https://sputniknews.com.tr/20221213/ankarada-eski-esini-sokak-ortasinda-tabancayla-vuran-supheli-tutuklandi-1064552216.html
Ankara'da eski eşini sokak ortasında tabancayla vuran saldırgan tutuklandı
Ankara'da eski eşini sokak ortasında tabancayla vuran saldırgan tutuklandı
Ankara'da tartıştığı eski eşini sokakta tabancayla yaralayan saldırgan erkek Mehmet E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T23:25+0300
2022-12-13T23:25+0300
2022-12-13T23:25+0300
türkiye
ankara
erkek
şiddet
kadına şiddet
silahlı saldırı
tutuklama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0d/1064510801_0:1349:1152:1997_1920x0_80_0_0_7bc7662c81bbd31cf4eb515825ed661e.jpg
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Mehmet E, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.İfadesinde şüpheli, 25 yıl önce Pelin C. ile çalıştığı eğlence merkezinde tanıştıklarını belirtti. Uzun süren ilişkilerinin ardından 2016'da evlendiklerini, iki çocuklarının olduğunu anlatan şüpheli, aile içi sorunlar nedeniyle 2020'de boşandıklarını aktardı. Başka bir suç dosyası kapsamında tutuklandığını, Kovid-19 tedbirleri kapsamında açık cezaevinden izinli çıktığını belirten şüpheli, olay günü Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi'nde alışveriş yapan eski eşi Pelin C. ile karşılaştıklarını anlattı.Kızları hakkında konuşmak istediğini, ancak mağdurun kendisini terslediğini öne süren şahıs, bunun üzerine belindeki ruhsatsız tabancayı çıkararak iki el yere ateş ettiğini iddia etti.Sonrasında yaşananları hatırlamadığını belirten Mehmet E., olaydan sonra kaçtığı evde intihara kalkıştığını söyledi. İfadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Mehmet E, 'eski eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20221213/ankarada-eski-esini-agir-yaralayarak-basinda-bekleyen-erkegin-yeni-goruntuleri-ortaya-cikti-1064510416.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0d/1064510801_0:1184:1152:2048_1920x0_80_0_0_6af4c0dbf28679d8d8976327fd34c14d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ankara, erkek, şiddet, kadına şiddet, silahlı saldırı, tutuklama
ankara, erkek, şiddet, kadına şiddet, silahlı saldırı, tutuklama
Ankara'da eski eşini sokak ortasında tabancayla vuran saldırgan tutuklandı
Abone ol
Ankara'da tartıştığı eski eşini sokakta tabancayla yaralayan saldırgan erkek Mehmet E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Mehmet E, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.
İfadesinde şüpheli, 25 yıl önce Pelin C. ile çalıştığı eğlence merkezinde tanıştıklarını belirtti. Uzun süren ilişkilerinin ardından 2016'da evlendiklerini, iki çocuklarının olduğunu anlatan şüpheli, aile içi sorunlar nedeniyle 2020'de boşandıklarını aktardı.
Başka bir suç dosyası kapsamında tutuklandığını, Kovid-19 tedbirleri kapsamında açık cezaevinden izinli çıktığını belirten şüpheli, olay günü Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi'nde alışveriş yapan eski eşi Pelin C. ile karşılaştıklarını anlattı.
Kızları hakkında konuşmak istediğini, ancak mağdurun kendisini terslediğini öne süren şahıs, bunun üzerine belindeki ruhsatsız tabancayı çıkararak iki el yere ateş ettiğini iddia etti.
Sonrasında yaşananları hatırlamadığını belirten Mehmet E., olaydan sonra kaçtığı evde intihara kalkıştığını söyledi. İfadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Mehmet E, 'eski eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.