ya zaman kazandırmak için imzalandıklarını belirtti. Merkel’in böyle bir şeyi böyle açık bir biçimde ifade etmesi insanı korkutuyor” yorumu yaptı.
Merkel’in söz konusu açıklamaları karşısında ‘şoke olduğunu’ kaydeden Strache, bu ifadelerin Avrupalı politikacıların güvenilirliğini sarstığını ifade etti.
Merkel, geçen hafta Alman Die Zeit gazetesine verdiği demeçte, Ukrayna’nın, Minsk anlaşmaları sayesinde daha güçlü bir ülke hâline gelmek için zaman kazandığını ifade etmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Merkel’in bu ifadelerinin sorulması üstüne, ‘bu sözlerin, Ukrayna’da özel askeri operasyon başlatmakta ne kadar haklı oldukları, bunun doğru karar olduğunu bir defa daha kanıtladığı’ değerlendirmesini yapmıştı.