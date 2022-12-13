https://sputniknews.com.tr/20221213/avusturyali-politikaci-merkelin-minsk-anlasmasiyla-ilgili-sozleri-karsisinda-soke-oldu-1064519724.html

Avusturyalı politikacı, Merkel'in Minsk anlaşmasıyla ilgili sözleri karşısında şoke oldu

Avusturyalı politikacı, Merkel'in Minsk anlaşmasıyla ilgili sözleri karşısında şoke oldu

Eski Avusturya Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache, eski Almanya başbakanı Angela Merkel’in ‘Minsk anlaşmaları sayesinde Ukrayna’nın güçlenmek için... 13.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-13T12:57+0300

2022-12-13T12:57+0300

2022-12-13T13:02+0300

ukrayna krizi

rusya

angela merkel

minsk anlaşması

vladimir putin

ukrayna

avusturya

heinz-christian strache

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Eski Avusturya Başbakan Yardımcısı Strache, başkent Viyana’da gerçekleşen bir toplantı sırasında, “Merkel, Minsk anlaşmalarının ciddi olmadığını ve bir bakıma askeri bir gelişmeye karşı Ukrayna’ya zaman kazandırmak için imzalandıklarını belirtti. Merkel’in böyle bir şeyi böyle açık bir biçimde ifade etmesi insanı korkutuyor” yorumu yaptı. Merkel’in söz konusu açıklamaları karşısında ‘şoke olduğunu’ kaydeden Strache, bu ifadelerin Avrupalı politikacıların güvenilirliğini sarstığını ifade etti. Merkel, geçen hafta Alman Die Zeit gazetesine verdiği demeçte, Ukrayna’nın, Minsk anlaşmaları sayesinde daha güçlü bir ülke hâline gelmek için zaman kazandığını ifade etmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Merkel’in bu ifadelerinin sorulması üstüne, ‘bu sözlerin, Ukrayna’da özel askeri operasyon başlatmakta ne kadar haklı oldukları, bunun doğru karar olduğunu bir defa daha kanıtladığı’ değerlendirmesini yapmıştı.

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ukrayna

avusturya

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rusya, angela merkel, minsk anlaşması, vladimir putin, ukrayna, avusturya, heinz-christian strache