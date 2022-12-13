https://sputniknews.com.tr/20221213/ankarada-eski-esini-agir-yaralayarak-basinda-bekleyen-erkegin-yeni-goruntuleri-ortaya-cikti-1064510416.html
Ankara’da eski eşini ağır yaralayarak başında bekleyen erkeğin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Ankara’da eski eşini ağır yaralayarak başında bekleyen erkeğin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Ankara’nın Çankaya ilçesinde yol ortasında eski eşi Pelin Ceylan’a kurşun yağdırarak ağır yaralayan ve kendisine müdahale etmek isteyen çevredekilere de ateş... 13.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-13T02:00+0300
2022-12-13T02:00+0300
2022-12-13T02:00+0300
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ankara
çankaya
erkek
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Olay, dün Ankara'nınÇankaya ilçesi Hoşdere Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet E. (55), boşandığı eşi Pelin Ceylan’ın (47) ikamet ettiği apartmanın önüne geldi. Eski eşi ile burada tartışmaya başlayan saldırgan Mehmet E., yanındaki silahla Pelin C.’ye iki el ateş etti. Bununla da yetinmeyen saldırgan, yaraladığı Pelin C.’nin başında tehdit ve küfürler savurmaya başladı. Şahsın daha sonra silahı kendi kafasına dayadığı görülürken çevredeki bir kadın ise “Yapma, erkeksen kendini öldür” diyerek tepki gösterdi.Polis ekiplerinin olay yerine gelmesi üzerine Mehmet E. kaçtı. İki sokak ötede kıskıvrak yakalanan saldırgan gözaltına alınırken, yaralanan Pelin C.’nin ise durumunun ağır olduğu ve hastanede ameliyata alınacağı öğrenildi. Korku dolu o anlar ise çevredekilerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20221205/ankarada-kadin-cinayeti-yol-kenarinda-cesedi-bulundu-2-supheli-gozaltinda-1064152671.html
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ankara, çankaya, erkek, şiddet, kadına şiddet
ankara, çankaya, erkek, şiddet, kadına şiddet
Ankara’da eski eşini ağır yaralayarak başında bekleyen erkeğin yeni görüntüleri ortaya çıktı
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Ankara’nın Çankaya ilçesinde yol ortasında eski eşi Pelin Ceylan’a kurşun yağdırarak ağır yaralayan ve kendisine müdahale etmek isteyen çevredekilere de ateş eden Mehmet E.,’nin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, dün Ankara'nınÇankaya ilçesi Hoşdere Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet E. (55), boşandığı eşi Pelin Ceylan’ın (47) ikamet ettiği apartmanın önüne geldi.
Eski eşi ile burada tartışmaya başlayan saldırgan Mehmet E., yanındaki silahla Pelin C.’ye iki el ateş etti. Bununla da yetinmeyen saldırgan, yaraladığı Pelin C.’nin başında tehdit ve küfürler savurmaya başladı.
Şahsın daha sonra silahı kendi kafasına dayadığı görülürken çevredeki bir kadın ise “Yapma, erkeksen kendini öldür” diyerek tepki gösterdi.
Polis ekiplerinin olay yerine gelmesi üzerine Mehmet E. kaçtı. İki sokak ötede kıskıvrak yakalanan saldırgan gözaltına alınırken, yaralanan Pelin C.’nin ise durumunun ağır olduğu ve hastanede ameliyata alınacağı öğrenildi.
Korku dolu o anlar ise çevredekilerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.